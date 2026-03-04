Michael Carrick, menajer olarak rüya gibi bir başlangıç yapan Manchester United'ın şampiyonluk yarışından "dışlanamayacağını" söyledi

"Futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz, ancak gerçekçi olmalı ve durumun farkında olmalıyız," diye konuştu Carrick, potansiyel şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulduğunda. "Bence sadece maçları kazanmaya devam etmeli ve beklemeliyiz. Şu anda üstümüzde iki harika takım var. Etrafımızda ve bizimle aynı seviyede gerçekten çok iyi takımlar var. İyi bir seri yakaladık, ama kesinlikle kendimizi kaptırmıyoruz. Tabii ki bu konuda gerçekçi davranıyorum. Bunun gerçekleşmesi için birçok futbol maçı kazanmamız gerekiyor."

İstatistikler, Theatre of Dreams'i çevreleyen iyimserliği kesinlikle destekliyor. United, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana yedi maçta altı galibiyet kaydetti ve bu dönemde ligin en iyi performansını sergiledi. Artan heyecana rağmen, menajer ayaklarını yere basmaya kararlı. "Futbol, sonuç almak için zor bir oyun" diye ekledi. "Önemli olan [form düşüşüne] karşı korunmak değil, anı yaşamak, anın içinde kalmak, ayakları yere basmak ve maçları kazanmak için neyin gerekli olduğunu anlamaktır. Kendimizi kaptırmayacağız, güveni beslemeli ve galibiyet serisinin kolay elde edilmediğini anlamalıyız. Daha fazlasını istiyoruz ve bunu mümkün olduğunca uzun süre sürdürmeye ve tutarlı kalmaya çalışmalıyız."