Michael Carrick, Man Utd savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in Crystal Palace maçını kaçırmasının ardından oyuncunun sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı
Martinez, Man Utd için çok önemli
Dünya Kupası şampiyonu, Carrick döneminin ilk aşamalarında istikrarın temel direği olmuştu ve değişmeyen dörtlü savunmanın bir parçası olarak beş maç üst üste ilk on birde yer almıştı. Aslında, United bu sezon onun oynadığı 15 maçta sadece iki kez yenildi ve bunların sadece birinde ilk on birde yer almıştı.
Hill Dickinson Stadyumu'nda onun yokluğu hissedildi, ancak Red Devils 1-0'lık bir galibiyetle Premier League sıralamasında rakipleri Chelsea ve Liverpool'un önüne geçmeyi başardı. Leny Yoro, Harry Maguire'ın partneri olarak sahaya çıkıp nadir bir deplasman gol yememe başarısı gösterdi, ancak Old Trafford taraftarları "The Butcher"ın bir an önce savunmanın kalbine dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Carrick en son teknolojiyi sunar
Carrick, Martinez'i Everton maçında kadroya almama kararının, antrenmanda yaşanan son dakika aksiliklerinin ardından alınan bir önlem olduğunu açıkladı. Eski United orta saha oyuncusu ve şimdiki teknik direktör, sorunun önemsiz olduğuna emin görünüyor. Defans oyuncusunun şu anki durumuna değinen Carrick, eski Ajax oyuncusunun antrenman haftasında yeni bir sakatlık geçirdiğini ve Pazar günü Crystal Palace ile oynanacak iç saha maçında resmi olarak forma giyemeyeceğini doğruladı.
Hafta sonu maçında oynamayacağı kesinleşmesine rağmen, United teknik direktörü potansiyel dönüşü için nispeten olumlu bir zaman çizelgesi açıkladı. Maç öncesinde MUTV'ye konuşan Carrick, "Licha, Patrick [Dorgu]'dan çok daha yakın. Umarım birkaç gün içinde, çok uzun sürmeyecek. Önümüzdeki bir iki gün içinde durumunu değerlendireceğiz ve ne durumda olduğunu göreceğiz" dedi.
Carrington tedavi odası
Martinez ile ilgili haberler umut verici olsa da, United, Carrick'in kadrosunun derinliğini sınayan kalabalık bir tedavi odasıyla uğraşmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncuyla birlikte, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kızıştığı bu dönemde, birkaç önemli yıldız da kadroda yer alamıyor. Carrick, sakat oyuncularla ilgili daha geniş bir bakış açısı sunarak şunları söyledi: "Mason [Mount] iyileşmeye yakın, Matthijs [de Ligt] Mason'dan biraz geride ama oyuncularımızı geri kazanabilirsek, onları mümkün olan en kısa sürede geri getireceğiz."
Ocak ayında Arsenal'e karşı attığı muhteşem golün ardından sahalardan uzak kalan Dorgu, şu anki sakat oyuncular arasında sahalara dönüşü en uzak olan isim gibi görünüyor. Carrick, "Patrick birkaç hafta açısından biraz daha geride ama iyi ilerleme kaydediyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Savunma derinliği ve önümüzdeki yol
Önemli oyuncuların eksikliğine rağmen, United dirençli bir performans sergilemeye devam etti ve teknik direktör değişikliğinden bu yana 18 puanlık maksimum puanın 16'sını topladı. Yoro'nun güvenilir bir yedek olarak ortaya çıkması, teknik kadroya Martinez'i erken bir şekilde sahalara döndürmekten kaçınmak için biraz nefes alma imkanı sağladı. Tarih, defans oyuncusunun Eredivisie'den geldiğinden beri kariyerini kesintiye uğratan önceki ayak kırığı ve çeşitli kas sakatlıkları göz önüne alındığında, ihtiyatlı olunması gerektiğini gösteriyor. Carrington'daki sağlık ekibi, sezonun son sprintine girmeden önce mevcut baldır sorununun tekrar ağırlaşmasından çekinecektir.
Old Trafford'da Crystal Palace ile oynanan maçın ardından, United Çarşamba günü St James' Park'ta Newcastle United ile zorlu bir deplasmana çıkacak. FA Cup'tan erken elenmesinin ardından Mart ortasında 11 günlük bir ara planlanan kulüp, sezonun sonuna doğru neredeyse tam kadroyla sahaya çıkmayı umuyor. Şu an için odak noktası, Palace sınavını geçmek ve Martinez'in iyileşmesi önümüzdeki 48 saat içinde son aşamaya gelirken onu tekrar kadroya entegre etmek.
