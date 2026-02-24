Matheus Cunha, Michael Carrick'in Arsenal'de Manchester United'ın geri dönüşünü nasıl yönettiğini 'asla unutmayacağını' iddia ediyor

Cunha, Everton'da United'ın galibiyetinde Bryan Mbeumo'ya yaptığı çapraz pasla rol oynadı ve Mbeumo da Benjamin Sesko'ya pasını vererek tek golü attı. Cunha, yaz aylarında Wolves'tan 62,5 milyon sterlinlik transferle United'a katıldığından bu yana 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Carrick, Brezilyalı oyuncuyu Mbeumo ve Sesko ile yaptığı bağlantı oyunundan ötürü övdü ve United'ın Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk ziyaretinde galibiyet için direnirken yaptığı savunma işini vurguladı.

United'ın teknik direktörü, "Matheus ikinci yarıda savunma yapmak zorundaydı ve bunu gerçekten çok iyi yaptı" dedi. "Üstten bir pas attı. Everton'ın bize uyguladığı baskı nedeniyle tüm takımın performansına ihtiyacımız vardı ve çocuklar bunu başardı. Bunu yaparsanız, ödülünüzü alırsınız çünkü tehlikeli oyuncularımız var."

Cunha, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte bitirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, Brezilya ile Dünya Kupası'na da odaklanmış durumda. Kasım ayında son kadroya çağrılan Cunha, Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçları için bir kez daha çağrılmayı sabırsızlıkla bekliyor.

"Tabii ki asıl odak noktam Manchester United'a yardımcı olmak, ama Brezilya milli takımını savunma motivasyonumu, özellikle de Dünya Kupası'nda, saklayamam," diye ekledi Cunha. "O grupta olmak, o formayı temsil etmek için her şeyi yapacağım. Bu her oyuncunun hayalidir. Rekabet güçlü, herkes Brezilya'nın forvetlerinin kalitesini biliyor, ama kendime ve yaptığım işe güveniyorum. United'da iyi bir dönem geçiriyorum ve bu formumu korumak, hatta daha da iyileştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."