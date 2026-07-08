Haaland, dünya futbol sıralamasını altüst etmeyi başardı; Brezilya’nın çeyrek finalde elenmesinin başlıca nedeni oydu. Carlo Ancelotti liderliğindeki teknik ekip de belirttiği gibi, fiziksel gücü Güney Amerika takımını alt etti. Fiziksel gücü ve futbol yeteneği her şeye ve herkese üstün geldi. Bunu dört yıldır Manchester City'de kanıtlıyor, ancak Dünya Kupası, aynı gazetenin belirttiği üzere, 2019 U-20 Dünya Kupası'nda Honduras'a karşı dokuz gol atan bu forvetin neler yapabileceğini tüm dünyanın görmesi için bir fırsat oldu.
Yedi yıl sonra, Norveçli oyuncu hem herkesin takdirinde hem de piyasa değerinde zirveye ulaştı. Manchester City kulübü, sözleşmesinde ayrılmasına izin veren bir madde olmadığını yalanladı; ancak menajerinin, transferin nereye ve ne zaman yapılacağına karar vermenin her zaman oyuncularına ait olduğunu her zaman vurguladığı da kabul edilmelidir.
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Haaland, City’de en iyi mali şartlara sahip sözleşmeye sahip; sözleşmesinin bitimine sekiz sezon kaldı (sözleşme sona erdiğinde 33 yaşında olacak) ve takımı hizmetine sunacağına dair söz verdi.
Real Madrid, Norveç'in Molde kulübünde oynarken dikkatleri üzerine çekmeye başlayan genç oyuncuyla anlaşma yapmaktan vazgeçtiğinden beri, Haaland'ın Beyazlar ile adı anılması çok sık tekrarlanan bir hikaye haline geldi. 17 yaşındayken adı gündeme gelmişti, ancak transferi için istenen 8 milyonluk bedeli ödeyen kulüp, Salzburg oldu.