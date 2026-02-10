Michael Owen, Manchester United yönetimine Michael Carrick'i atamaları gerektiğini söyledi. Red Devils'a Thomas Tuchel ve Mauricio Pochettino'yu neden kaçınmaları gerektiğini açıkladı.

Eski United forveti Owen, şu anda online casino karşılaştırma sitesinin İngiltere elçisi olduğu casino.org ile yaptığı röportajda, GOAL'a Red Devils'ın teknik direktörlük pozisyonunu doldururken ne yapması gerektiği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Manchester United doğru olanı yapacak ve 'yarın Michael Carrick'e bu görevi verin' diyerek aceleci davranmayacaktır. Ancak, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşırsa ve bu performansların devam ettiğini görürsek - elbette bir noktada bu performansların sonu gelecek - en etkileyici şey, oynadıkları futbol. İyi oynuyorlar. Manchester City maçında, on yıldan fazla bir süredir Manchester United'ın tek bir maçta böyle oynadığını görmemiştim.

"Bu devam etti. O zamandan beri çok iyi oynadılar. Güvenlerini görebilirsiniz. Birçok kişinin Michael Carrick'e bu görevi veremeyeceğinizi söylediğini biliyorum. Buna kesinlikle katılmıyorum.

“Manchester United, son on yılda her şeyi denedi. Doğal kazananları, kendini kanıtlamışları, eski oyuncuları, farklı ülkelerden gelen yeni yetenekleri, tecrübeli isimleri denediler. Her şeyi denediler. Bizim tahminimize göre, devam edeceğini varsayarsak, birdenbire oyuncuları uyum içinde oynatmaya başlayan, taraftarları coşturan, güveni artıran, istikrarı sağlayan, kulübü anlayan, doğru tavırları olan, zorlu yollardan geçmiş doğru adam olan tek teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp çok iyi performans gösterdiğini ve "Michael, yaptığın iş için teşekkürler, şimdi başka birini işe alacağız" dediklerini ve Manchester United'ın son 10-12 yılda yaşadıklarına geri döndüğünü hayal edin. Kendi ayağına kurşun sıkmak diye buna denir! Her şey gözünüzün önünde.