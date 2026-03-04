Getty Images Sport
Michael Carrick, menajer olarak rüya gibi bir başlangıç yapan Manchester United'ın şampiyonluk yarışından "dışlanamayacağını" söyledi
Carrick yönetiminde canlanma devam ediyor
Pazar günü Crystal Palace'ı 2-1 yenerek elde edilen zorlu galibiyet, United'ın yeniden canlanmasının en son kanıtı oldu ve takım, Aston Villa'yı gol farkıyla geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak maç öncesinde Mikel Arteta'nın Arsenal'iyle arasındaki fark 13 puan gibi ürkütücü bir seviyede olsa da, Carrick bir mucize için kapıyı aralık bırakıyor. Geçici teknik direktör, matematiksel dezavantaja rağmen, takımının muhteşem formu sayesinde sezonun son aylarında her şeyin mümkün olduğuna inanıyor.
Carrick pes etmeyi reddediyor
"Futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz, ancak gerçekçi olmalı ve durumun farkında olmalıyız," diye konuştu Carrick, potansiyel şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulduğunda. "Bence sadece maçları kazanmaya devam etmeli ve beklemeliyiz. Şu anda üstümüzde iki harika takım var. Etrafımızda ve bizimle aynı seviyede gerçekten çok iyi takımlar var. İyi bir seri yakaladık, ama kesinlikle kendimizi kaptırmıyoruz. Tabii ki bu konuda gerçekçi davranıyorum. Bunun gerçekleşmesi için birçok futbol maçı kazanmamız gerekiyor."
İstatistikler, Theatre of Dreams'i çevreleyen iyimserliği kesinlikle destekliyor. United, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana yedi maçta altı galibiyet kaydetti ve bu dönemde ligin en iyi performansını sergiledi. Artan heyecana rağmen, menajer ayaklarını yere basmaya kararlı. "Futbol, sonuç almak için zor bir oyun" diye ekledi. "Önemli olan [form düşüşüne] karşı korunmak değil, anı yaşamak, anın içinde kalmak, ayakları yere basmak ve maçları kazanmak için neyin gerekli olduğunu anlamaktır. Kendimizi kaptırmayacağız, güveni beslemeli ve galibiyet serisinin kolay elde edilmediğini anlamalıyız. Daha fazlasını istiyoruz ve bunu mümkün olduğunca uzun süre sürdürmeye ve tutarlı kalmaya çalışmalıyız."
Old Trafford'daki kalıcı iş için seçmeler
Carrick'in Midas dokunuşu, kaçınılmaz olarak onun uzun vadeli geleceği hakkında bir spekülasyon çılgınlığı başlattı. Başlangıçta gemiyi dengelemek için getirilen Carrick'in taktiksel zekası ve insan yönetimi, birçok kişinin onun bu görevi kalıcı olarak üstlenmesi gerektiğini düşünmesine neden oldu ve bu görüşün soyunma odasında da yankı bulduğu bildiriliyor. Yönetim bir sonraki hamlesini düşünürken, Carrick sahaya odaklanmaya devam ediyor, ancak iş durumuyla ilgili soruların haftalık bir ritüel haline geldiğini gülerek itiraf ediyor.
Manchester United'ın teknik direktörlüğü hakkında şunları ekledi: "Bu her hafta olacak, değil mi? Tabii ki bu durumdan kaçış yok. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda söyleyebileceğim pek bir şey yok. Burada olmayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Başından beri söylediğim gibi, kısa vadeli veya hızlı çözümler için herhangi bir karar vermiyorum. Maçları kazanmak yardımcı oluyor ve çocuklar bu konuda harika iş çıkarıyor. Sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Şu anda bunun dışında size söyleyebileceğim pek bir şey yok, gerçekten."
İlk dörtte kalmak için mücadele
Old Trafford'da Liverpool ve Aston Villa ile oynanacak önemli maçlar ve Chelsea'ye yapılacak yüksek riskli deplasman öncesinde, hata yapma lüksü yok. Carrick, şampiyonluk konuşmaları mevcut performanslarına romantik bir fon sağlasa da, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın öncelikli hedef olduğunu çok iyi biliyor. İki ay önce çökmüş gibi görünen ancak şimdi onun rehberliğinde kimliğini bulan takımın ruhunu övdü.
"Sürpriz kelimesini kullanmazdım. Bence her zaman maçları kazanmak için çabalamalısınız. Bunun zor olduğunu anlamak, ama çok ileriye bakmamak gerekir. Her maç kazanılabilir" dedi. "Başlangıçta neyin mümkün olabileceği konusunda çok ileriye gitmedim. Hızlı bir şekilde işe koyulmalı ve bunları uygulamaya geçirmeliydik. Oyunculara adil davranmalı, onlara doğru bilgileri ve bir sonraki maça girmek için doğru dengeyi sağlamalıydık, bu ilk önceliğimizdi. Bazı oyuncuları tanıyorum, bazılarını diğerlerinden daha iyi tanıyorum ama şimdi herkesi tanıyorum ve gerçekten çok iyi bir grup. Yetenek ve beceri açısından, çocuklar neler yapabileceklerini gösterdiler. Ve sonra iyi alışkanlıklar, iyi davranışlar, birbirlerini gerçekten kollama gibi bir denge var. Bazı zamanlarda gerçekten çaba göstermemiz ve bu iyi ruhu ve takım ruhunu göstermemiz gerekiyor. Şu anda oyuncular hakkında yeterince övgü dolu sözler söyleyemem."
