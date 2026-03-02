Getty Images
Michael Carrick, tam zamanlı bir işe adım adım yaklaşırken, Man Utd taraftarlarının adını haykırmasıyla ilgili gerçek duygularını ortaya koyuyor
Carrick, Man Utd taraftarlarıyla olan 'büyük' bağını övüyor
Dugout ile tribünler arasındaki bağ, Sir Alex Ferguson döneminden bu yana en güçlü olduğu söylenebilir ve Carrick bu karşılamadan açıkça etkilendi. Crystal Palace'ı 2-1 yendikleri maçın ardından kulübün resmi web sitesine konuşan ve taraftarların Carrick için tezahürat yaptığı eski orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Bu çok güzel, tabii ki burası benim için çok anlamlı. Bu kadar pozitif bir atmosferin olması, herkesin maçlara gelip izlemekten keyif alması ve benim de bunda bir payım olması, yalan söylemeyeceğim, elbette ki çok iyi hissettiriyor. Bunun için sahada gösterdikleri performansla oyuncuların da büyük payı var. Kesinlikle hepsi benim sayemde değil. Taraftarlarla olan bu bağ çok büyük, bunu hissetmek ve onların bizimle kalması, biraz tökezleyen bir başlangıç olsa bile, maçı bitirip böyle bir sonuç almak, benim için çok anlamlı."
Taktiksel değişiklikler Old Trafford'da dönüşü tetikledi
Sonunda kutlamalar yapılsa da, Maxence Lacroix'nın erken bir golle konuk takıma üstünlük sağlamasının ardından United ter dökmek zorunda kaldı. Carrick, takımının zorluklarla nasıl başa çıkacağını görmek için bir an "beklediğini" itiraf etti. Bruno Fernandes ve formda olan Benjamin Sesko'nun golleri sonunda durumu tersine çevirdi ve oyuncuların ligin zirvesinde mücadele etmek için gereken "kişilik ve inancı" göstermesiyle geçici teknik direktörün devre arası talimatları haklı çıktı.
Carrick, devre arası takım konuşmasını şöyle açıkladı: "Sadece birkaç küçük değişiklik, belki birkaç fikir, başından beri denediğimiz ve biraz değiştirmek istediğimiz bazı şeylerdi. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten önemli bir şey değildi, bunun için fazla övgü almayacağım. Bence çocuklar ilk yarı ilerledikçe durumun daha iyiye gittiğini gösterdiler.
"Bazen maçlarda bir yol bulmak zorundasınız, daha fazla koşu yapmak ve onların savunma hattına biraz daha agresif saldırmak istedik, bunu her zaman yapmaya çalışırsınız ama bence ikinci yarıda daha iyi yaptık ve sonunda penaltı kazandık. Daha çok, nasıl tepki vereceğimizdi. Her şey bizim lehimize gelişiyordu, bu anı bekliyordum, 'haydi bakalım, ne yapacağız?' diye. Çocuklar çok iyi tepki verdiler. Bu bizim için çok önemliydi."
Sesko yine yıldızlaşıyor
Maçın yıldızı bir kez daha Sesko oldu. 2026'da da muhteşem formunu sürdürerek galibiyet golünü attı. Sloven forvet, son sekiz maçında yedi gol attı ve yaz aylarında United'ın 74 milyon sterlin ödeyerek transfer ettiği süperstar olmayı hak ettiğini kanıtladı. Maçın ardından Sesko, sosyal medyada kutlama yaptı ve hatta ünlü bir kulüp tezahüratını yazarak "Biz Man United'ız ve asla durmayacağız!" dedi. Bu tutku, menajerinde de yankı buldu, çünkü Carrick, forvetin ayakları yere basan tavrını ve durmak bilmeyen çalışma temposunu hemen vurguladı.
"Ben için çok mutluyum. Kesinlikle baş ağrıtıcı bir durum olmadı, büyük bir drama yaşanmadı. Çok büyük bir etki yarattı ve büyük gelişmeler kaydetti. Buraya alışmak, buradaki duyguları ve burada oynamak ne demek olduğunu anlamak biraz zaman alıyor. Bazen bizim için doğal olan şeyler. İyi oynamak için çaresiz, çok çalışıyor, onunla çalışmak büyük bir zevk. Bugün ilk on birde başladı ve kesinlikle fantastik bir gol attı," diye ekledi Carrick.
Üst düzey yıldızlar Carrick'i kalıcı görev için destekliyor
Old Trafford yönetimi Ruben Amorim'in yerine geçecek potansiyel uzun vadeli adayları değerlendirmeye devam ederken, soyunma odası kararını çoktan vermiş durumda. Haberlere göre Bruno Fernandes ve Harry Maguire gibi kıdemli oyuncular Carrick'i tam olarak destekliyor ve onun dengeli taktiksel yaklaşımını daha önce kullanılan katı sistemlere tercih ediyor. Carrick, oyuncuların kendilerini ifade etmelerine izin verirken, elit teknik bilgisini de koruyarak United'ı satranç oynayan bir takımdan, şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş gibi görünen bir galibiyet makinesine dönüştürdü.
