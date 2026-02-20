Getty Images Sport
Michael Carrick, Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'dan ayrılmasının ardından Kobbie Mainoo'ya eksikliklerini gidermesi gerektiğini neden söylemediğini açıklıyor
Mainoo soğuktan geri dönüyor
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Carrick'in Old Trafford'da geçici olarak görevi devralmasından bu yana dramatik bir dönüşüm geçirdi. Amorim'in önceki yönetiminde Mainoo, ilk takım kadrosundan dışlanmıştı ve bu durum, akademi mezunu oyuncunun düzenli olarak futbol oynamak için kulüpten ayrılmak istediğini kulüp yetkililerine bildirdiği yönünde haberlere yol açmıştı.
Ancak yönetimdeki değişiklik, İngiltere milli takım oyuncusunu doğrudan kadroya geri getirdi. Geri dönüşünden bu yana Mainoo, Premier League'de şu anda beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan takımın temel oyuncularından biri haline geldi ve iki asist kaydetti. Amorim döneminin son haftalarında çok eksikliği hissedilen teknik güvenliği ve soğukkanlılığı hemen sağladı ve United ona yeni bir sözleşme teklif etmek için şimdiden sabırsızlanıyor.
Oyuncu ile uzun süredir ilişkisi olan Carrick, orta saha oyuncusunu takıma geri getirmenin "büyük bir karar" olmadığını vurguluyor. Carrington mezunu oyuncunun psikolojik olarak iyileşmesini öncelikli olarak gören Carrick, profesyonel olarak durgun bir dönem geçiren oyuncuya taktiksel eleştirilerle yük bindirmek yerine, serbestçe oynamasına izin vermeyi tercih etti.
Güven üzerine kurulu bir ilişki
Geçici menajer ile genç yıldız arasındaki bağ neredeyse on yıl öncesine dayanıyor ve bu da Carrick'e Mainoo'nun gelişimi konusunda eşsiz bir bakış açısı kazandırıyor. Bu köklü tanışıklık, United'ın orta sahasını yeniden inşa ederken tereddüt yaşanmamasını sağladı, çünkü Carrick, oyuncunun son zamanlarda yedek kulübesinde kalmasından ziyade, onun yüksek baskı altında sergilediği mizacına dair tarihsel bilgisine güvenmeyi tercih etti.
Eski United kaptanı, derinden güvendiği oyunculara güvenerek, taktiksel katılık ve kilit oyuncuların dışlanması nedeniyle bölünmüş olan soyunma odasını stabilize etmeyi başardı. Sonuçlar sahada hemen görüldü ve Mainoo'nun soğukkanlılığı, kulübün formunda ve ligdeki konumunda önemli bir canlanma yaşanmasına yardımcı oldu.
Orta saha oyuncusu henüz tam anlamıyla hazır olmasa da, Carrick genç oyuncuya ders vermekten kasıtlı olarak kaçınıyor. Menajer, böylesine zorlu bir zihinsel dönemden sonra, en iyi koçluk müdahalesinin genellikle hiç müdahale etmemek olduğuna inanıyor. Böylece "büyük yetenek" nefes alıp, hemen yerinin doldurulacağı korkusu olmadan doğal akışını bulabilsin.
Carrick, Mainoo'nun 'inanılmaz' yükselişini anlatıyor
"Kobbie'yi uzun zamandır tanıyorum. Onunla çalışmaya başladığımda, sanırım 13 ya da 14 yaşındaydı, ben de koçluk lisansımı almaya başlamıştım - birkaç yıl önceydi," dedi BBC Sport'a. "Sadece birazcık. Ve sonra, tabii ki, ben buraya ilk geldiğimde, o da birazcık ortalıktaydı.
"Onu tanımak, onunla deneyim yaşamak ve bu kadar büyük maçlarda bu seviyede performans sergilediğini görmek... Daha önce koçların burada olmaya ve bununla başa çıkabilecek seviyede olmaya hazır olmaları gerektiğini söylemiştim. Kobbie'nin bu kadar genç yaşta başardıkları gerçekten inanılmaz.
"Onun hala ne kadar genç olduğunu unutuyoruz. Onun oyununu izlemeyi ve neler yapabileceğini bilmeyi çok seviyordum. Bu yüzden onu oynatmak benim için büyük bir karar değildi. Ve dürüst olmak gerekirse, oynamadığınız zaman ritminizi ve formunuzu bulmak kolay değildir. Daha iyi olabileceği, geliştirebileceği şeyler var, ama biz henüz bunlara başlamadık çünkü onu serbest bırakıp kendi akışını bulmasına izin veriyoruz."
"Ona çok fazla şey vermemeye gerçekten dikkat ettim - birkaç küçük ipucu, biraz pozisyonla ilgili şeyler ve burada orada birkaç küçük şey - ama onun ne olduğuna güveniyorum. O harika bir futbolcu ve büyük bir yeteneği var."
Orta sahanın kalbi merkezde kalıyor
Mainoo, kulübün yükseliş ivmesini sürdürmek için United'ın motor odasının önemli bir parçası olmaya devam etmesi bekleniyor. Performansları, yaz aylarında ayrılacağına dair söylentileri etkili bir şekilde susturdu ve oyuncu, kalıcı menajerlik rolünü kim üstlenirse üstlensin, kulübün orta vadeli stratejisinin temel direği olarak görülüyor.
Mainoo, Pazartesi günü Premier League'de Hill Dickinson Park'ta Everton ile karşılaşacak olan Red Devils'ta etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.
