Mauricio Pochettino, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya dönmek için USMNT'yi bırakacağına dair ipuçları verirken, Christian Pulisic ve arkadaşları "Altın Nesil" etiketi konusunda uyarıldı
Pochettino'nun sözleşmesi sona ererken Tottenham'a dönüşü konuşuluyor
Eski Chelsea ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Pochettino, bu yaz yapılacak büyük bir uluslararası turnuvanın sonuna kadar Amerika'da bir sözleşmeye bağlı. Sözleşmenin uzatılması beklenmiyor ve kulüp yönetimine geri dönmesi planlanıyor.
53 yaşındaki teknik adam, Spurs'un görevden alınan Thomas Frank'ın yerine kalıcı bir halef arayışında olması nedeniyle Tottenham'a duygusal bir dönüş yapacağına dair spekülasyonlar var ve Ramos da bir anlaşmanın yapılacağını düşünüyor.
USMNT efsanesi, Ozoon ile birlikte konuşurken, FIFA'nın en önemli etkinliğinde başarılı bir performans sergilese bile Pochettino'nun ayrılmasını bekleyip beklemediğini soran GOAL'a şöyle cevap verdi: "Evet, bekliyorum. Pochettino'nun ayrılacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla hala Barselona'da yaşıyor. Dünya Kupası bittikten sonra Avrupa'da kalacağını düşünüyorum."
Amerika'nın 'Altın Nesli' beklentileri karşılayabilecek mi?
Pochettino, Eylül 2024'te Amerika Birleşik Devletleri erkek milli takımının başına geçti ve ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda beklentileri karşılamak için baskı altında. Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams ve Brenden Aaronson gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giyen birçok yetenekli oyuncuya sahip.
"Altın Nesil" etiketinin haklı olup olmadığı sorulduğunda Ramos şunları ekledi: "Ne yazık ki 'Altın Nesil' bu takıma çok erken, gerçekten çok erken verilen bir terimdi. Bu, 2019/2020 civarında, 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmaya çalışırken başladı ve bu arada, Katar Dünya Kupası'na katılmak için dördüncü sıradaki takımla berabere kaldıkları için zar zor başardılar.
"Bu, 'Altın Nesil' olduğu ve 2026'ya doğru ilerlediğimiz düşüncesiyle birlikteydi. Belki biraz farklı düşündüğüm için, ama milli takım her zaman bugün elinizdeki en iyi 11 oyuncuyu bulup birini yenmekle ilgilidir - mesele budur, altı ya da yedi yıl sonrasını planlamakla ilgili değildir, ki biz de bunu yapıyoruz.
Bu nedenle, takımda bir sakinlik vardı ve son birkaç yılda herhangi bir aciliyet hissi yoktu. Sonra Pochettino takımı devraldı ve biz - en azından bu milli takımı gerçekten izleyenler - "Pochettino soyunma odasına girdiğinde hemen bir tepki olacak ve oyuncular 'haydi gidelim' diyecekler" diye düşündük. Ama öyle olmadı.
"Takımın gerçekten dönüş yapması ve sadece elinden gelenin en iyisini yapmakla kalmayıp, Amerikan takımlarının genellikle sahip olduğu o arzu ve eziklik zihniyetiyle oynamaya başlaması muhtemelen 14 ay sürdü, bu sonbahar - Ekim/Kasım FIFA tarihleri."
ABD erkek milli futbol takımı için Dünya Kupası'nda başarı ne anlama geliyor?
Bir başka eski USMNT yıldızı, eski kaleci Brad Friedel, daha önce GOAL'a ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmanın ne anlama geleceğini şöyle anlatmıştı: "Benim beklentim, gruptan çıkmamız. Beklentileri aşmak, çeyrek finalleri geçmek olur. Kura çekimi ve eleme maçları yapılmadan, neyin başarı ya da başarısızlık olduğunu, eleme maçlarını vb. söylemek gerçekten zor. Brezilya ya da İngiltere'ye elenmek utanç verici bir şey değil. Bu olabilir. Benim için önemli olan, bunun nasıl olacağı.
"Takımın, sahip olduğu yeteneklerle ve Mauricio'nun çalışma tarzını bildiğim kadarıyla, çeyrek finallere kalabileceğini söyleyebilirim. Ondan sonrasını göreceğiz, çünkü o noktadan sonra işler gerçekten zorlaşıyor.
“Bazen şansa, penaltılara, kırmızı kartlara veya başka şeylere ihtiyacınız olur. Çok yaklaşmış olan tüm büyük İngiltere takımlarına bakın. Yetenek açısından, onlarla ve onlara karşı oynayarak, Dünya Kupası'nı kazanacak yetenekleri vardı. Her ne sebeple olursa olsun, bunu başaramadılar.”
2026 Dünya Kupası'nda USMNT maçları
Amerika Birleşik Devletleri, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'na yerleştirildi. Takım, Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ardından Seattle'da Avustralya ile karşılaşacak ve UEFA play-off'unun galibi ile karşılaşmak üzere Inglewood'a geri dönecek.
