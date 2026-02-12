Michael Owen'ın akıllı taktik planını açıklarken, Jude Bellingham ve Morgan Rogers'ın ikisi de İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda nasıl yer alabilir?

FIFA'nın Kuzey Amerika'da düzenleyeceği en önemli etkinliğe birkaç ay kala kimin favori olduğu sorulduğunda, eski Three Lions forveti Owen - Crypto.com promosyon kodlarını değerlendiren casino.org ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Sanırım Morgan Rogers favori gibi görünüyor - son zamanlarda Tuchel'in favorisi gibi görünüyor. Onu seviyor gibi görünüyor.

"Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurdum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.

“Sol tarafta ilk 11'de başlayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?

"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."