Messi emekliliğindeki dev planını açıkladı! ‘Bunun içine giriyorum’
Messi kariyerinin sonbahar yıllarını yaşıyor
Birçok kişinin gözünde Messi, tüm zamanların en büyük futbolcusu. Sadece sahadaki yeteneği ve becerileriyle değil, Dünya Kupası zaferi, dünya çapında kazandığı birçok kupa ve sayısız Ballon d'Or ödülüyle de kalitesini ispatlamış bir yetenek...
Ancak bu yılın ilerleyen aylarında 39 yaşına girecek olan eski Barcelona yıldızı bile, sporda çok fazla yılı kalmadığının farkında. Geçtiğimiz Eylül ayında, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin için oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini bile itiraf etmişti.
Messi henüz emekliliği düşünmüyor
Messi, geçen yılın sonlarında Major League Soccer takımı Inter Miami ile 2028'e kadar geçerli bir sözleşme uzatarak henüz emekli olma arzusunun olmadığını açıkça belirtti. Arjantinli efsane, geçen Ekim ayında, Herons'la kalış süresini uzatmaktan ve 2026'da uzun zamandır beklenen yeni stadyumları Miami Freedom Park'a gelmekten dolayı "gerçekten heyecanlı" olduğunu söylemişti.
"Burada kalmak ve bir hayal olmanın ötesinde, güzel bir gerçekliğe dönüşen bu projeye devam etmek beni gerçekten mutlu ediyor," dedi. "Miami Freedom Park'ta, bu stadyumda oynamak. Miami'ye geldiğimden beri çok mutluyum, bu yüzden burada devam edebildiğim için gerçekten çok sevinçliyim. Miami Freedom Park'ta nihayet oynayabileceğimiz an için hepimiz çok heyecanlıyız. Bitmesini, yeni evimizde içeriden deneyimlemeyi ve taraftarların da keyfini çıkarmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylesine muhteşem bir stadyumda evde oynamak çok özel bir şey olacak."
Messi'nin planı ortaya çıktı
Geçtiğimiz Kasım ayında Messi, futbolu bıraktığında iş dünyasına girmek istediğini ve bunun da futbolu bırakmak anlamına gelebileceğini itiraf etmişti.
Amerikan İş Forumu'nda şunları söyledi: "Gelecekte neler olabileceğine bakmaya başlamayı seviyorum. İş dünyasını seviyorum; öğrenmeye devam etmek istiyorum. Daha yeni başlıyorum. Mesleğime her zaman yüzde yüz bağlı oldum, ancak başka bir şeyin - başka bir dünyanın - geldiğini biliyorum ve yavaş yavaş bunun içine giriyorum."
Bu hafta Luzu TV'ye verdiği röportajda, bir gün teknik direktör olmaya karşı olmadığını ancak gelecekte Miami'nin ortak sahibi Beckham'dan ilham alarak yükselişte olan bir kulübü yönetmek istediğini söyledi.
Salı günü Arjantinli bir yayın kanalına verdiği demeçte, "Kendimi bir antrenör olarak görmüyorum. Menajer olma fikrini seviyorum ama kulüp sahibi olmayı tercih ederim. Kendi kulübümün sahibi olmak, en alttan başlayıp büyütmek isterim. Gençlere gelişme ve önemli bir şey başarma fırsatı vermek isterim. Seçim yapmam gerekirse, bu bana en çok hitap eden şey olurdu." dedi.
Messi için sırada ne var?
Messi, parlak kariyerine son vermeden önce bu yıl Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu korumasına yardımcı olmak için en iyi formunda olmaya çalışacak ve aynı zamanda Miami'nin 2026'daki MLS Kupası zaferinin üzerine yenilerini eklemeyi hedefleyecek.
Ancak şu anda, önümüzdeki haftalarda başlayacak sezon öncesi antrenmanlarına geri dönmeden tatilinin tadını çıkarıyor.
