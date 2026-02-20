Getty Images Sport
Matheus Cunha, Manchester United'ın yeniden canlanmasının ardından 'olağanüstü kişi' Ruben Amorim'e saygılarını sundu
Cunha, Amorim'in attığı temeli takdir ediyor
Red Devils'ın yıldızı Cunha, kulübün son dönemdeki yeniden yükselişine ilginç bir bakış açısı sundu ve takımın onun ayrılmasından bu yana daha iyi sonuçlar almasına rağmen, eski teknik direktör Amorim'e dikkat çekti. Sporting CP'den büyük beklentilerle gelen Amorim, Premier League'de yedi maçta sadece iki galibiyet alabildiği zorlu bir dönemin ardından Ocak ayı başında Old Trafford'daki görevinden alındı.
Ancak Carrick geçici olarak görevi devraldığından beri, Red Devils bambaşka bir takım gibi görünüyor ve sezonlarını yeniden canlandıran muhteşem bir beş maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Carrick yönetimindeki dönüşüm, Manchester City ve lig lideri Arsenal gibi önemli rakiplere karşı alınan dört galibiyetle muhteşemdi.
Bu dönemde öne çıkan bir performans sergileyen Cunha, Emirates Stadyumu'nda son dakikada attığı golle Arsenal'i şok etti. DAZN'a konuşan Brezilyalı forvet, "Ruben'in yaptığı her şey için ona her zaman minnettarım. İşler değiştiğinde geçmişi sadece sorunlar olarak görmek çok kolaydır, ama tam tersi; o inanılmaz bir insandı" dedi.
İşe alım sürecinin arkasındaki insan faktörü
Cunha'nın Amorim ile ilişkisi, yönetim değişikliğine rağmen güçlü kalmış görünüyor. Forvet, Amorim'in liderliğinin insani yönünü ve mevcut kadronun oluşturulmasındaki rolünü hemen vurgulamıştır. Bu duygu, Amorim'in 14 aylık görev süresinin ardından ortaya çıkmıştır. Bu süre, önemli tutarsızlıklarla ve United'ın istatistiksel olarak yarım asırdan fazla süredir en kötü sezonuyla damgalanmıştır.
Amorim'in ayrılığı birçok kişi tarafından çürümeyi durdurmak için gerekli bir adım olarak görülse de, Cunha'nın yorumları soyunma odasındaki atmosferin menajeri desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Brezilyalı oyuncu, Amorim'in kulübe kazandırdığı yeteneklerin, Carrick'in yeni rehberliğinde gerçek potansiyelini ancak şimdi göstermeye başladığına inanıyor.
Cunha, "Onun sayesinde birçok yeni oyuncu geldi, bu yüzden şu anda elde ettiğimiz başarının büyük bir kısmında onun da payı olduğunu düşünüyorum" diye açıkladı. O, önceki yönetimin zorluklarına odaklanan eleştirmenlerin korosuna katılmayı reddetti ve bu başarının temelinin eski patronu tarafından atıldığını ısrarla savundu.
Taktiksel mitleri çürütmek
Amorim, tercih ettiği taktik sistemi konusunda uzlaşma sağlaması için baskı gördü, ancak 26 yaşındaki oyuncu, Carrick yönetimindeki değişimin birçok kişinin düşündüğü kadar radikal olmadığı argümanıyla, katı tutumunun sorun olduğu iddialarını reddetti.
Cunha, "Bu taktiğin işe yaraması için baskı o kadar büyüktü ki, genel bağlamın ne kadar basit olduğunu unutup olumsuz yönlere fazla odaklandık" diye ekledi. "Ama dürüst olmak gerekirse, futbolun sayı bilimi çok yanıltıcıdır. Çeşitli şekillerde saldırıyoruz ve sonunda herkesin Ruben'in taktiği dediği dizilişle savunma yapıyoruz."
Carrick yönetiminde ivmeyi korumak
United'ın şu anki zorluğu, kalıcı bir teknik direktör ataması için bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyecekleri. Şu an için oyuncular, Amorim'den öğrendiklerini Carrick'in taktiksel değişiklikleriyle dengelemekten memnun görünüyorlar ve sezonun başındaki herhangi bir noktaya göre daha uyumlu bir takım gibi görünüyorlar.
Arsenal'e karşı alınan galibiyet, Kırmızı Şeytanların artık eskisi gibi kolay bir rakip olmadığını kanıtladı. Carrick'in takımı şu anda 26 maçta 45 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor. United, Pazartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'na gidip Everton ile Premier Lig maçında karşılaşacak ve Premier Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
