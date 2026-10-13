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SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
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Massimo Mauro: "Juventus ve Milan utanç verici, Inter'e rakip olabilecek tek takım Roma"

Juventus
AC Milan
Inter
Roma
Serie A

Eski Juventus orta saha oyuncusu, Spalletti ve Amorim’in takımlarını sert dille eleştiriyor.

Massimo Mauro, Juventus ve Milan'ı yerden yere vurdu.


Juventus'un eski orta saha oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Chivu'nun Inter'i rakiplerinden çok daha güçlü bir kadroya sahip ve ancak takımı yüksek tempoyu ve kazanmaya devam etme isteğini koruyamazsa sorun yaşayabilir."


"Inter'e alternatif olarak bir takım seçmem gerekirse Roma'yı tercih ederim. Bunun nedeni Gasperini'nin fikirleri, zihniyeti ve kariyeri. Ancak üç yıldızının lig boyunca istikrarını koruyup koruyamayacağı konusunda bazı şüphelerim var. Dybala, Malen ve Koné'den söz ediyorum."

  • Juventus ve Milan utanç veriyor

    "Amorim ve Spalletti'nin sorunları biraz birbirine benziyor. Takımları kapanan savunmalara karşı oynamak zorunda kaldığında oldukça kötü görünüyor. Sorunlar, oyunu hiç orta yapmayan ve santrfora hiç pas vermeyen kanat oyuncuları üzerinden kurmaya devam etme ısrarından kaynaklanıyor. Yaptıkları tek şey içeri kat edip şut çekmek. Ama sonuçta her biri yılda dört gol atıyorsa bununla bir yere varılamaz. Juventus ve Milan'ın hücumdaki tek seçeneği kanat oyuncuları: Onlar bir şey yapmazsa hücumda çıkış yolu kalmıyor. Örneğin Juventus, Cagliari karşısında ancak Alajbegovic oyuna girip iki düzgün orta yaptıktan sonra 2-3 gol fırsatı yarattı. Genel olarak hepsi iyi oyuncular ama takımın hücum oyununun merkezine yerleştirilemezler."


    "Milan ve Juventus'un en büyük eksiği, hücuma dönük orta saha bölgesinde kaliteli futbolcuların bulunmaması. Bu bölgedeki kalite her iki takımda da genel olarak vasat. Ne Amorim'in ne de Spalletti'nin takımında savunma arkasına pas atma fikri görülüyor. Örneğin Douglas Luiz, risk almayan, bir metrelik paslar veren, fazla basit oynayan bir futbolcu; kapanan takımlara karşı beklenmedik bir çözüm üretemez. Juventus ayrıca Yildiz'in yokluğuyla da baş etmek zorunda. Bu bir bahane olmamalı ama Yildiz kesinlikle Juventus kadrosunun en önemli oyuncusu. Bu yüzden Roma bana Milan ve Juventus'tan çok daha donanımlı görünüyor. Kötü başlamasına rağmen Napoli de öyle."


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