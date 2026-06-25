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Mbappé - Messi... Son dansın mücadelesi ve ertelenen intikam

FEATURES
L. Messi
K. Mbappe
Fransa
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
Fransa

Dünya Kupası tahtı, Fransa’nın tarihi golcüsü ile Arjantin’in bir numaralı sihirbazı arasında gidip geliyor

Her Dünya Kupası’nda, tüm dikkatleri üzerine çeken bir hikâye ortaya çıkar ve 2026 Dünya Kupası’nda kader, modern futbol tarihinin en heyecan verici konularından birini yeniden gündeme getirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Lionel Messi ve Kylian Mbappé... Aralarında koca bir nesil farkı olan bu iki adam, dünyanın en büyük sahnesinde yeniden karşı karşıya geliyor; bu, Arjantinli efsane için belki de son, Fransız yıldız için ise şimdiye kadarki en önemli Dünya Kupası olabilir.

4 yıl önce, unutulmaz ve tarihi bir gecede Messi, Mbappé’nin elinden Dünya Kupası’nı kaptı; Fransız oyuncu ise turnuva tarihinin en muhteşem final maçlarından birinin ardından gol kralı ödülüyle yetindi.

Bugün ise ikili aynı sahneye geri dönüyor, ancak bu kez tamamen farklı koşullar altında; Messi, kendisini tarihte daha da ölümsüzleştirebilecek son bir dansın tadını çıkarmak istiyor; Mbappé ise turnuvaya tek bir hedefle giriyor: herkese cevap vermek ve dünya futbolunun bir numarası olduğunu kanıtlamak.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022 Dünya Kupası... Hâlâ iyileşmemiş yara

    Messi ile Mbappé arasındaki güncel rekabetten bahsetmek, dört yıl önce Katar’ın başkenti Doha’da yaşanan o tarihi geceye değinmeden mümkün değildir; o gece bu ikili, Dünya Kupası finalleri tarihinin en muhteşem bireysel performanslarından birini sergilemişti.

    O çılgın finalde, sanki dünya futbolu herkesin gözü önünde bir nesilden diğerine geçiyormuş gibi görünüyordu. Messi, kariyeri boyunca elde edemediği tek şampiyonluğu ararken, Mbappé ise uzun yıllar boyunca futbol dünyasına damga vuracak yeni yıldız olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.

    Fransız forvet, Arjantin kalesine tarihi bir hat-trick kaydetmiş ve belki de uluslararası kariyerinin en iyi bireysel performansını sergilemiş olsa da, sonunda şampiyonluğu kaçırdı.

    O final, hakemin son düdüğüyle fiilen sona ermedi; yankısı yıllarca sürdü. O andan itibaren, iki yıldız arasındaki karşılaştırmalar Dünya Kupası tarihinin değişmez bir parçası haline geldi.

    Bu nedenle pek çok kişi, 2026 Dünya Kupası’nı sadece yeni bir turnuva olarak değil, Katar’da başlayan ve hâlâ sona ermemiş bir hikayenin yeni bir bölümü olarak görüyor.

    Mbappé için bu, spor alanında intikam almak ve dört yıl önce kaybettiği şeyi geri kazanmak için ideal bir fırsat olabilir; Messi ise 2022’de yaşananların sadece istisnai bir an olmadığını, tarihsel üstünlüğünün bir teyidi olduğunu kanıtlamaya çalışacak.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Altın Ayakkabı… Yeni bir mücadele başlıyor

    Takım şampiyonluğu hesaplamalarının ötesinde, Messi ile Mbappé arasındaki bireysel rekabet, turnuva sonuna kadar manşetleri süsleyecek gibi görünüyor.

    Şu ana kadar Messi, 5 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alırken, Mbappé bir gol farkla (4) hemen arkasında, Vinícius Júnior ve Erling Haaland ile eşit durumda. Ancak turnuvayı yakından takip edenler, mevcut rakamların çok daha büyük bir mücadelenin sadece başlangıcı olabileceğinin farkında.

    Messi hâlâ Arjantin milli takımının atan kalbi ve neredeyse her tehlikeli atak onun ayaklarından geçiyor. Yaşına rağmen, son yirmi yıldır dünyanın alıştığı şekilde fark yaratmaya devam ediyor.

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    Mbappé ise Fransa formasıyla bir başka olağanüstü turnuva yaşıyor. Hızı, kale önündeki kararlılığı ve dar alanlarda fark yaratma yeteneği, onu neredeyse tüm maçlarda “Les Bleus”un en tehlikeli silahı haline getirdi.

    Eğer her iki takım da eleme turlarında ilerlemeye devam ederse, aralarındaki rekabetin son aşamalara kadar sürme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Hatta en heyecan verici senaryo, Katar’da yaşananların tekrarlanması olabilir; o turnuvada iki oyuncu son ana kadar gol kralı unvanı için rekabet etmişti. Ancak bu turnuvada, seviyelerin ve istatistiklerin birbirine yakın olması nedeniyle rekabetin daha da şiddetli geçmesi muhtemeldir.

    Bu turnuva bir yana, Messi bu turnuvada 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti; hemen arkasında ise 2 gol farkla (16) Mbappé yer aldı ve Alman Miroslav Klose ile eşitlendi.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi keyif için… Mbappé ise intikam için

    Bu turnuvada iki yıldız arasındaki en büyük fark, her şeyden çok zihinsel durumlarıyla ilgili olabilir.

    Messi, önceki tüm turnuvalardan tamamen farklı bir zihniyetle turnuvaya giriyor. Dünya Kupası’nı kazandı, Altın Top ödülünü aldı ve herhangi bir futbolcunun hayal edebileceği rekorların çoğunu kırdı; bu nedenle, gerçek bir baskı hissetmeden oynuyor ve Arjantin formasıyla yaşadığı her anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.

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    Bu sakinlik, saha içindeki performansına da açıkça yansıyor. Messi, kimseye bir şey kanıtlamaya çalışan bir oyuncu gibi görünmüyor; aksine, futbol serüveninin son bölümlerinin tadını çıkarmak ve belki de spor tarihinde pek sık tekrarlanmayacak efsanevi bir son yazmak isteyen bir yıldız gibi görünüyor.

    Buna karşılık Mbappé, her maça tamamen farklı bir motivasyonla çıkıyormuş gibi görünüyor. Fransız oyuncu, dünyanın kendisinden sadece goller ya da bireysel istatistiklerden fazlasını beklediğinin farkında; herkes, onun daha önce Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yaptığı gibi kendi nesline liderlik edip edemeyeceğini merak ediyor.

    Ayrıca son aylarda, hem Fransa milli takımında hem de Real Madrid’e transfer olduktan sonra, üzerine büyük bir baskı ve eleştiri yağdı; bu da onun Dünya Kupası’na sahada cevap verme arzusuyla girmesine neden oldu.

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