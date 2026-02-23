AFP
Meksika ordusu, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehri Guadalajara'ya yakın bir bölgede kartel liderini öldürdükten sonra Liga MX maçı ertelendi
Askeri operasyonların şiddetlenmesi nedeniyle maçlar ertelendi
Oyunların askıya alınma kararı, Meksika ordusunun Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes'in ölümünü doğrulamasının ardından alındı. Operasyon, Guadalajara'dan sadece iki saat uzaklıktaki Jalisco'nun Tapalpa kentinde gerçekleştirildi. Meksika futbolu, askeri operasyonların tırmanmasıyla dört profesyonel maçın ertelenmesi üzerine Pazar günü durma noktasına geldi. Liga MX'te Queretaro ile Juarez FC arasındaki maç programdan çıkarıldı, kadınlar birinci liginde ağır toplar Chivas ve America arasında oynanacak olan yüksek riskli "Clasico Nacional" maçı da ertelendi. Yetkililer değişken durumu kontrol altına almak için çabalarken, ikinci ligdeki iki maç da iptal edildi.
Yaygın huzursuzluk bölgesel seyahati etkiliyor
Kartel liderinin ölümünün hemen ardından, bölgede misilleme amaçlı şiddet olayları patlak verdi. Kartel üyelerinin, Meksika'nın yaklaşık bir düzine eyaletinde araçları yakıp ana yolları kapatarak, takımlar ve taraftarlar için lojistik bir kabusa neden olduğu bildirildi. Bu "narcobloqueos" (uyuşturucu blokajları), suç gruplarının güvenlik güçlerinin hareketini engellemek için sıkça kullandıkları bir taktiktir, ancak genellikle sivil ulaşım bağlantılarının tamamen felç olmasına neden olur.
Kaosun rağmen, bazı spor etkinlikleri şu anda planlandığı gibi devam etmeye çalışıyor. Guerrero'nun Acapulco kentinde düzenlenen ATP tenis turnuvası Meksika Açık'ın pazartesi günü başlaması bekleniyor. Organizatörler pazar günü yaptıkları açıklamada, "turnuvanın normal şekilde devam edeceğini" belirttiler.
Ancak, güvenlik durumu değişmeye devam ederken futbol dünyası yüksek alarmda ve lig yetkilileri, iç takvimden daha çok oyuncuların ve seyircilerin güvenliğini öncelikli tutuyor.
Güvenlik endişeleri 2026 Dünya Kupası ev sahibini vurdu
Şiddetin Guadalajara'ya yakınlığı, FIFA organizatörleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Şehir, Haziran ayında genişletilmiş turnuva sırasında Güney Kore'nin iki maçı da dahil olmak üzere dört maça ev sahipliği yapması planlanmaktadır. İspanya, Uruguay, Kolombiya ve ortak ev sahibi Meksika gibi diğer uluslararası ağır toplar da bu şehirde maç oynamayı planlamaktadır. CJNG, Meksika'nın en güçlü suç örgütü olarak kabul ediliyor. 32 eyaletten 21'inde faaliyet gösteren ve yaklaşık 19.000 üyesi olduğu tahmin edilen bu örgüt, daha önce ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanmıştı.
Lemus'un sözcüsü Pazar günü The Athletic'e , valilik ofisinin FIFA'dan "bizi endişelendirecek" herhangi bir bildirim almadığını söyledi. Sözcü, "Durumu kontrol altına almaya odaklandık" dedi.
Milli takımın hazırlık maçı belirsizlikle karşı karşıya
Bu aksaklık, uluslararası maçlar konusunda da önemli sorular ortaya çıkarmaktadır. Meksika milli takımı, Çarşamba günü Queretaro'daki Corregidora stadyumunda İzlanda ile bir dostluk maçı oynamayı planlamaktadır. Pazar akşamı itibarıyla, Meksika futbol federasyonu maçı ertelemek için herhangi bir resmi adım atmamıştır. Taraftarlar, El Tri maçının oynanıp oynanmayacağına veya güvenlik durumunun uluslararası maç takviminde yeni bir değişiklik yapmaya zorlayıp zorlamayacağına dair resmi bir açıklama beklemektedir.
Chivas ile America kadınlar maçı, iki takım arasındaki rekabet ve maçın genellikle çektiği büyük seyirci kitlesi nedeniyle ertelenmesi özellikle dikkat çekicidir. Guadalajara, Chivas'ın ana üssü olduğu için, şehrin güvenliği yoğun bir şekilde izlenmeye devam ediyor. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, FIFA ve yerel organizatörler, Kuzey Amerika'nın en tutkulu futbol merkezlerinden birinde istikrarın yeniden sağlanmasını umarak, hükümetin bu son şiddet dalgasına verdiği tepkiyi büyük bir ilgiyle izleyecekler.
