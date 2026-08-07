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mastantuonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Mastantuono: "Tarihi nedeniyle Fiorentina'yı seçtim"

Fiorentina
Transfers
F. Mastantuono

Arjantinli golcünün Fiorentina’ya resmi transferinin ardından ilk sözleri

Transferinin Real Madrid'dan kiralık olarak Fiorentina'ya gerçekleştiğini resmen açıklayan duyurunun ardından Franco Mastantuono, mor-beyazlı ekibin oyuncusu olarak ilk sözlerini söyledi: "Gerçek şu ki benim için çok özel bir gündü. Buraya gelmeyi gerçekten çok istiyordum ve burayı çok beğeniyorum. Neden Fiorentina'yı seçtim? Çünkü çok köklü bir takım ve böylesine önemli bir kulüpte oynayabilecek olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyordu".

  • Viola Park inanılmaz

    2007 doğumlu Arjantinli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Viola Park inanılmaz. Çok güzel bir spor merkezi; buradaki insanlar çok nazik ve yardımsever, bu da kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Bazı takım arkadaşlarımla tanışma ve onlara selam verme fırsatım oldu; gerçekten hepsi bana karşı çok nazikti. Bu beni mutlu ediyor".

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