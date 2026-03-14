Matic Sassuolo Serie A

Matic: "Roma'dan ayrılmamın tek nedeni yönetimin saygısızlığıydı"

Sırp orta saha oyuncusu: "Giallorossi taraftarlarını seviyorum. Ve onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar"

1988 doğumlu Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, şu anda Sassuolo'da forma giyiyor ve daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma gibi takımların yıldızlarından biriydi. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu; röportajın en ilginç bölümlerini aşağıda aktarıyoruz.

Birçok takımda oynadınız. Kendinize daha yakın hissettiğiniz bir takım var mı?

"Her deneyimden, her şehirden, her kulüpten bir şeyler yanımda taşıyorum. United'da beş yıl geçirdim ve doğal olarak o takımı daha çok düşünmek geliyor içimden, ama hepsi benim için önemli."

Yani Roma da mı?

"Giallorossi taraftarlarını seviyorum. Ve çok daha fazlasını hak ediyorlar. Stadyum her zaman dolu, tutkularını hissedebiliyorsunuz. Her yıl şampiyonluk için mücadele etme şansına sahip olmalılar, ancak bu çok uzun zamandır gerçekleşmiyor. Sanki bir şey takımın büyümesini engelliyor gibi. Ben sadece bana gerçekleşmeyecek şeyler vaat eden yöneticilerin saygısızlığı yüzünden ayrıldım. Sözleşme yenileme zamanı geldiğinde çok fazla erteleme oldu. Bu bir prensip meselesiydi, artık çocuk değildim. Roma'da sadece yıllık sözleşmeler düşünülüyordu ve ben başka projeler seçtim."

  MOURINHO VE CONTE

    Mourinho, Chelsea, Manchester United ve Roma'da onun teknik direktörüydü. Her zaman aynı José miydi?

    "Hayır, Roma'da daha sakindi. Mourinho olağanüstü bir kişiliktir ve yeni nesillerin bizimkinden farklı olduğunu anlamıştır."

    Ne değişti? 

    "Baskılar ve bunlarla nasıl başa çıktığın. Sosyal medya her şeyi değiştirdi. Genç futbolcular için artık daha zor: Herkes bilgi verebileceğini düşünüyor ve belki de bu konuda yetkinliği olmadan yargılarda bulunmak için bir YouTube kanalı açıyor. İşine konsantre olmak ve sakin kalmak kolay değil. Yirmi yaşındayken gazete okur ve notlarımı arardım. Benim hakkımda bir, iki ya da üç kişi konuşurdu. Hepsi bu kadar. Şimdi herkes istediğini söylüyor ve yazıyor, ama sorun şu ki gençler bunları okuyor. Böylece bir sitede yüksek not alıyorsun, başka bir sitede düşük not alıyorsun ve bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorsun."

    Conte ile nasıl anlaştınız? 

    "Çok iyi: harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Bir adaptasyon dönemi gerekti çünkü o, İngiltere'de kullanılmayan çift antrenmanlar yapmak istiyordu. Ancak durumu anladı, birbirimize yaklaştık ve Premier League'i kazandık."

  SASSUOLO

    Sassuolo sizi nasıl ikna etti?

    "Milano'da güzel bir toplantı ile. Yanımda Giovanni Carnevali ve Fabio Grosso vardı. Bana kulübün nasıl işlediğini, gençlerin önemini anlattılar. Sonra da muhteşem spor merkezini gördüm: benim için sevdiğim bir yerde antrenman yapmak önemli. Etrafımda birçok genç olması güzel, onlara yardımcı olabilirim, bazı şeyleri açıklayabilirim, onların gelişmesine katkıda bulunabilirim. Sezon bittiğinde tekrar konuşacağız. Sassuolo, mutlu olduğum sürece devam etmekte hiçbir sorunum olmadığını biliyor." 

    Carnevali'ye bir kez daha kupa maçlarında oynamak istediğinizi söylediniz mi? 

    "Carnevali bunu biliyor ve o da oynamak istiyor. Bir ay içinde, ligde kalmanın tek hedefimiz olamayacağını anladım, ancak gelişmek için zaman gerekiyor. Sonuçta Sassuolo, Serie B'den yeni yükseldi."

