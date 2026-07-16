Messi finalde... 8 dakika dengeleri değiştirdi

Bazı oyuncular, maçın gidişatı bambaşka bir sonuca doğru ilerliyor gibi görünse bile, birkaç dakika içinde dengeleri tersine çevirme yeteneğine sahiptir. Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta tam da bunu yaptı.

Messi, İngiltere milli takımı karşısında ilk kez sahneye çıktı ve belirleyici bir performans sergiledi. Çarşamba akşamı Georgia eyaletinin Atlanta kentinde oynanan maçın son on dakikasında sahneye çıkarak, Arjantin'i geriden gelip 2-1'lik heyecan verici bir galibiyete taşıdı ve takımını üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseltti.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası’nda İngiltere’ye yeni bir hayal kırıklığı yaşattı. Barcelona’ya yeni transfer olan Anthony Gordon’un attığı golle geriye düşen Arjantin, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleri sayesinde maçı galibiyete çevirdi.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in takımının öne geçmesinin ardından, İngiltere milli takımı sağlam savunması sayesinde üstünlüğünü koruyabileceğini düşünerek defansa çekildi; ancak bu şekilde geri çekilen bir savunma karşısında Messi’nin neler yapabileceğini göz ardı ederek ölümcül bir hata yaptı.