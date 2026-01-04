AFP
Messi’nin eşinden sürpriz hamle: Seksi fotoğraflar gönderen kadını maça almadı!
Messi'in eşinden tepki
The Sun gazetesine göre, Messi'nin eşi Roccuzzo, model Cruz'un Inter Miami'nin Vancouver Whitecaps ile oynadığı MLS Kupası final maçına gelmemesi için bizzat harekete geçti.
Messi, takımının 3-1'lik galibiyetinde başrol oynadı ve zaten dolu olan kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Cortez, daha önce Messi tarafından Instagram'da "seksi fotoğraflar" gönderdiği iddiasıyla engellenmişti.
Brezilya'nın eski "Miss BumBum" güzellik kraliçesi olan Cortez, Barcelona efsanesi tarafından engeli kaldırıldıktan sonra cesur bir fotoğraf çekimi yapmıştı. Şimdi ise, kocasıyla gerçek hayattaki iletişimini kısıtladığı için Roccuzzo'ya tepki gösterdi.
Ne söyledi?
Cruz, Roccuzzo'nun final maçına alınmaması konusundaki ısrarı nedeniyle "aşağılandığını" iddia etti. Miami ekibine bu talebi bizzat ilettiği bildirildi. Ayrıca Messi ve geniş ailesi tarafından sosyal medyada bir kez daha engellendiğini söyledi.
Extra'ya konuşan kadın, "Kendimi aşağılanmış hissettim. Hiç kimse kişisel sorunlar veya sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle halka açık bir spor etkinliğinden men edilmemeli" dedi.
Ayrıca, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı planlayan Cruz, Messi'nin ailesiyle yüzleşme ihtimalini de göz ardı etmedi. Cruz, Messi'nin büyük bir hayranı ve hatta eski PSG yıldızından ilham alan dövmeleri bile vücudunun özel bölgelerinde bulunuyor. Daha önce de kalçasına Messi'den ilham alan bir dövme yaptırdığı bir video paylaşmıştı.
'Rutinimizi seviyoruz'
Roccuzzo daha önce Messi ile olan ilişkisi ve aile hayatı hakkında açıkça konuşmuştu ve bu konuyu korumaya çok önem verdiği açıkça görülüyor.
Grazia'ya şunları söyledi: "Rutinimizi çok seviyoruz. Ailemiz için bu yapı çok önemli. Çok erken kalkıyoruz, çocukları okula götürüyoruz ve sonra haftada en az beş kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Sonra çocuklar okuldayken toplantılar, işler veya fotoğraf çekimleri yapmaya çalışıyorum. Sonra çocukları alıp tüm futbol aktivitelerine veya okul sonrası aktivitelere gidiyoruz. Sonra akşam yemeği yiyoruz ve yatıyoruz. Normal bir aile gibiyiz."
Şunları da ekledi: "Bu sadece ben değilim. Ailem benim önceliğim ve her zaman eşimi ve ailemi her şeyin üstünde tutuyorum, ama onun da beni desteklediğini hissediyorum ve gerçekten harika bir takımız. Ve bir aile olarak kurmak istediğimiz şey de bu. Herkes arasında bir aile yapısı var. Yani bu sadece ben değilim, oradaki herkes."
"Gerçekten minnettar ve çok mutluyum, ama aynı zamanda profesyonel ve özel hayat arasında denge kurmaya çalışıyorum çünkü bazen çok fazla fotoğraf çekimi, toplantı vb. ile çocuklarla birlikte olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak zor oluyor. Ama sonuçta çok çalıştığımı hissediyorum ve bundan gerçekten mutlu ve gururluyum."
Amerikan yaşamına uyum sağlamalarıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Paris'ten gelince, oradaki hava gerçekten soğuk ve griydi. Benim için buraya gelmek inanılmaz bir deneyimdi."
"Çocuklar bizi her zaman çok olumlu bir şekilde şaşırtıyorlar. Paris'e ya da buraya taşındığımızda bile, her zaman çok kolay adapte oldular. Ve hayatımızı gerçekten çok kolaylaştırdıkları için her zaman çok gurur duyuyoruz."
Messi için sırada ne var?
Messi şu anda Inter Miami ile sezon arası tatilinde ancak gözünü yaz aylarında bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanmaya dikmiş durumda.
Arjantin, grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün gibi ülkelerle kozlarını paylaşacak.
Ancak öncelikle, Dünya Kupası şampiyonu ile Avrupa Şampiyonası şampiyonu İspanya arasında oynanacak Finalissima maçı var.
