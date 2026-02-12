Michael Carrick ve Man Utd'nin Red Devils'ın maçlar arasındaki 12 günlük aradan yararlanarak ele alması gereken beş konu

United'ın Avrupa futbolunda yer almaması ve FA Cup'tan erken elenmesi, 23 Şubat'ta Everton'ı ziyaret etmeden önce programlarında 12 günlük bir boşluk bırakmıştır. Bu ara o kadar uzun ki, yurtdışında para kazandıran dostluk maçları oynamak için ideal bir fırsat olarak işaretlenmiştir.

Sonuçta, hiçbir hazırlık maçı planlanmadı ve Carrick'in takımı sıcak havalarda antrenman kampına götürme teklifini reddedip, bunun yerine Carrington'da çalışmayı tercih ettiği düşünülüyor. Oyuncular dört gün izin alacakken, Carrick, United'ın Premier League'de ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi için planlar yaparken, kendisi bir gün bile tatil yapmaya zorlukla vakit bulabiliyor.

Benjamin Sesko'nun West Ham'a karşı attığı geç gol, kulüpteki havanın bu durgun dönemde olabileceğinden daha olumlu olduğunu gösteriyor, ancak Hammers, Carrick yönetimindeki United'ın mükemmel başlangıcını durdurdu ve düz performans, koçun önümüzdeki 12 gün içinde cevaplaması gereken birçok soruyu gündeme getirdi.

GOAL, eski Red Devils orta saha oyuncusu ve şimdiki teknik direktörün ve onun üstündeki yöneticilerin ele alması gereken beş ana sorunu inceliyor...