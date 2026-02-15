Getty
Mason Greenwood'un Marsilya'sında daha fazla drama yaşandı. Kulüp krizinin ortasında öfkeli taraftarlar stadyumdaki başkanlık süitlerine baskın yapmaya çalıştı
Marsilya 97. dakikada penaltı verdi.
Eski Manchester United forveti Greenwood, 14. dakikada açtığı skorla Marsilya'yı galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu. Amine Gouiri ikinci yarıda ikinci golü attı, ancak maçın sonlarında bir çöküş yaşandı.
Strasbourg, 73. dakikada maça yeniden ortak oldu ve 97. dakikada Joaquin Panichelli'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Beklendiği gibi, maçın bitiş düdüğü çaldığında tribünlerdeki taraftarlar gördüklerinden pek de memnun değildi.
Marsilya taraftarları başkanlık süitine saldırmaya çalıştı
La Provence, daha sonra yaşananları haber yapmak için oradaydı. Marsilya'nın kendi sahasında berabere kaldığını gördükten sonra "Stade Velodrome çevresinde gerginliğin daha da arttığını" bildirdiler.
Ayrıca, "Pankartlar ve tezahüratlarla kulüp yönetiminin istifasını talep eden bazı taraftarlar, başkanlık locasına girmeye çalıştı. Güvenlik önlemi olarak, Jean-Bouin tribününe erişim kapatıldı" diye eklediler.
Sakinlik "daha sonra yeniden sağlandı", ancak Marsilya'nın iktidar sahipleri, taraftarların saha içindeki ve dışındaki şüpheli performanslardan nasıl bıktığını bir kez daha hatırlatıldı.
De Zerbi, PSG'ye karşı ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra görevinden alındı.
Strasbourg ile berabere kalan Marsilya, Ligue 1 tablosunda dördüncü sırada, lider Lens'in 12 puan gerisinde kaldı. 11 Şubat'ta Roberto De Zerbi'nin teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından, takım geçici teknik direktör Jacques Abardonado'nun yönetiminde çalışıyor.
Eski Brighton teknik direktörü, Le Classique'de ezeli rakibi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildikten sonra görevinden alındı. Fransa'daki haberlerde, De Zerbi'nin "oyuncularıyla ilişkilerinin gerginleştiği ve İtalyan teknik adamın ayrılacağını bildiği" iddia edildi.
İtalyan teknik adamın pozisyonunun "savunulamaz hale geldiği" iddia ediliyor. Gece geç saatlerde geleceği hakkında görüşmeler yapıldı ve sonunda yolların ayrılmasına karar verildi.
RMC Sport, De Zerbi'nin bir "arkadaşını" kaynak göstererek, De Zerbi'nin "Paris'teki maçın akşamı" görev süresinin dolduğunu bildiğini iddia etti. De Zerbi, maçtan sonra "cevapları olmadığını" ve "takımını anlamadığını" itiraf etti.
De Zerbi, talepkar bir karakter ve oyuncularının moral bozucu Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından sergiledikleri tavırdan "yıkılmış" olduğu söyleniyor. Bu maç, son maç gününde Club Brugge'ye 3-0 yenilginin ardından geldi.
De Zerbi, sık sık hayal kırıklığını dile getiriyordu ve taraftarlar da bu endişeleri paylaşıyordu. De Zerbi'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecekti, ancak Marsilya, ayrılışını duyuran resmi açıklamasında şunları söyledi: "Kulüp yönetiminin tüm paydaşları (sahipleri, başkan, futbol direktörü ve teknik direktör) arasında yapılan görüşmelerin ardından, birinci takımın başında bir değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu, sezon sonundaki sportif zorluklara yanıt vermek için kulübün çıkarları doğrultusunda dikkatli bir değerlendirme sonucunda alınan zor bir toplu karardı.
Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi'ye, özellikle 2024/25 sezonunda takımın ikinci sırada bitirmesinde belirgin olan adanmışlığı, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diler."
Kişisel rekor: Greenwood sahada ilham vermeye çalışıyor
Taraftarlar, daha fazla değişiklik yapılması gerektiği görüşünde gibi görünüyor ve önde gelen isimlerin yönetim kurulundaki görevlerinden ayrılmaları isteniyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla protesto düzenlenecek.
Saha içinde ortalığı yatıştırmak Greenwood ve arkadaşlarına düşüyor. İngiltere milli takımında bir kez forma giyen Greenwood, bireysel olarak bir başka verimli sezon geçiriyor. Geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Greenwood, bu sezon kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 23 gol attı. Marsilya, Cuma günü Brest deplasmanında sahaya çıkacak.
