Getty Images Sport
Maurizio Sarri kalp ameliyatı oldu
Sarri'nin operasyonu
Eski Chelsea teknik sorumlusu Maurizio Sarri’ye, kalp ritmini etkileyebilen bir rahatsızlık teşhisi konuldu ve bu nedenle küçük çaplı cerrahi bir müdahale gerekti. Lazio, Sarri’nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“SS Lazio, teknik sorumlu Maurizio Sarri’nin atriyal fibrilasyon teşhisinin ardından Tor Vergata Polikliniği’nde, PFA teknolojisi kullanılarak transkateter ablasyon operasyonu geçirdiğini duyurur. Otuz yılı aşkın süredir bu rahatsızlığın tedavisinde öncü isimlerden biri olan Profesör Andrea Natale tarafından gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Süreç boyunca SS Lazio takım doktoru Dr. Italo Leo da hazır bulunmuştur. Teknik sorumlumuzun önümüzdeki günlerde takımın başındaki görevine normal şekilde dönmesi beklenmektedir. SS Lazio ve Sarri, Tor Vergata Polikliniği’ne ve Profesör Natale’nin ekibine, her gün tüm hastalara sundukları yüksek profesyonellik ve kaliteli bakım için teşekkür eder.”
- Getty Images Sport
Serie A mücadelesi
Lazio, bu sezon Serie A’da zaman zaman zorlandı ve şu anda ligde sekizinci sırada yer alıyor. Başkent ekibi, dördüncü sıradaki ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım için son bileti elinde bulunduran Roma’nın 9 puan gerisinde bulunuyor. Sarri, 2021-22 sezonunda Lazio’yu beşinciliğe, 2022-23 sezonunda ise ikinciliğe taşımış, bir sonraki sezonun ardından kulüpten ayrılmıştı. Yaz aylarında yeniden göreve getirilen Sarri, şu anda kulüpteki ikinci dönemini yaşıyor. Deneyimli isim, 2019-20 sezonunda Juventus ile Serie A şampiyonluğu (Scudetto) yaşarken, 2018-19 sezonunda Chelsea ile Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.
Lazio'nun isyanı
Lazio, son iki maçında Cremonese ve Udinese ile berabere kaldı. Udinese karşılaşmasının ardından kulüp, VAR müdahalesi sonrası ligdeki hakemlik kalitesine yönelik son derece sert bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hakemlerin emek ve çalışmalarına saygı duymakla birlikte, bize karşı sürekli aleyhimize işleyen, tekrarlanan ve anlaşılması güç bir dizi hatayı giderek artan bir hayal kırıklığıyla not ediyoruz. SS Lazio; saygı, karar tutarlılığı ve daha fazla özen talep etmektedir. Bu tür pozisyonlar, takımın emeğini ve rekabetin adaletini açıkça etkilemekte, kulübümüze ciddi mali zararlar vermekte ve her statta, her koşulda bu renkleri destekleyen taraftarlarımızın tutkusu, bağlılığı ve fedakârlığını derinden zedelemektedir.”
Bu açıklamanın ardından Lazio, kendilerine karşı verilen hatalı hakem kararlarını gösterdiğini iddia ettiği bir video kolajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sarri ise maç sonrası basınla konuşmayı reddetti; kulüp medya sessizliği uyguladı.
- GETTY
Sırada ne var?
Lazio, pazar günü ligde üçüncü sırada bulunan Napoli ile karşı karşıya gelecek. Sarri’nin bu maçta yeniden yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
Deneyimli teknik direktör, daha önce kulübün gidişatını tersine çevirme mücadelesinden keyif aldığını dile getirmişti: “Bunlar benim hoşuma giden durumlar. Temmuzdan bu yana pek çok zorluk ve sakatlık yaşadık ama takım çalışmaya istekli; bu yüzden hafta içi çalışmalarından keyif alıyorum. Sezon sonunda güvenebileceğimiz yedi-sekiz oyuncuya sahip olur, grubu güçlendirmek için üç-dört takviye yapabilirsek, bunu bir başarı olarak görürüm. Sağlam bir temel atabilirsek, bu kulüp için zaten önemli bir adım olacaktır. Bu süreci sürdürmeyi umuyoruz.”
Reklam