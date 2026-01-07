Messi emekliliğindeki dev planını açıkladı! ‘Bunun içine giriyorum’

Birçok kişinin gözünde Messi, tüm zamanların en büyük futbolcusu. Sadece sahadaki yeteneği ve becerileriyle değil, Dünya Kupası zaferi, dünya çapında kazandığı birçok kupa ve sayısız Ballon d'Or ödülüyle de kalitesini ispatlamış bir yetenek...

Ancak bu yılın ilerleyen aylarında 39 yaşına girecek olan eski Barcelona yıldızı bile, sporda çok fazla yılı kalmadığının farkında. Geçtiğimiz Eylül ayında, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin için oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini bile itiraf etmişti.