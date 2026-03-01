Michael Carrick, Man Utd savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in Crystal Palace maçını kaçırmasının ardından oyuncunun sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı

Dünya Kupası şampiyonu, Carrick döneminin ilk aşamalarında istikrarın temel direği olmuştu ve değişmeyen dörtlü savunmanın bir parçası olarak beş maç üst üste ilk on birde yer almıştı. Aslında, United bu sezon onun oynadığı 15 maçta sadece iki kez yenildi ve bunların sadece birinde ilk on birde yer almıştı.

Hill Dickinson Stadyumu'nda onun yokluğu hissedildi, ancak Red Devils 1-0'lık bir galibiyetle Premier League sıralamasında rakipleri Chelsea ve Liverpool'un önüne geçmeyi başardı. Leny Yoro, Harry Maguire'ın partneri olarak sahaya çıkıp nadir bir deplasman gol yememe başarısı gösterdi, ancak Old Trafford taraftarları "The Butcher"ın bir an önce savunmanın kalbine dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.