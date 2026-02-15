Mason Greenwood'un Marsilya'sında daha fazla drama yaşandı. Kulüp krizinin ortasında öfkeli taraftarlar stadyumdaki başkanlık süitlerine baskın yapmaya çalıştı

La Provence, daha sonra yaşananları haber yapmak için oradaydı. Marsilya'nın kendi sahasında berabere kaldığını gördükten sonra "Stade Velodrome çevresinde gerginliğin daha da arttığını" bildirdiler.

Ayrıca, "Pankartlar ve tezahüratlarla kulüp yönetiminin istifasını talep eden bazı taraftarlar, başkanlık locasına girmeye çalıştı. Güvenlik önlemi olarak, Jean-Bouin tribününe erişim kapatıldı" diye eklediler.

Sakinlik "daha sonra yeniden sağlandı", ancak Marsilya'nın iktidar sahipleri, taraftarların saha içindeki ve dışındaki şüpheli performanslardan nasıl bıktığını bir kez daha hatırlatıldı.