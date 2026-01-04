Getty Images Sport
Merih Demiral, Cristiano Ronaldo’yla alay etti: Maç sonu olay paylaşım!
Maçta ne oldu?
Cuma akşamı Al-Nassr, son derece dramatik bir maçta 3-2 mağlup oldu. Ivan Toney'nin iki golüyle Al-Ahli 2-0 öne geçti, ardından Abdulelah Al-Amri'nin iki golüyle Ronaldo'nun takımı skoru eşitledi. Merih Demiral, 55. dakikada Al-Ahli'nin üçüncü ve maçın galibiyet golünü kaydetti, ancak uzatma dakikalarında 10 kişi kaldılar. Ronaldo maç boyunca formsuzdu ve önemli bir fırsatı üstten dışarı attı, takımı bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde liderliğini korurken, ikinci sıradaki Al-Hilal, bir maç eksik olmasına rağmen sadece iki puan geride bulunuyor.
Merih, Ronaldo'yla dalga geçti
Ronaldo, mağlubiyetten sonra (öncesinde moral verici bir mesaj göndermiş olmasına rağmen) herhangi bir paylaşım yapmamış olsa da, eski Juventus takım arkadaşı Merih Demiral tarafından alaya alındı. Golü atan oyuncu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş, gazete okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta "Al-Nassr bu sezon hiç maç kaybetmedi" yazısı kırmızı kalemle çizilmiş ve yerine "Al-Nassr bu sezon Al-Ahli ile hiç oynamadı" yazılmıştı.
Maçın ardından Ronaldo ve Joao Felix, Ahli'nin bir yöneticisiyle arbedeye karıştı. Rui Pedro Braz, kalecisine ulaşmak ve onunla kutlama yapmak için sahaya koştu, ancak bunu yaparken iki Portekizli vatandaşına çarptı ve bu durum onların hoşuna gitmedi. A Bola'nın haberine göre Braz özür diledi ve hem Ronaldo hem de Felix'e şahsen ulaşarak özür dilediğini, kaleci Abdulrahman Al-Sanbi'nin devre arasında yaptığı bir hatadan sonra sinirlendiğini açıkladı.
Looking for smarter football bets? Get expert previews, data-driven predictions & winning insights with GOAL Tips on Telegram. Join our growing community now!
Ronaldo ne söyledi?
Ronaldo maç öncesinde Instagram'da şu paylaşımı yaptı: "Doğru yoldayız ve 2026'da ne yapmamız gerektiğini biliyoruz!"
Al-Ahli de maçtan sonra, Merih Demiral'ın yanında üzgün bir şekilde duran Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tatlı rüyalar" yazdı.
Ronaldo daha önce Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu söylemişti; bu, şampiyonluğu kazanmakta hâlâ zorlandığı bir dönemde oldukça öngörülü bir değerlendirme gibi görünüyor.
Şöyle dedi: "Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. Bunu burada oynadığım için söylemiyorum. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Oyuncular buraya gelsinler, hemen görecekler. Sadece 38, 39, 40 derecelik açılarla sprint yapmayı deneyin..."
"Gelin ve görün. Bana inanmıyorsanız gelin. Fransa'da sadece PSG var, diğerleri bitti. Kimse onları yenemez çünkü en çok paraya ve en iyi oyunculara sahipler."
Yeni sözleşmeyi imzalarken şunları da ekledi: "Ligin çok rekabetçi olduğunu bildiğim için mutluyum. Sadece Suudi Arabistan'da hiç oynamamış, futbol hakkında hiçbir şey anlamayan insanlar bu ligin dünyanın en iyi beş ligi arasında olmadığını söylüyor."
"Sözlerime %100 inanıyorum ve bu ligde oynayan insanlar ne demek istediğimi biliyorlar."
"Bu yüzden kalmak istiyorum, çünkü projeye inanıyorum - sadece önümüzdeki iki yıla değil, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası'na kadar. Ayrıca bunun şimdiye kadarki en güzel [Dünya Kupası] olacağına da inanıyorum."
Sırada ne var?
Al-Nassr, Perşembe günü Al-Qadsiyah karşısında toparlanmayı hedefleyecek. Rakipleri şu anda Pro Lig'de beşinci sırada ve Ronaldo ve arkadaşlarını yaralı bir hayvan gibi görebilirler; karşılık verip veremeyecekleri ise henüz belli değil.
Ronaldo, bu sezon şu ana kadar 12 lig maçında 13 gol attı, ancak cuma akşamı gol atma yeteneğini unutmuş gibiydi.
Reklam