Merih Demiral, Cristiano Ronaldo’yla alay etti: Maç sonu olay paylaşım!

Ronaldo maç öncesinde Instagram'da şu paylaşımı yaptı: "Doğru yoldayız ve 2026'da ne yapmamız gerektiğini biliyoruz!"

Al-Ahli de maçtan sonra, Merih Demiral'ın yanında üzgün bir şekilde duran Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tatlı rüyalar" yazdı.

Ronaldo daha önce Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu söylemişti; bu, şampiyonluğu kazanmakta hâlâ zorlandığı bir dönemde oldukça öngörülü bir değerlendirme gibi görünüyor.

Şöyle dedi: "Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. Bunu burada oynadığım için söylemiyorum. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Oyuncular buraya gelsinler, hemen görecekler. Sadece 38, 39, 40 derecelik açılarla sprint yapmayı deneyin..."

"Gelin ve görün. Bana inanmıyorsanız gelin. Fransa'da sadece PSG var, diğerleri bitti. Kimse onları yenemez çünkü en çok paraya ve en iyi oyunculara sahipler."

Yeni sözleşmeyi imzalarken şunları da ekledi: "Ligin çok rekabetçi olduğunu bildiğim için mutluyum. Sadece Suudi Arabistan'da hiç oynamamış, futbol hakkında hiçbir şey anlamayan insanlar bu ligin dünyanın en iyi beş ligi arasında olmadığını söylüyor."

"Sözlerime %100 inanıyorum ve bu ligde oynayan insanlar ne demek istediğimi biliyorlar."

"Bu yüzden kalmak istiyorum, çünkü projeye inanıyorum - sadece önümüzdeki iki yıla değil, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası'na kadar. Ayrıca bunun şimdiye kadarki en güzel [Dünya Kupası] olacağına da inanıyorum."