Maurizio Sarri kalp ameliyatı oldu

Eski Chelsea teknik sorumlusu Maurizio Sarri’ye, kalp ritmini etkileyebilen bir rahatsızlık teşhisi konuldu ve bu nedenle küçük çaplı cerrahi bir müdahale gerekti. Lazio, Sarri’nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SS Lazio, teknik sorumlu Maurizio Sarri’nin atriyal fibrilasyon teşhisinin ardından Tor Vergata Polikliniği’nde, PFA teknolojisi kullanılarak transkateter ablasyon operasyonu geçirdiğini duyurur. Otuz yılı aşkın süredir bu rahatsızlığın tedavisinde öncü isimlerden biri olan Profesör Andrea Natale tarafından gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Süreç boyunca SS Lazio takım doktoru Dr. Italo Leo da hazır bulunmuştur. Teknik sorumlumuzun önümüzdeki günlerde takımın başındaki görevine normal şekilde dönmesi beklenmektedir. SS Lazio ve Sarri, Tor Vergata Polikliniği’ne ve Profesör Natale’nin ekibine, her gün tüm hastalara sundukları yüksek profesyonellik ve kaliteli bakım için teşekkür eder.”