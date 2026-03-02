Michael Carrick, tam zamanlı bir işe adım adım yaklaşırken, Man Utd taraftarlarının adını haykırmasıyla ilgili gerçek duygularını ortaya koyuyor

Sonunda kutlamalar yapılsa da, Maxence Lacroix'nın erken bir golle konuk takıma üstünlük sağlamasının ardından United ter dökmek zorunda kaldı. Carrick, takımının zorluklarla nasıl başa çıkacağını görmek için bir an "beklediğini" itiraf etti. Bruno Fernandes ve formda olan Benjamin Sesko'nun golleri sonunda durumu tersine çevirdi ve oyuncuların ligin zirvesinde mücadele etmek için gereken "kişilik ve inancı" göstermesiyle geçici teknik direktörün devre arası talimatları haklı çıktı.

Carrick, devre arası takım konuşmasını şöyle açıkladı: "Sadece birkaç küçük değişiklik, belki birkaç fikir, başından beri denediğimiz ve biraz değiştirmek istediğimiz bazı şeylerdi. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten önemli bir şey değildi, bunun için fazla övgü almayacağım. Bence çocuklar ilk yarı ilerledikçe durumun daha iyiye gittiğini gösterdiler.

"Bazen maçlarda bir yol bulmak zorundasınız, daha fazla koşu yapmak ve onların savunma hattına biraz daha agresif saldırmak istedik, bunu her zaman yapmaya çalışırsınız ama bence ikinci yarıda daha iyi yaptık ve sonunda penaltı kazandık. Daha çok, nasıl tepki vereceğimizdi. Her şey bizim lehimize gelişiyordu, bu anı bekliyordum, 'haydi bakalım, ne yapacağız?' diye. Çocuklar çok iyi tepki verdiler. Bu bizim için çok önemliydi."