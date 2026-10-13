Massimo Mauro: "Juventus ve Milan utanç verici, Inter'e rakip olabilecek tek takım Roma"

"Amorim ve Spalletti'nin sorunları biraz birbirine benziyor. Takımları kapanan savunmalara karşı oynamak zorunda kaldığında oldukça kötü görünüyor. Sorunlar, oyunu hiç orta yapmayan ve santrfora hiç pas vermeyen kanat oyuncuları üzerinden kurmaya devam etme ısrarından kaynaklanıyor. Yaptıkları tek şey içeri kat edip şut çekmek. Ama sonuçta her biri yılda dört gol atıyorsa bununla bir yere varılamaz. Juventus ve Milan'ın hücumdaki tek seçeneği kanat oyuncuları: Onlar bir şey yapmazsa hücumda çıkış yolu kalmıyor. Örneğin Juventus, Cagliari karşısında ancak Alajbegovic oyuna girip iki düzgün orta yaptıktan sonra 2-3 gol fırsatı yarattı. Genel olarak hepsi iyi oyuncular ama takımın hücum oyununun merkezine yerleştirilemezler."





"Milan ve Juventus'un en büyük eksiği, hücuma dönük orta saha bölgesinde kaliteli futbolcuların bulunmaması. Bu bölgedeki kalite her iki takımda da genel olarak vasat. Ne Amorim'in ne de Spalletti'nin takımında savunma arkasına pas atma fikri görülüyor. Örneğin Douglas Luiz, risk almayan, bir metrelik paslar veren, fazla basit oynayan bir futbolcu; kapanan takımlara karşı beklenmedik bir çözüm üretemez. Juventus ayrıca Yildiz'in yokluğuyla da baş etmek zorunda. Bu bir bahane olmamalı ama Yildiz kesinlikle Juventus kadrosunun en önemli oyuncusu. Bu yüzden Roma bana Milan ve Juventus'tan çok daha donanımlı görünüyor. Kötü başlamasına rağmen Napoli de öyle."



