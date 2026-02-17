Getty Images Sport
Michael Olise, yeni Arjen Robben mi? Bayern Münih efsanesi, kanat oyuncusunun Philipp Lahm benzeri bek ile gelişen ortaklığıyla ilgili inanılmaz bir karşılaştırma yapıyor
Laimer ve Olise – Lahm ve Robben gibi bir ikili
On yılı aşkın bir süredir, Allianz Arena'nın sağ kanadı Lahm ve Robben'in telepatik uyumu ile özdeşleşmişti. Bu efsanevi ikili futbolu bıraktığından beri, Bayern Münih, savunmada demir gibi sağlamlık ve hücumda tersine çevrilmiş yeteneklerin bu yıkıcı karışımını yeniden yaratmak için yorulmak bilmez bir arayış içindeydi. Sky Sport için yazdığı son köşe yazısında, kulüp efsanesi Lothar Matthaus, bu uzun arayışın nihayet sona ermiş olabileceğini öne sürüyor. Laimer, Vincent Kompany yönetiminde yüksek performanslı bir sağ bek olarak kendini yeniden keşfetti ve Olise ile elektrikli bir bağ kurdu.
Fransız kanat oyuncusu, Bavyera'ya geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve sık sık Robben'in en iyi dönemlerini anımsatan bir şekilde içe doğru keserek ölümcül sol ayağını kullanıyor. Olise şu anda Bundesliga sıralamasını aydınlatıyor - bu sezon tüm turnuvalarda 13 gol ve 20'den fazla asistle övünüyor - ve yaratıcı bir maverick'in özgürce dolaşması için gerekli olan mutlak savunma güvenliğini sağlayan bir ortak olan Laimer'de mükemmel bir tamamlayıcı buldu.
"Konrad Laimer, savunmada çok önemli bir oyuncu haline geldi" dedi. "Bence takım, onun olmadığı üç veya dört maçta en kötü performansını gösterdi. Laimer, aslında pozisyonu olmayan sağ bekte olağanüstü bir performans sergiliyor ve aynı zamanda hücumda da etkili oluyor. Philipp Lahm ve Arjen Robben'e benzer şekilde Michael Olise ile bir ikili oluşturuyor."
Bayern'in karşı karşıya olduğu sözleşme ikilemi
Laimer'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ettiği için Bayern, sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ya da değerinin düşme riskini göze alıp almayacağına karar vermesi gereken kritik bir döneme giriyor. Bu durum, yönetim kurulunu defans oyuncusunun ticari değerine karşı onun muazzam faydasını tartmaya zorluyor. Laimer, yıldız bir forvet gibi forma satışı yapmasa da, istikrarı yadsınamaz. Ancak, uzmanlar transfer piyasasının acımasız gerçekliğinde Laimer'in kulübün "dokunulmazları"ndan farklı bir kategoriye girdiğini öne sürüyor.
Efsane oyuncu, "Gitmesi elbette bir kayıp olur, ancak Harry Kane, Joshua Kimmich veya Dayot Upamecano gibi liderlerden daha kolay yerine konulabilir" dedi. "Alphonso Davies de bir süre önce iyi bir yeni sözleşme imzaladı ve Laimer'in maaş yapısında yükselmeyi istediğini anlıyorum."
Bavyeralılar için ücret yapısı baş ağrısı
Bayern'deki müzakere masası son yıllarda karmaşık bir yer haline geldi. Maaş detaylarının kapalı kapılar ardında tutulduğu günler büyük ölçüde sona erdi ve sızıntılar sık sık kulübün maaş giderlerini kamuoyuna ve soyunma odasına ifşa ediyor. Bu şeffaflık, şişirilmiş bütçeyi kısarken ego güdümlü süperstarların uyumunu korumakla görevli direktör Max Eberl için önemli bir baş ağrısı yarattı.
"Beş altı yıl önce maaş rakamları sızdırılmaya başladı. O zamandan beri herkes diğerlerinin ne kadar kazandığını biliyor. Oyuncular gelip 'Neden o benden daha fazla maaş alıyor?' diyorlar" diye açıkladı efsane oyuncu, modern soyunma odası atmosferini anlatırken. "Bu durum FC Bayern için işleri kolaylaştırmadı ve Max Eberl şu anda bu zorlukla karşı karşıya. Ama Konni Laimer'in, beş, altı veya yedi milyon daha fazla kazanan bir oyuncu kadar değerli olduğuna inanıyorum."
Laimer neden değişsin ki?
Yurtdışında daha yüksek bir maaş alma potansiyeli olmasına rağmen, genel kanı Laimer'in en iyi hamlesinin yerinde kalmak olduğu yönünde. Laimer, Münih'te nadir bulunan bir avantaja sahip: spor yönetimi ile derin bir bağı var. Spor direktörü Christoph Freund ile ilişkisi, Red Bull Salzburg'da birlikte çalıştıkları döneme kadar uzanıyor ve başka bir yerde taklit edilmesi zor bir güven ortamı yaratıyor. Ayrıca, Kompany'nin gelişi kulüpteki atmosferi canlandırdı ve Münih'i hem eğlence hem de kupa kazanma hedefi olan bir yer haline getirdi.
"Neden yarım milyon veya bir milyon daha fazla kazanmak için yurt dışına gitmeyi seçsin ki, orada önce yeni bir ortama alışması ve kendini yeniden kanıtlaması gerekecek?" diye soran yorumcu, transferin mantığını sorguladı. "Vincent Kompany'de, oyuncularının yanında duran ve onlara eğlenmenin önemini aşılayan bir teknik direktör var. Profesyonel bir futbolcu... eğlenceli ve dostane bir kulüpte, şampiyonluklar kazanılan bir kulüpte oynamaktan keyif alır. FC Bayern'de bunların hepsi mevcut."
