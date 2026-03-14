Matic: "Roma'dan ayrılmamın tek nedeni yönetimin saygısızlığıydı"

Mourinho, Chelsea, Manchester United ve Roma'da onun teknik direktörüydü. Her zaman aynı José miydi?
"Hayır, Roma'da daha sakindi. Mourinho olağanüstü bir kişiliktir ve yeni nesillerin bizimkinden farklı olduğunu anlamıştır."
Ne değişti?
"Baskılar ve bunlarla nasıl başa çıktığın. Sosyal medya her şeyi değiştirdi. Genç futbolcular için artık daha zor: Herkes bilgi verebileceğini düşünüyor ve belki de bu konuda yetkinliği olmadan yargılarda bulunmak için bir YouTube kanalı açıyor. İşine konsantre olmak ve sakin kalmak kolay değil. Yirmi yaşındayken gazete okur ve notlarımı arardım. Benim hakkımda bir, iki ya da üç kişi konuşurdu. Hepsi bu kadar. Şimdi herkes istediğini söylüyor ve yazıyor, ama sorun şu ki gençler bunları okuyor. Böylece bir sitede yüksek not alıyorsun, başka bir sitede düşük not alıyorsun ve bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorsun."
Conte ile nasıl anlaştınız?
"Çok iyi: harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Bir adaptasyon dönemi gerekti çünkü o, İngiltere'de kullanılmayan çift antrenmanlar yapmak istiyordu. Ancak durumu anladı, birbirimize yaklaştık ve Premier League'i kazandık."