Üçüncülük maçı sayesinde, 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazanma şansı olan birkaç oyuncu hâlâ var.

İngiltere milli takımı, üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşırken, İspanya ve Arjantin milli takımları ise finalde karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi, 8 golle Kylian Mbappé ile birlikte gol krallığı yarışında başı çekiyor, ancak "La Pulga", turnuva boyunca yaptığı asist sayısı sayesinde üstünlük sağlıyor.

İngiliz Jude Bellingham, vatandaşı Harry Kane gibi 6 gol atarken, Ousmane Dembélé ve Mikel Oyarzabal'ın hanesindeki gol sayısı ise 5'tir.

Erling Haaland ise Norveç'in İngiltere'ye yenilmesiyle çeyrek finalde turnuvaya veda etti; turnuva boyunca 7 gol attı.

İstatistiksel önemi bir yana, yarı finalde elenmenin ardından oynanan üçüncülük maçı, oyuncular için psikolojik olarak zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.