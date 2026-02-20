Pochettino, Eylül 2024'te Amerika Birleşik Devletleri erkek milli takımının başına geçti ve ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda beklentileri karşılamak için baskı altında. Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams ve Brenden Aaronson gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giyen birçok yetenekli oyuncuya sahip.

"Altın Nesil" etiketinin haklı olup olmadığı sorulduğunda Ramos şunları ekledi: "Ne yazık ki 'Altın Nesil' bu takıma çok erken, gerçekten çok erken verilen bir terimdi. Bu, 2019/2020 civarında, 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmaya çalışırken başladı ve bu arada, Katar Dünya Kupası'na katılmak için dördüncü sıradaki takımla berabere kaldıkları için zar zor başardılar.

"Bu, 'Altın Nesil' olduğu ve 2026'ya doğru ilerlediğimiz düşüncesiyle birlikteydi. Belki biraz farklı düşündüğüm için, ama milli takım her zaman bugün elinizdeki en iyi 11 oyuncuyu bulup birini yenmekle ilgilidir - mesele budur, altı ya da yedi yıl sonrasını planlamakla ilgili değildir, ki biz de bunu yapıyoruz.

Bu nedenle, takımda bir sakinlik vardı ve son birkaç yılda herhangi bir aciliyet hissi yoktu. Sonra Pochettino takımı devraldı ve biz - en azından bu milli takımı gerçekten izleyenler - "Pochettino soyunma odasına girdiğinde hemen bir tepki olacak ve oyuncular 'haydi gidelim' diyecekler" diye düşündük. Ama öyle olmadı.

"Takımın gerçekten dönüş yapması ve sadece elinden gelenin en iyisini yapmakla kalmayıp, Amerikan takımlarının genellikle sahip olduğu o arzu ve eziklik zihniyetiyle oynamaya başlaması muhtemelen 14 ay sürdü, bu sonbahar - Ekim/Kasım FIFA tarihleri."