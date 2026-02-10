Getty/GOAL
Michael Owen, Manchester United yönetimine Michael Carrick'i atamaları gerektiğini söyledi. Red Devils'a Thomas Tuchel ve Mauricio Pochettino'yu neden kaçınmaları gerektiğini açıkladı.
- (C)Getty Images
Amorim'in kovulmasının ardından Carrick geçici teknik direktör olarak atandı.
Portekizli teknik direktör, Premier League'in ağır toplarından birine şans getiremeyince Old Trafford'da kovuldu. Amorim'in en büyük hatası, sevdiği 3-4-2-1 sisteminden vazgeçmeyi reddetmesi oldu.
Darren Fletcher, U18 takımından terfi ettikten sonra kısa bir süre geçici olarak görevi devraldı, ardından eski United orta saha oyuncusu ve eski yardımcı teknik direktör Carrick görevi devraldı. Carrick, dört maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu sonuçlar Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına soktu.
Roy Keane gibi isimler, United'ın sezonu nasıl bitireceğine bakılmaksızın Carrick'e tam zamanlı bir sözleşme verilip verilmeyeceği konusunda sorular sordular. Birçoğu, 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere, Brezilya ve ABD milli takımlarını yönetenler gibi daha deneyimli bir isim aranması gerektiği görüşünde.
Carrick'in Man Utd'yi ileriye taşımak için doğru seçim olmasının nedenleri
Eski United forveti Owen, şu anda online casino karşılaştırma sitesinin İngiltere elçisi olduğu casino.org ile yaptığı röportajda, GOAL'a Red Devils'ın teknik direktörlük pozisyonunu doldururken ne yapması gerektiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Manchester United doğru olanı yapacak ve 'yarın Michael Carrick'e bu görevi verin' diyerek aceleci davranmayacaktır. Ancak, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşırsa ve bu performansların devam ettiğini görürsek - elbette bir noktada bu performansların sonu gelecek - en etkileyici şey, oynadıkları futbol. İyi oynuyorlar. Manchester City maçında, on yıldan fazla bir süredir Manchester United'ın tek bir maçta böyle oynadığını görmemiştim.
"Bu devam etti. O zamandan beri çok iyi oynadılar. Güvenlerini görebilirsiniz. Birçok kişinin Michael Carrick'e bu görevi veremeyeceğinizi söylediğini biliyorum. Buna kesinlikle katılmıyorum.
“Manchester United, son on yılda her şeyi denedi. Doğal kazananları, kendini kanıtlamışları, eski oyuncuları, farklı ülkelerden gelen yeni yetenekleri, tecrübeli isimleri denediler. Her şeyi denediler. Bizim tahminimize göre, devam edeceğini varsayarsak, birdenbire oyuncuları uyum içinde oynatmaya başlayan, taraftarları coşturan, güveni artıran, istikrarı sağlayan, kulübü anlayan, doğru tavırları olan, zorlu yollardan geçmiş doğru adam olan tek teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp çok iyi performans gösterdiğini ve "Michael, yaptığın iş için teşekkürler, şimdi başka birini işe alacağız" dediklerini ve Manchester United'ın son 10-12 yılda yaşadıklarına geri döndüğünü hayal edin. Kendi ayağına kurşun sıkmak diye buna denir! Her şey gözünüzün önünde.
- Getty Images Sport
Kırmızı Şeytanlar, Tuchel, Pochettino ve arkadaşlarından uzak durmaya çağırıldı
2010-11 sezonunda Manchester United ile Premier League şampiyonluğunun tadını çıkaran Owen, şöyle devam etti: "Michael bunu söylediğim için bana teşekkür etmeyecek, ama o mükemmel bir seçenek. Ucuz olacak, Manchester United'ın mali durumu şu anda pek iyi değil, bu adam orada yaşıyor, durumu anlıyor, ailesi de o bölgede, yerleşme sorunu yok, dil sorunu yok, hiçbir sorunu yok, orada bekliyor ve muhtemelen diğer menajerlerin fiyatının çok altında bir fiyata onu alabilirsiniz. Ayrıca başka bir sözleşmeden onu satın almak zorunda da değilsiniz.
“Ayrıca, insanların bahsettiği bu menajerlerin bazıları Dünya Kupası'nda. Onları işe alacaksanız, Dünya Kupası bitene kadar beklemeniz ve onlar başlamadan önce bir veya iki hafta kadar zamanınız olacak.
“Bu, çok fazla planlama gerektiren büyük bir iş. İşte orada, bu görüşmeleri şimdi değil, önümüzdeki haftalarda ve aylarda başlatabilecek biri var. ‘Ne olursa olsun, o burada olmamalı’ diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Bunu anlayamıyorum.”
Manchester United'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Beşinci galibiyet aranıyor
Carrick, Salı günü Red Devils'ın küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'a konuk olacağı maçta, beşinci galibiyetini almayı ve viral hayranı The United Strand'ın uzun zamandır beklediği saç kesimini gerçekleştirmesini hedefliyor. Uzun vadeli yönetim planlarına ilişkin karar, 2025-26 sezonu sonunda verilecek.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
