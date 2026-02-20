Matheus Cunha, Manchester United'ın yeniden canlanmasının ardından 'olağanüstü kişi' Ruben Amorim'e saygılarını sundu

Red Devils'ın yıldızı Cunha, kulübün son dönemdeki yeniden yükselişine ilginç bir bakış açısı sundu ve takımın onun ayrılmasından bu yana daha iyi sonuçlar almasına rağmen, eski teknik direktör Amorim'e dikkat çekti. Sporting CP'den büyük beklentilerle gelen Amorim, Premier League'de yedi maçta sadece iki galibiyet alabildiği zorlu bir dönemin ardından Ocak ayı başında Old Trafford'daki görevinden alındı.

Ancak Carrick geçici olarak görevi devraldığından beri, Red Devils bambaşka bir takım gibi görünüyor ve sezonlarını yeniden canlandıran muhteşem bir beş maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Carrick yönetimindeki dönüşüm, Manchester City ve lig lideri Arsenal gibi önemli rakiplere karşı alınan dört galibiyetle muhteşemdi.

Bu dönemde öne çıkan bir performans sergileyen Cunha, Emirates Stadyumu'nda son dakikada attığı golle Arsenal'i şok etti. DAZN'a konuşan Brezilyalı forvet, "Ruben'in yaptığı her şey için ona her zaman minnettarım. İşler değiştiğinde geçmişi sadece sorunlar olarak görmek çok kolaydır, ama tam tersi; o inanılmaz bir insandı" dedi.