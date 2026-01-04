Messi’nin eşinden sürpriz hamle: Seksi fotoğraflar gönderen kadını maça almadı!

Roccuzzo daha önce Messi ile olan ilişkisi ve aile hayatı hakkında açıkça konuşmuştu ve bu konuyu korumaya çok önem verdiği açıkça görülüyor.

Grazia'ya şunları söyledi: "Rutinimizi çok seviyoruz. Ailemiz için bu yapı çok önemli. Çok erken kalkıyoruz, çocukları okula götürüyoruz ve sonra haftada en az beş kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Sonra çocuklar okuldayken toplantılar, işler veya fotoğraf çekimleri yapmaya çalışıyorum. Sonra çocukları alıp tüm futbol aktivitelerine veya okul sonrası aktivitelere gidiyoruz. Sonra akşam yemeği yiyoruz ve yatıyoruz. Normal bir aile gibiyiz."

Şunları da ekledi: "Bu sadece ben değilim. Ailem benim önceliğim ve her zaman eşimi ve ailemi her şeyin üstünde tutuyorum, ama onun da beni desteklediğini hissediyorum ve gerçekten harika bir takımız. Ve bir aile olarak kurmak istediğimiz şey de bu. Herkes arasında bir aile yapısı var. Yani bu sadece ben değilim, oradaki herkes."

"Gerçekten minnettar ve çok mutluyum, ama aynı zamanda profesyonel ve özel hayat arasında denge kurmaya çalışıyorum çünkü bazen çok fazla fotoğraf çekimi, toplantı vb. ile çocuklarla birlikte olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak zor oluyor. Ama sonuçta çok çalıştığımı hissediyorum ve bundan gerçekten mutlu ve gururluyum."

Amerikan yaşamına uyum sağlamalarıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Paris'ten gelince, oradaki hava gerçekten soğuk ve griydi. Benim için buraya gelmek inanılmaz bir deneyimdi."

"Çocuklar bizi her zaman çok olumlu bir şekilde şaşırtıyorlar. Paris'e ya da buraya taşındığımızda bile, her zaman çok kolay adapte oldular. Ve hayatımızı gerçekten çok kolaylaştırdıkları için her zaman çok gurur duyuyoruz."