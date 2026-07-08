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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé'nin planı: Haaland ve Real Madrid... Sadece zaman meselesi

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Norveç - İngiltere
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E. Haaland
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Anlaşmanın tamamlanması için olası bir tarih!

Erling Haaland’ın adı, Real Madrid’in koridorlarında yeniden gündeme oturdu. Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke’nin eski açıklamalarının yeniden gündeme gelmesi, Norveçli forvetin beyaz formayı giyme hayaliyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Haaland, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımında dikkat çekici performansını sürdürüyor.

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı 2-1'lik skorla eleyen Manchester City yıldızı, çeyrek finalde Norveç'i İngiltere karşısında galibiyete taşımaya hazırlanıyor.

  • Sürekli ilgi… Zaman meselesi

    Norveçli forvet, yeteneği ve attığı yedi gol sayesinde bu Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olarak gösterilirken, Real Madrid’in ona olan ilgisi de devam ediyor.

    AS gazetesi genel müdürü José Félix Díaz, Manchester City'nin yıldızı hakkında yazdığı bir haberde şunları söyledi: "Haaland'a yakın kaynaklar, Real Madrid ile sözleşme imzalamasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguluyor."

    Diaz sözlerine şöyle devam etti: “Borussia Dortmund Başkanı Joachim Watzke’nin bazı şeylerden haberi var, şu anda böyle söyleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, Real Madrid’deki seçim kampanyasının sona ermesiyle eş zamanlı olarak AS gazetesine konuşmuştu. O dönemde Haaland ve Jürgen Klopp hakkında konuşuluyordu; Norveçli ve Alman oyuncuyu iyi tanıyan biri varsa, o da o zamanlar ikisine de bahis oynayan bu adamdır.”

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  • Haaland özel bir an yaşıyor… Real Madrid’e katılma tarihi

    Díaz sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi ise bu forvet bir kez daha özel bir an yaşıyor. Norveç, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na geri döndü ve bunu Haaland’ın yeteneği ve attığı yedi gol sayesinde başardı."

    Şöyle devam etti: “Klopp ise hiçbir kulüpte yedek kulübesinde oturmayacağını söylemekten hiç çekinmedi. Haaland konusunda ise bu yaz mevcut takımından ayrılmayacağını vurguladı, ancak yakın gelecekteki hedefine dair son derece netti.”

    "Erling, Real Madrid’i seviyor ve bunu saklamıyor" diye vurgulayan yönetici, şunları ekledi: “Bence bir süre sonra, belki iki ya da üç yıl sonra, orada oynayacak, ama şu anda değil. Sırası geldiğinde oynayacak.” AS’nin yöneticisi şunları ekledi: “Tıpkı babasının da söylediği gibi, hiçbir kulübe bağlılık sözü vermedi.” Bu açıklama, Real Madrid’in başkanlık seçimlerinde onun geleceğine yönelik açıkça dile getirilen ilginin ışığında geldi.

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  • Son derece sık rastlanan bir hikâye

    Haaland, dünya futbol sıralamasını altüst etmeyi başardı; Brezilya’nın çeyrek finalde elenmesinin başlıca nedeni oydu. Carlo Ancelotti liderliğindeki teknik ekip de belirttiği gibi, fiziksel gücü Güney Amerika takımını alt etti. Fiziksel gücü ve futbol yeteneği her şeye ve herkese üstün geldi. Bunu dört yıldır Manchester City'de kanıtlıyor, ancak Dünya Kupası, aynı gazetenin belirttiği üzere, 2019 U-20 Dünya Kupası'nda Honduras'a karşı dokuz gol atan bu forvetin neler yapabileceğini tüm dünyanın görmesi için bir fırsat oldu.

    Yedi yıl sonra, Norveçli oyuncu hem herkesin takdirinde hem de piyasa değerinde zirveye ulaştı. Manchester City kulübü, sözleşmesinde ayrılmasına izin veren bir madde olmadığını yalanladı; ancak menajerinin, transferin nereye ve ne zaman yapılacağına karar vermenin her zaman oyuncularına ait olduğunu her zaman vurguladığı da kabul edilmelidir.

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    Haaland, City’de en iyi mali şartlara sahip sözleşmeye sahip; sözleşmesinin bitimine sekiz sezon kaldı (sözleşme sona erdiğinde 33 yaşında olacak) ve takımı hizmetine sunacağına dair söz verdi.

    Real Madrid, Norveç'in Molde kulübünde oynarken dikkatleri üzerine çekmeye başlayan genç oyuncuyla anlaşma yapmaktan vazgeçtiğinden beri, Haaland'ın Beyazlar ile adı anılması çok sık tekrarlanan bir hikaye haline geldi. 17 yaşındayken adı gündeme gelmişti, ancak transferi için istenen 8 milyonluk bedeli ödeyen kulüp, Salzburg oldu.

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  • Mbappé'nin izinden mi?

    Díaz raporunu şu sözlerle sonlandırdı: “Mbappé’nin Real Madrid’e katılmayı kesin olarak kabul etmesi yedi yıl sürdü. Bakalım bu hikaye (Haaland ile) tekrarlanacak mı ve kariyerinin bir aşamasında Beyaz Kulüp ile sözleşme imzalayacak mı? Valdebebas’ta çok seviliyor; hatta 16 yaşındayken Norveç’in Molde kulübünde parladığından beri sevilen bir isim olmaya devam ediyor.”

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