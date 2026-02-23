Meksika ordusu, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehri Guadalajara'ya yakın bir bölgede kartel liderini öldürdükten sonra Liga MX maçı ertelendi

Kartel liderinin ölümünün hemen ardından, bölgede misilleme amaçlı şiddet olayları patlak verdi. Kartel üyelerinin, Meksika'nın yaklaşık bir düzine eyaletinde araçları yakıp ana yolları kapatarak, takımlar ve taraftarlar için lojistik bir kabusa neden olduğu bildirildi. Bu "narcobloqueos" (uyuşturucu blokajları), suç gruplarının güvenlik güçlerinin hareketini engellemek için sıkça kullandıkları bir taktiktir, ancak genellikle sivil ulaşım bağlantılarının tamamen felç olmasına neden olur.

Kaosun rağmen, bazı spor etkinlikleri şu anda planlandığı gibi devam etmeye çalışıyor. Guerrero'nun Acapulco kentinde düzenlenen ATP tenis turnuvası Meksika Açık'ın pazartesi günü başlaması bekleniyor. Organizatörler pazar günü yaptıkları açıklamada, "turnuvanın normal şekilde devam edeceğini" belirttiler.

Ancak, güvenlik durumu değişmeye devam ederken futbol dünyası yüksek alarmda ve lig yetkilileri, iç takvimden daha çok oyuncuların ve seyircilerin güvenliğini öncelikli tutuyor.