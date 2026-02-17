Michael Olise, yeni Arjen Robben mi? Bayern Münih efsanesi, kanat oyuncusunun Philipp Lahm benzeri bek ile gelişen ortaklığıyla ilgili inanılmaz bir karşılaştırma yapıyor

On yılı aşkın bir süredir, Allianz Arena'nın sağ kanadı Lahm ve Robben'in telepatik uyumu ile özdeşleşmişti. Bu efsanevi ikili futbolu bıraktığından beri, Bayern Münih, savunmada demir gibi sağlamlık ve hücumda tersine çevrilmiş yeteneklerin bu yıkıcı karışımını yeniden yaratmak için yorulmak bilmez bir arayış içindeydi. Sky Sport için yazdığı son köşe yazısında, kulüp efsanesi Lothar Matthaus, bu uzun arayışın nihayet sona ermiş olabileceğini öne sürüyor. Laimer, Vincent Kompany yönetiminde yüksek performanslı bir sağ bek olarak kendini yeniden keşfetti ve Olise ile elektrikli bir bağ kurdu.

Fransız kanat oyuncusu, Bavyera'ya geldiğinden beri adeta bir keşif oldu ve sık sık Robben'in en iyi dönemlerini anımsatan bir şekilde içe doğru keserek ölümcül sol ayağını kullanıyor. Olise şu anda Bundesliga sıralamasını aydınlatıyor - bu sezon tüm turnuvalarda 13 gol ve 20'den fazla asistle övünüyor - ve yaratıcı bir maverick'in özgürce dolaşması için gerekli olan mutlak savunma güvenliğini sağlayan bir ortak olan Laimer'de mükemmel bir tamamlayıcı buldu.

"Konrad Laimer, savunmada çok önemli bir oyuncu haline geldi" dedi. "Bence takım, onun olmadığı üç veya dört maçta en kötü performansını gösterdi. Laimer, aslında pozisyonu olmayan sağ bekte olağanüstü bir performans sergiliyor ve aynı zamanda hücumda da etkili oluyor. Philipp Lahm ve Arjen Robben'e benzer şekilde Michael Olise ile bir ikili oluşturuyor."