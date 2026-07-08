Norveçli forvet, yeteneği ve attığı yedi gol sayesinde bu Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olarak gösterilirken, Real Madrid’in ona olan ilgisi de devam ediyor.

AS gazetesi genel müdürü José Félix Díaz, Manchester City'nin yıldızı hakkında yazdığı bir haberde şunları söyledi: "Haaland'a yakın kaynaklar, Real Madrid ile sözleşme imzalamasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguluyor."

Diaz sözlerine şöyle devam etti: “Borussia Dortmund Başkanı Joachim Watzke’nin bazı şeylerden haberi var, şu anda böyle söyleniyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, Real Madrid’deki seçim kampanyasının sona ermesiyle eş zamanlı olarak AS gazetesine konuşmuştu. O dönemde Haaland ve Jürgen Klopp hakkında konuşuluyordu; Norveçli ve Alman oyuncuyu iyi tanıyan biri varsa, o da o zamanlar ikisine de bahis oynayan bu adamdır.”

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