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Messi finalde... 8 dakika dengeleri değiştirdi

FEATURES
L. Messi
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
İspanya
ABD
İngiltere

Yanlış bir İngiliz inancı ve savunma felaketleri

Bazı oyuncular, maçın gidişatı bambaşka bir sonuca doğru ilerliyor gibi görünse bile, birkaç dakika içinde dengeleri tersine çevirme yeteneğine sahiptir. Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta tam da bunu yaptı.

Messi, İngiltere milli takımı karşısında ilk kez sahneye çıktı ve belirleyici bir performans sergiledi. Çarşamba akşamı Georgia eyaletinin Atlanta kentinde oynanan maçın son on dakikasında sahneye çıkarak, Arjantin'i geriden gelip 2-1'lik heyecan verici bir galibiyete taşıdı ve takımını üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseltti.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası’nda İngiltere’ye yeni bir hayal kırıklığı yaşattı. Barcelona’ya yeni transfer olan Anthony Gordon’un attığı golle geriye düşen Arjantin, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleri sayesinde maçı galibiyete çevirdi.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in takımının öne geçmesinin ardından, İngiltere milli takımı sağlam savunması sayesinde üstünlüğünü koruyabileceğini düşünerek defansa çekildi; ancak bu şekilde geri çekilen bir savunma karşısında Messi’nin neler yapabileceğini göz ardı ederek ölümcül bir hata yaptı.

  • "Hiç şüphe etmedim"

    İleri yaşına rağmen Arjantin kaptanı, unutulmaz bir finalde belirleyici bir rol oynadı ve milli takımını zafere taşıyarak İspanya ile finalde karşılaşmalarını sağladı.

    Messi, Arjantin’in iki golünü de hazırlayarak turnuvadaki asist sayısını dörde çıkardı; bu alanda onu sadece beş asistle Fransız Michael Olesi geride bırakıyor.

    Ayrıca Arjantinli yıldız, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 12 gol katkısına (goller ve asistler) ulaştı. "Opta" istatistiklerine göre bu, 1966 Dünya Kupası'nda asistlerin sayılmaya başlanmasından bu yana bir turnuvada bir oyuncu tarafından elde edilen en yüksek ikinci rakamdır.

    Messi ayrıca Dünya Kupası tarihindeki asist sayısını 12'ye yükselterek, turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

    Maçın ardından Messi şunları söyledi: “Hiç şüphe etmedim. En azından ilk dört arasında olacağımızı biliyordum. Bu grup bir araya geldiğinde içinden olağanüstü bir şey ortaya çıkarır, görünüşte olmayan yerlerden güç bulur, acı kaybolur, oyuncular en iyi fiziksel durumlarına ulaşır ve bugün yaptıkları gibi oynarlar, denemekten asla vazgeçmezler."

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  • 8 dakika, dengeleri altüst etti

    Bu kolay bir görev değildi; İngiltere’nin ilerlemesi devam ederken ve maçın bitiş düdüğü yaklaşırken, Arjantin olağanüstü bir şeye ihtiyaç duyduğunun farkındaydı. Böylece, temkinli ve çekişmeli geçen maç boyunca büyük ölçüde zorlanan Messi için son dakikalar geldi.

    İngiliz TNT kanalı, Messi’nin ustalığını sergileyerek dengeleri değiştirip Tango dansçılarını finale taşıdığı o on dakikayı yakaladı.

    76. dakika: Messi, derinlere doğru hareket edip o ana kadar maçtaki en iyi pasını attı ve İngiltere'ye ilk gerçek uyarıyı verdi. Topu İngiliz savunmasının arkasına kaldırarak Nico González'e ulaştırdı; González'in kafa vuruşu, Jordan Pickford'un kalesinin hemen yanından geçti.

    78. dakika: Messi, Morgan Rogers'ın önünde topu kolayca kaybetti. Rogers, İngiltere adına nadir bir atak başlattı ancak bu atak sonuçsuz kaldı.

    79. dakika: Harry Kane’in baskısı altında Messi, İngiltere ceza sahası sınırında pas hatası yaptı ve Arjantin milli takımının umut vaat eden atağı sona erdi.

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  • Son görünüşü mü?... Beklentileri alt üst etti

    83. dakika: Arjantin beraberlik golü için atağa geçerken, Messi sağ kanatta topu aldı, ardından orta yapmak için topu sol ayağına aldı, ancak şutu Jordan Pickford’un kalesinin sağ direğinin yanından dışarıya gitti.

    39 yaşındaki yıldız, o anda Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla son kez sahneye çıkıyor olabileceğinin farkında olarak gözlerini gökyüzüne dikti... Ya da en azından herkes öyle düşünüyordu.

    84. dakika: Enzo Fernández’in uzak mesafeden çektiği şutu Pickford ustaca köşe vuruşuna çevirdi ve Messi köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçti.

    Arjantin, daha önce Nico González ve Alexis Mac Allister’ın kafa vuruşlarıyla hava toplarında üstünlük kurmuş olsa da, Tango’nun kaptanı orta açmak yerine ceza sahası sınırındaki Rodrigo De Paul’a kısa bir pas attı.

    Inter Miami oyuncusu topu Messi’ye geri verdi; Messi ise doğrudan Jed Spence’in karşısına doğru ilerleyerek İngiltere’nin savunma oyuncusunu ceza sahası içine çekilmeye zorladı.

    İngiltere'nin 11 oyuncusu da Messi'nin hareketlerini izlemek için ceza sahası içinde toplanmışken, De Paul ve Fernandes ceza sahası sınırında markajsız kaldı; Messi bu boşluğu değerlendirerek topu Fernandes'e aktardı.

    Jude Bellingham son anda ona yetişmeye çalışsa da, Chelsea oyuncusu ceza sahası dışından güçlü bir şut çekmek için yeterli zaman ve boşluk buldu; Pickford bu kez topu kurtaramadı ve Arjantin beraberliği yakaladı.

    87. dakika: Beraberlik golünün ardından Arjantin’in özgüveni arttı; Messi ve takım arkadaşları ise galibiyetin artık ulaşılabilir olduğunu hissettiler.

    Yine sağ kanattan Messi, Nico O’Reilly’yi geçip en zayıf ayağı olan sağ ayağıyla bir orta gönderdi, ancak John Stones kafasıyla topu uzaklaştırdı.

    İngiltere, Messi’nin sol ayağıyla penetrasyonlara ya da çalımlara alışkın olması nedeniyle sağ ayağını kullanmasının sadece bir istisna olduğunu düşünmüş olabilir, ancak yanılmıştı.

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  • Şaşırtıcı bir ayaklanma

    Kanal, haberine devam etti. 91. dakika: İngiltere’nin neredeyse tüm oyuncuları savunma üçgeninde toplanmış olsa da, Alexis McAllister kendini ceza sahası sınırında markajsız buldu ve direğe çarpan bir şut çekti.

    Messi hemen topun peşine düştü, ancak Jed Spence topu önünden uzaklaştırdı; ardından dengesini kaybedince top taç çizgisine doğru gitti.

    Messi topu hızla geri kazandı ve ceza sahasına doğru ilerlerken, Spence ve Nico O’Reilly onu durdurmaya çalıştı.

    İki savunma oyuncusu da onun sağ ayağını kullanmasına izin verme kararı aldı, ancak Messi bunu iyi değerlendirerek John Stones ile Ezri Konsa'nın arasından kusursuz bir orta gönderdi; Lautaro Martínez bu ortayı kafayla ağlara gönderdi ve Arjantin'e 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

    98. dakika: İngiltere beraberlik golü için hücum ederken, Messi kendi takımının orta sahasına geri döndü ve bir faul kazanana kadar topu uzun bir mesafe taşıdı; böylece takımının zaman kazanmasına yardımcı oldu ve rakibinin hayal kırıklığını artırdı.

    101. dakika: Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı ve Messi'nin son dakikalarda muhteşem bir geri dönüşe öncülük etmesiyle Arjantin finale yükseldi.

    Arjantin kaptanı, 96 kez topa dokunup 43 başarılı pas vererek ve takım arkadaşları için 4 gol fırsatı yaratarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

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