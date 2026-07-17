Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Çeviri:

Mbappé ve Kane’e Messi’den intikam almak için ilham veren 4 senaryo

FEATURES
Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
K. Mbappe
L. Messi
H. Kane
J. Bellingham

Üçüncülük maçı sayesinde, 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazanma şansı olan birkaç oyuncu hâlâ var.

İngiltere milli takımı, üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşırken, İspanya ve Arjantin milli takımları ise finalde karşı karşıya gelecek.

Lionel Messi, 8 golle Kylian Mbappé ile birlikte gol krallığı yarışında başı çekiyor, ancak "La Pulga", turnuva boyunca yaptığı asist sayısı sayesinde üstünlük sağlıyor.

İngiliz Jude Bellingham, vatandaşı Harry Kane gibi 6 gol atarken, Ousmane Dembélé ve Mikel Oyarzabal'ın hanesindeki gol sayısı ise 5'tir.

Erling Haaland ise Norveç'in İngiltere'ye yenilmesiyle çeyrek finalde turnuvaya veda etti; turnuva boyunca 7 gol attı. 

İstatistiksel önemi bir yana, yarı finalde elenmenin ardından oynanan üçüncülük maçı, oyuncular için psikolojik olarak zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Üçüncülük maçı ve Altın Ayakkabı ödülünün sahibi

    BBC, bir haberinde, İngiltere ve Fransa teknik direktörlerinin yıldız oyuncularını sahaya sürüp sürmeme kararının, Altın Ayakkabı ödülünü kimin kazanacağını belirlemede belirleyici bir faktör olabileceğini belirtti.

    2018 Dünya Kupası'nda teknik direktör Gareth Southgate, yarı final maçına kıyasla üçüncülük maçında Belçika karşısında İngiltere kadrosunda 5 değişiklik yapmıştı. 

    Harry Kane sahaya çıkmasına rağmen gol atamadı, ancak gol krallığı sıralamasındaki liderliğini koruyarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Dünya Kupası tarihinde, üçüncülük maçında gol atan 7 oyuncu Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Bunlardan 4'ünün golleri ödülü kazanmaları için belirleyici oldu: 2010'da Alman Thomas Müller, 1998'de Hırvat Suker, 1990'da İtalyan Salvatore Schillaci ve 1938'de Brezilyalı Leonidas.

    Buna karşılık, 3 oyuncu da üçüncülük maçında gol attı, ancak bu goller olmasa bile ödülü kazanacaklardı: 1974'te Polonyalı Grzegorz Lato, 1966'da Portekizli Eusébio ve 1958'de Fransız Just Fontaine.

    Harry Kane, kendisini 2026 Dünya Kupası’na katılmaktan mahrum bırakan Messi’den intikam almayı hedefliyor; Kylian Mbappé ise geçen turnuvanın finalinde Arjantinli “Pire”ye yenilmişti.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG