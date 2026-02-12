Getty/GOAL
Michael Owen'ın akıllı taktik planını açıklarken, Jude Bellingham ve Morgan Rogers'ın ikisi de İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda nasıl yer alabilir?
Bellingham, Three Lions kadrosunda yer almak için şiddetli bir rekabetle karşı karşıya.
İngiltere, bu turnuvaya kolayca kalifiye oldu, sekiz maçta maksimum puanı topladı ve hiç gol yemedi. 60 yıldır süren uluslararası kupa kovalamacasına son verme konusunda iyimserlik artıyor.
2028 yazına kadar sözleşmesini uzatan Tuchel, beklentileri karşılama görevini üstlenen isim. Defansif gücü ve hücum yeteneğini bir araya getiren 26 kişilik kadroyu oluştururken zorlu seçimlerle karşı karşıya.
Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü, geçmiş başarıları veya dünya futbolundaki statüsü ne olursa olsun, kimseye kadroda yer garantisi verilmeyeceğini söyledi. Real Madrid'in "Galactico" Bellingham gibi oyuncular da kadroya girmek için hak etmeleri gerekiyor.
Oyun kurucu pozisyonu için Aston Villa'nın yıldızı Rogers, Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, Chelsea'nin talismanı Cole Palmer ve Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Morgan Gibbs-White ile rekabet edecek.
İngiltere'nin 10 numarası olmak için yarışta kim önde?
FIFA'nın Kuzey Amerika'da düzenleyeceği en önemli etkinliğe birkaç ay kala kimin favori olduğu sorulduğunda, eski Three Lions forveti Owen - Crypto.com promosyon kodlarını değerlendiren casino.org ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Sanırım Morgan Rogers favori gibi görünüyor - son zamanlarda Tuchel'in favorisi gibi görünüyor. Onu seviyor gibi görünüyor.
"Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurdum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.
“Sol tarafta ilk 11'de başlayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?
"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."
Bellingham'ın sakatlığı: Real Madrid yıldızı İngiltere tarafından dışlanabilir mi?
Bu soru işaretlerinden biri şu anda Bellingham'ın fiziksel durumu ile ilgili. 1 Şubat'ta Real Madrid formasıyla Rayo Vallecano'ya karşı oynarken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Beş haftaya kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Kulüp veya ülke tarafından herhangi bir risk alınması olası görünmediğinden, 22 yaşındaki oyuncu Mart ayında uluslararası dostluk maçlarını kaçırmak zorunda kalabilir. İngiltere, Dünya Kupası kadrosunu belirlemeden önce Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak.
Tuchel'in kendi isteğinin aksine, güvenerek seçim yapmak zorunda kalmasıyla Bellingham'ın göz ardı edilme tehlikesi olup olmadığı sorulduğunda Owen şunları ekledi: "Tabii ki, geri dönerse ve her şey yolunda giderse - şu andan sezon sonuna kadar - o zaman evet, benim için dokunulmazlar kategorisine girer. Benim gözümde, formda olduğu takdirde, o da bu kategoriye girer.
Onun gibi oyuncular her yerde bulunmaz. Her hafta Real Madrid'de oynuyor, takımın yıldız oyuncularından biri, bizim en değerli oyuncularımızdan biri, tacımızdaki mücevherlerden biri. İdeal bir durum değil, turnuva öncesinde sakatlanan ilk kişi o değil, ama her şey yolunda giderse ve iyi bir şekilde iyileşirse, tabii ki kadroda yer alır."
İngiltere maçları: Dostluk maçı tarihleri ve Dünya Kupası açılış maçı
2020 yılında A milli takımda ilk kez forma giyen Bellingham, İngiltere milli takımında 46 kez forma giydi ve bu maçlarda 6 gol attı. Tuchel tarafından çağrılırsa, 17 Haziran'da Hırvatistan ile başlayacak Dünya Kupası mücadelesinden önce Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giyebilir.
