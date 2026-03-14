Matic: "Roma'dan ayrılmamın tek nedeni yönetimin saygısızlığıydı"

1988 doğumlu Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, şu anda Sassuolo'da forma giyiyor ve daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma gibi takımların yıldızlarından biriydi. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu; röportajın en ilginç bölümlerini aşağıda aktarıyoruz.

Birçok takımda oynadınız. Kendinize daha yakın hissettiğiniz bir takım var mı?

"Her deneyimden, her şehirden, her kulüpten bir şeyler yanımda taşıyorum. United'da beş yıl geçirdim ve doğal olarak o takımı daha çok düşünmek geliyor içimden, ama hepsi benim için önemli."

Yani Roma da mı?

"Giallorossi taraftarlarını seviyorum. Ve çok daha fazlasını hak ediyorlar. Stadyum her zaman dolu, tutkularını hissedebiliyorsunuz. Her yıl şampiyonluk için mücadele etme şansına sahip olmalılar, ancak bu çok uzun zamandır gerçekleşmiyor. Sanki bir şey takımın büyümesini engelliyor gibi. Ben sadece bana gerçekleşmeyecek şeyler vaat eden yöneticilerin saygısızlığı yüzünden ayrıldım. Sözleşme yenileme zamanı geldiğinde çok fazla erteleme oldu. Bu bir prensip meselesiydi, artık çocuk değildim. Roma'da sadece yıllık sözleşmeler düşünülüyordu ve ben başka projeler seçtim."