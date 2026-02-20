Michael Carrick, Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'dan ayrılmasının ardından Kobbie Mainoo'ya eksikliklerini gidermesi gerektiğini neden söylemediğini açıklıyor

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Carrick'in Old Trafford'da geçici olarak görevi devralmasından bu yana dramatik bir dönüşüm geçirdi. Amorim'in önceki yönetiminde Mainoo, ilk takım kadrosundan dışlanmıştı ve bu durum, akademi mezunu oyuncunun düzenli olarak futbol oynamak için kulüpten ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine bildirdiği yönünde haberlere yol açmıştı.

Ancak yönetimdeki değişiklik, İngiltere milli takım oyuncusunu doğrudan kadroya geri getirdi. Geri dönüşünden bu yana Mainoo, Premier League'de şu anda beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan takımın temel oyuncularından biri haline geldi ve iki asist kaydetti. Amorim döneminin son haftalarında çok eksikliği hissedilen teknik güvenliği ve soğukkanlılığı hemen sağladı ve United ona yeni bir sözleşme teklif etmek için şimdiden sabırsızlanıyor.

Oyuncu ile uzun süredir ilişkisi olan Carrick, orta saha oyuncusunu takıma geri getirmenin "büyük bir karar" olmadığını vurguluyor. Carrington mezunu oyuncunun psikolojik olarak iyileşmesini öncelikli olarak gören Carrick, profesyonel olarak durgun bir dönem geçiren oyuncuya taktiksel eleştirilerle yük bindirmek yerine, serbestçe oynamasına izin vermeyi tercih etti.