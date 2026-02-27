Matthijs de Ligt'e ne oluyor? Michael Carrick, üç aydır sahalardan uzak olan Hollandalı savunmacı hakkında bilgi verirken, Man Utd teknik direktörü diğer sakat oyuncunun 'büyük final' için hazır olduğunu söyledi

United, Benjamin Sesko'nun Everton'a karşı attığı golle altı maçta beşinci galibiyetini aldı. Bu gol, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana yedek kulübesinden çıkarak attığı üçüncü gol oldu. 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) değerindeki forvet, Carrick yönetiminde henüz bir maça ilk 11'de başlamadı ve teknik direktör bu durum hakkında rahat olduğunu söyledi.

"Her şey gerçekten olumlu" dedi. "Bu kesinlikle benim olumsuz gördüğüm bir karar değil. Takım olarak iyi oynuyoruz, kendimizi kaptırıp bunun devam edeceğini düşünmüyoruz. Forvetler çok sayıda gol attı, Ben birçok açıdan çok iyi oynadı. Bu gerçekten dramatik bir durum değil. Sadece Ben'in sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Bir sonraki maçta veya ondan sonraki maçta ilk 11'de başlarsa, öyle olur, ama o çok iyi işler yapıyor."

United'ın Everton'daki galibiyeti, Harry Maguire'ın performansına da çok şey borçluydu ve Carrick, mevcut sözleşmesinin bitmesine dört ay kala kulübün yeni sözleşme kararını bekleyen stoper için bolca övgüde bulundu.

Carrick, "Harry etkileyici bir karakter. Şimdiye kadar harika bir kariyer yaptı, umarım daha da fazlası gelir. O bu yolculukta bizimle birlikteydi ve yaşadığı deneyimler onun tam olarak ne olduğunu gösteriyor. Onun nasıl bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyoruz. Geçen gece [Everton karşısında] muhteşemdi - tecrübesi, özellikleri ve karakteri ona yardımcı oluyor. Kendini ortaya koymaya hazır. Bizim için gerçekten çok önemli."

Devam etti: "Genç bir oyuncu olduğunuzda ve her şey taze ve yeni olduğunda, korkusuzsunuz ve pek fazla yara iziniz yok. Zirveye ulaştığınızda kendinizi iyi hissedersiniz ve her şey yolundadır, ancak birkaç iniş çıkış yaşamışsınızdır. İlerleyen zamanlarda deneyimleriniz sizi daha iyi bir oyuncu yapmalıdır, bunu Harry'nin son performanslarında gördük."