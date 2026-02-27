Getty Images Sport
Çeviri:
Matthijs de Ligt'e ne oluyor? Michael Carrick, üç aydır sahalardan uzak olan Hollandalı savunmacı hakkında bilgi verirken, Man Utd teknik direktörü diğer sakat oyuncunun 'büyük final' için hazır olduğunu söyledi
De Ligt Kasım ayından beri sakat
De Ligt, Kasım ayı sonunda Crystal Palace'ta 2-1 galip geldikleri maçın ardından sakatlandı. O dönem takımın teknik direktörü olan Ruben Amorim, sakatlığı "küçük bir sorun" olarak nitelendirmiş ve De Ligt'in 8 Aralık'ta Wolves ile oynanacak bir sonraki maça yetişeceğini söylemişti. Ancak Portekizli teknik adamın değerlendirmesi aşırı iyimser olduğu ortaya çıktı, çünkü De Ligt o günden bu yana hiçbir maç kadrosuna bile çağrılmadı.
- Getty Images Sport
De Ligt'in sakatlığı 'iyileşme süreci yavaş'
Carrick Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Matthijs'in sırtında bir sorun var ve iyileşmesi biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz, doğru yönde ilerliyor ama biraz geride kaldı. Ne kadar sürecek? Yaralanmanın niteliği, sırtındaki sorun, zaman açısından kesin bir şey söylemek zor. Kesinlikle iyileşiyor."
Yakın bir yere monte edin
De Ligt, Lisandro Martinez, Mason Mount ve Patrick Dorgu ile birlikte şu anda sakat olan dört United oyuncusundan biri. Mount, 17 Ocak'ta Manchester City'ye karşı Carrick'in ilk maçında uzatma dakikalarında oyuna girdikten sonra sahalardan uzak kaldı. Bu, 2023'te Chelsea'den 60 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra yaşadığı birçok sakatlığın en sonuncusuydu. Carrick, United'ın Premier League'de ilk dörtte bitirme hedefini pekiştirmek için son üç ay öncesinde orta saha oyuncusunun sahalara dönmeye yaklaştığını söyledi.
"Mason gerçekten geri dönmeye çok yakın. Sahada ve geri dönmeye çok yakın. Yakında antrenmanlara başlayıp takıma katılmak istiyor. Sadece sabırlı olması gerekiyor... O önemli bir oyuncu, bu yüzden ona iyi bakıyoruz ve sezonun sonuna kadar hazır olmasını sağlıyoruz."
- IMAGO / Pro Sports Images
Sesko, ilk maça çıkmayı beklerken 'drama yok'
United, Benjamin Sesko'nun Everton'a karşı attığı golle altı maçta beşinci galibiyetini aldı. Bu gol, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana yedek kulübesinden çıkarak attığı üçüncü gol oldu. 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) değerindeki forvet, Carrick yönetiminde henüz bir maça ilk 11'de başlamadı ve teknik direktör bu durum hakkında rahat olduğunu söyledi.
"Her şey gerçekten olumlu" dedi. "Bu kesinlikle benim olumsuz gördüğüm bir karar değil. Takım olarak iyi oynuyoruz, kendimizi kaptırıp bunun devam edeceğini düşünmüyoruz. Forvetler çok sayıda gol attı, Ben birçok açıdan çok iyi oynadı. Bu gerçekten dramatik bir durum değil. Sadece Ben'in sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Bir sonraki maçta veya ondan sonraki maçta ilk 11'de başlarsa, öyle olur, ama o çok iyi işler yapıyor."
United'ın Everton'daki galibiyeti, Harry Maguire'ın performansına da çok şey borçluydu ve Carrick, mevcut sözleşmesinin bitmesine dört ay kala kulübün yeni sözleşme kararını bekleyen stoper için bolca övgüde bulundu.
Carrick, "Harry etkileyici bir karakter. Şimdiye kadar harika bir kariyer yaptı, umarım daha da fazlası gelir. O bu yolculukta bizimle birlikteydi ve yaşadığı deneyimler onun tam olarak ne olduğunu gösteriyor. Onun nasıl bir oyuncu olduğunu ve neler yapabileceğini biliyoruz. Geçen gece [Everton karşısında] muhteşemdi - tecrübesi, özellikleri ve karakteri ona yardımcı oluyor. Kendini ortaya koymaya hazır. Bizim için gerçekten çok önemli."
Devam etti: "Genç bir oyuncu olduğunuzda ve her şey taze ve yeni olduğunda, korkusuzsunuz ve pek fazla yara iziniz yok. Zirveye ulaştığınızda kendinizi iyi hissedersiniz ve her şey yolundadır, ancak birkaç iniş çıkış yaşamışsınızdır. İlerleyen zamanlarda deneyimleriniz sizi daha iyi bir oyuncu yapmalıdır, bunu Harry'nin son performanslarında gördük."
Reklam