Mbappé - Messi... Son dansın mücadelesi ve ertelenen intikam

Her Dünya Kupası’nda, tüm dikkatleri üzerine çeken bir hikâye ortaya çıkar ve 2026 Dünya Kupası’nda kader, modern futbol tarihinin en heyecan verici konularından birini yeniden gündeme getirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Lionel Messi ve Kylian Mbappé... Aralarında koca bir nesil farkı olan bu iki adam, dünyanın en büyük sahnesinde yeniden karşı karşıya geliyor; bu, Arjantinli efsane için belki de son, Fransız yıldız için ise şimdiye kadarki en önemli Dünya Kupası olabilir.

4 yıl önce, unutulmaz ve tarihi bir gecede Messi, Mbappé’nin elinden Dünya Kupası’nı kaptı; Fransız oyuncu ise turnuva tarihinin en muhteşem final maçlarından birinin ardından gol kralı ödülüyle yetindi.

Bugün ise ikili aynı sahneye geri dönüyor, ancak bu kez tamamen farklı koşullar altında; Messi, kendisini tarihte daha da ölümsüzleştirebilecek son bir dansın tadını çıkarmak istiyor; Mbappé ise turnuvaya tek bir hedefle giriyor: herkese cevap vermek ve dünya futbolunun bir numarası olduğunu kanıtlamak.