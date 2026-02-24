Getty
Matheus Cunha, Michael Carrick'in Arsenal'de Manchester United'ın geri dönüşünü nasıl yönettiğini 'asla unutmayacağını' iddia ediyor
Carrick'in deneyimi, Manchester United'ın muhteşem serisini sürdürmesini sağlıyor
Cunha'nın golü, Patrick Dorgu'nun bir başka muhteşem vuruşunun ardından geldi, ancak forvet, eski United orta saha oyuncusu Carrick'in o gün takıma ne kadar ilham verdiğini vurguladı.
Carrick, Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine United'ın baş antrenörlüğünü devraldığından bu yana altı maçın beşini kazandı ve Pazartesi günü Everton'da 1-0 galip gelen Red Devils, en yakın rakipleri Chelsea ve Liverpool'a üç puan fark atarak Premier League'de dördüncü sıraya geri döndü.
Carrick, United'da 12 yıl oynadı ve toplam 18 kupa kazandı. Bunların arasında beş Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. Cunha, teknik direktörün oyuncu kariyerinin, önemli anlarda ne yapması gerektiğini belirlemesine yardımcı olduğuna inanıyor.
Cunha, Carrick'in "kazanmak için ne gerektiğini bildiğini" düşünüyor.
Cunha, Globo Esporte'ye şunları söyledi: "O, Manchester United'da oyuncu olarak birçok kez şampiyonluk kazanmış birisi. Premier League'i birkaç kez kazandı. Bu sporun efsanesi olan Alex Ferguson tarafından çalıştırıldı. Burada kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Taktiksel konulardan daha çok, Carrick'in kulübü temsil eden yolları bilen birisi olarak çok şey kattığına inanıyorum."
Arsenal'i yenmenin anahtarı 'cesaret'
Arsenal, bu sezon dört kupayı da kazanmak için mücadele ediyor ve Emirates Stadyumu'nda özellikle güçlü bir performans sergiliyor. Tüm turnuvalarda oynadıkları 21 iç saha maçının 18'ini kazanan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa devleri Atletico Madrid ve Bayern Münih'i de mağlup etti. United, bu stadyumdan galibiyetle ayrılan tek takım ve Cunha, takımının cesareti sayesinde kazandığını söyledi.
O, "Onlar çok güçlü bir takım, ama biz Emirates'te büyük bir cesaretle oynadık. Geride kaldığımızda bile, hiçbir an başımızı eğmedik veya oyun planımızdan vazgeçmedik. Bu, kazanma zihniyeti, koçun hafta boyunca hazırladığı plana inanmakla ilgili. Herkese karşı koyabileceğimize inanmak için buna ihtiyacımız var. Bu, kariyerde iz bırakan maçlardan biriydi. Asla unutmayacağım." dedi.
Cunha, Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girmeyi umuyor
Cunha, Everton'da United'ın galibiyetinde Bryan Mbeumo'ya yaptığı çapraz pasla rol oynadı ve Mbeumo da Benjamin Sesko'ya pasını vererek tek golü attı. Cunha, yaz aylarında Wolves'tan 62,5 milyon sterlinlik transferle United'a katıldığından bu yana 6 gol ve 2 asist kaydetti.
Carrick, Brezilyalı oyuncuyu Mbeumo ve Sesko ile yaptığı bağlantı oyunundan ötürü övdü ve United'ın Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk ziyaretinde galibiyet için direnirken yaptığı savunma işini vurguladı.
United'ın teknik direktörü, "Matheus ikinci yarıda savunma yapmak zorundaydı ve bunu gerçekten çok iyi yaptı" dedi. "Üstten bir pas attı. Everton'ın bize uyguladığı baskı nedeniyle tüm takımın performansına ihtiyacımız vardı ve çocuklar bunu başardı. Bunu yaparsanız, ödülünüzü alırsınız çünkü tehlikeli oyuncularımız var."
Cunha, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte bitirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, Brezilya ile Dünya Kupası'na da odaklanmış durumda. Kasım ayında son kadroya çağrılan Cunha, Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçları için bir kez daha çağrılmayı sabırsızlıkla bekliyor.
"Tabii ki asıl odak noktam Manchester United'a yardımcı olmak, ama Brezilya milli takımını savunma motivasyonumu, özellikle de Dünya Kupası'nda, saklayamam," diye ekledi Cunha. "O grupta olmak, o formayı temsil etmek için her şeyi yapacağım. Bu her oyuncunun hayalidir. Rekabet güçlü, herkes Brezilya'nın forvetlerinin kalitesini biliyor, ama kendime ve yaptığım işe güveniyorum. United'da iyi bir dönem geçiriyorum ve bu formumu korumak, hatta daha da iyileştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."
