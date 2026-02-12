Goal.com
Canlı
Man Utd issues GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Michael Carrick ve Man Utd'nin Red Devils'ın maçlar arasındaki 12 günlük aradan yararlanarak ele alması gereken beş konu

Menajerler genellikle modern futbolun yoğun fikstürünün tek olumlu yanının, hayal kırıklığı yaratan bir sonucun etkisini uzun süre düşünmeye vaktin olmaması olduğunu söylerler. Ancak bunun tam tersi, Michael Carrick için geçerli. Carrick, Manchester United'ın West Ham ile 1-1 berabere kaldığı maçı, takımı tekrar sahaya çıkmadan önce uzun uzun analiz etme fırsatına sahip.

United'ın Avrupa futbolunda yer almaması ve FA Cup'tan erken elenmesi, 23 Şubat'ta Everton'ı ziyaret etmeden önce programlarında 12 günlük bir boşluk bırakmıştır. Bu ara o kadar uzun ki, yurtdışında para kazandıran dostluk maçları oynamak için ideal bir fırsat olarak işaretlenmiştir.

Sonuçta, hiçbir hazırlık maçı planlanmadı ve Carrick'in takımı sıcak havalarda antrenman kampına götürme teklifini reddedip, bunun yerine Carrington'da çalışmayı tercih ettiği düşünülüyor. Oyuncular dört gün izin alacakken, Carrick, United'ın Premier League'de ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi için planlar yaparken, kendisi bir gün bile tatil yapmaya zorlukla vakit bulabiliyor.

Benjamin Sesko'nun West Ham'a karşı attığı geç gol, kulüpteki havanın bu durgun dönemde olabileceğinden daha olumlu olduğunu gösteriyor, ancak Hammers, Carrick yönetimindeki United'ın mükemmel başlangıcını durdurdu ve düz performans, koçun önümüzdeki 12 gün içinde cevaplaması gereken birçok soruyu gündeme getirdi.

GOAL, eski Red Devils orta saha oyuncusu ve şimdiki teknik direktörün ve onun üstündeki yöneticilerin ele alması gereken beş ana sorunu inceliyor...

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Sesko için başlangıç rolü bulmak

    Sesko, West Ham ağlarına attığı doğaçlama vuruşla 74 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) transfer ücretini yavaş yavaş amorti etmeye devam etti ve Slovenya milli takım oyuncusunun tekrar maça ilk 11'de başlamasının zamanı geldi. United'ın geçen yaz yaptığı en pahalı transfer, Bundesliga'dan Premier League'e geçtikten sonra birkaç başlangıç sorunu yaşadı, ancak yılbaşından bu yana beş gol attı. Burnley'de attığı iki gol, Fulham'a karşı 94. dakikada attığı galibiyet golü ve Doğu Londra'da 96. dakikada attığı beraberlik golüyle takımına dört puan kazandırdı.

    Sesko, Carrick yönetiminde toplam 450 dakikalık süreden sadece 60 dakikadan biraz fazlasını oynadı, ancak üç maçta ikinci kez bir sonucu kurtardı. United ilk yarı ve ikinci yarının başlarında zorlanırken, ortalara hedef adamı arıyordu ve Carrick daha sonra, 69. dakikada onu oyuna sokmadan önce forveti oyuna sokması gerektiğini itiraf etti.

    United, Everton'da oynayacağı bir sonraki maçta West Ham'da olduğu gibi benzer bir zorlukla karşılaşacak, bu nedenle Sesko, rakibin derinlemesine savunma yapıp gol yollarını kapatmaktan çekinmeyen bir takıma karşı takıma başka bir çıkış yolu sunmak için ilk 11'de yer almalı.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Topa daha iyi sahip olun

    Ruben Amorim ve Carrick'in ortak noktalarından biri, takımlarının topu daha az elinde tuttuğunda daha iyi performans gösterdiği gibi görünüyor. Son dört hafta içinde United, %32 top hakimiyetiyle Manchester City'yi, %44 ile Arsenal'i ve herkesin Cottagers'ın geri çekilip baskıya maruz kalacağını beklediği bir durumda, şaşırtıcı bir şekilde %42 ile Fulham'ı yendi.

    Kırmızı Şeytanlar, Tottenham'ı %65 top hakimiyetiyle mağlup etti, ancak bir saatten fazla süre boyunca bir kişi fazla oynamanın bariz avantajına sahipti. West Ham karşısında da aynı top hakimiyetine sahipti, ancak çoğu zaman bununla ne yapacağını bilemedi.

    United'ın önümüzdeki birkaç rakibi bu duruma çok dikkat edecek ve bu da Everton ve Crystal Palace ile oynanacak maçların, ilk beş sıradaki rakiplerle oynanacak maçlardan daha zor olacağı anlamına geliyor. Carrick, Middlesbrough'da mükemmel bir ilk sezonun ardından, takımının top hakimiyetinde çok öngörülebilir hale gelmesi nedeniyle başarısız oldu ve United'ın aynı kaderi paylaşmamasını sağlamalı.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Haftada iki maç oynamak

    United'ın galibiyet serisinin West Ham'da durdurulmasının bariz bir nedeni yoktu, ancak Irons, Carrick yönetiminde karşılaştıkları en alt sıradaki takımdı. Kırmızı Şeytanlar, Tottenham'ı yendikten sonra başkente gitmeden önce sadece iki gün dinlenebilmişti ve kısa süreye rağmen Carrick, aynı ilk 11'i sahaya sürdü ve bunun sonucunda birçok oyuncu fiziksel ve zihinsel olarak yorgun görünüyordu.

    Carrick, Avrupa futbolunun olmaması durumunu Amorim'den çok daha iyi değerlendirdi ve bu süreyi bir sonraki maça hazırlanmak ve dinlenmek için kullandı, ancak United'ı Şampiyonlar Ligi'ne veya hatta Avrupa Ligi'ne geri döndürme hedefine ulaşmak istiyorsa, kendisi veya bu görevi kalıcı olarak üstlenecek kişi böyle bir lüksü olmayacak ve kadro rotasyonunu benimsemek zorunda kalacak.

    United, Londra'nın doğusunda yaşadığı yorgunluktan kurtulmak için bolca zamana sahip, ancak bir aydan az bir süre sonra, Palace ile evinde oynayacağı maç ile Newcastle deplasmanı arasında sadece üç gün olacak ve Carrick bu kez takımı daha iyi hazırlamak zorunda kalacak.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Maguire'ı ara

    United'ın West Ham'daki maçı öncesinde, kulübün Harry Maguire ile yeni bir sözleşme imzalamaya yakın olduğu haberi ortaya çıktı. Bu defans oyuncusunun örnek teşkil ettiği ve formda ve doğru kullanıldığında hala birinci sınıf bir stoper olduğu için takımda tutulmaya değer olduğunu iddia etmek zor.

    Sorun, Maguire'in formuna güvenmenin giderek zorlaşması. Bu noktayı vurgulamak istercesine, Londra Stadyumu'nda ikinci yarıda hamstringinde bir sorun olduğu için oyundan çıkarıldı.

    Maguire, hamstring sakatlığı nedeniyle iki aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldı ve dokuz maçı kaçırdı. Geçen sezon da iki kez uzun süre sahalardan uzak kaldı ve toplamda dokuz maçı kaçırdı. 2023-24 sezonunda da iki kez uzun süre sahalardan uzak kaldı ve sezonun sonunu ve Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı.

    Maguire, Salı günü stadyumdan çıkarken gazetecilere "iyi" olduğunu söyledi, ancak kulüp onun kalmasını ciddi olarak istiyorsa, bu pek de umut verici bir işaret değildi.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tam arka arama şimdi başlıyor

    Casemiro'nun yerini doldurmak ve orta sahada daha fazla derinlik kazanmak isteyen United'ın yaz transfer döneminde en çok odaklanacağı alanın orta saha olacağı bir sır değil. Ancak West Ham maçı, kadrolarına bir veya iki üst düzey bek oyuncusu eklemeleri gerektiğini de ortaya koydu.

    Luke Shaw, Tomas Soucek'in attığı ilk golü ev sahibi takıma hediye ederek maçın en büyük hatasını yaptı. Bu talihsiz bir zamandı, çünkü Shaw genel olarak iyi oynamıştı ve bu sezon büyük sakatlık sorunlarını geride bırakarak oldukça istikrarlı bir performans sergiliyordu.

    Ancak zıplayan topu uzaklaştırmada başarısızlığını bir kenara bırakırsak, Shaw'un kulüpte fazla zamanı kalmadı, çünkü sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Louis van Gaal'ın ilk transfer döneminde Old Trafford'a getirilen Shaw, kulübün en uzun süreli oyuncularından biri.

    Diğer bek oyuncusu Diogo Dalot da en iyi maçını oynamadı ve ilk yarıda sallantılı bir performans sergiledi, ancak Amad Diallo'nun fark edemediği umut verici bir koşu yaptı.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN
0