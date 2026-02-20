AFP
Çeviri:
Mason Greenwood şok edici bir hata yaptı! Eski Man Utd yıldızı penaltıyı kaçırdı ve Marsilya, Şampiyonlar Ligi hedeflerine büyük bir darbe alarak Brest'e yenildi
Greenwood'un kabus gibi gecesi
Marsilya, Habib Beye yönetimindeki ilk maçında Stade Brest'e 2-0 yenilerek mağlup oldu. Ludovic Ajorque mükemmel bir çift gol attı ve Beye'nin takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma çabalarında ağır bir darbe aldı. Greenwood 82. dakikada penaltı kazandı ve takımını maça geri döndürmek için ideal bir fırsat yakaladı, ancak zayıf vuruşu Brest kalecisi Gregoire Coudet tarafından kurtarıldı.
Marsilya, son dört maçında galibiyet alamadı ve bu, iki yıldır en uzun galibiyetsiz serisi oldu. Beye'nin takımı, beşinci sıradaki Lille'in de aynı derecede kötü bir formda olması nedeniyle şanslı sayılabilir; Lille, son beş maçında galibiyet alamadı, ancak bu hafta sonu Angers'i yenerek dördüncü sıradaki takımla arasındaki altı puanlık farkı azaltabilir.
- Getty
Greenwood'un çaresizliği
Greenwood, maç boyunca toplam yedi şut attı, ancak sadece ikisi kaleyi buldu. Bu sezon iyi bir formda olan Greenwood, Ligue 1'de 20 maçta 14 gol attı ve dört asist yaptı.
Eski teknik direktörü De Zerbi, Greenwood'un potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Eski Brighton menajeri, olgunlaşan yetenek hakkında şunları söyledi: "Son birkaç maçta gördüğümüz gibi bir Greenwood'a her zaman ihtiyacımız var. O dünya klasmanında bir Greenwood. Çünkü annesi ve babasının ona öğrettiklerinin yanı sıra, tam bir oyuncu haline geliyor. O da zor zamanlar geçirdi, ayrılmadı ve burada kaldı. Onun iyiliği ve OM'un iyiliği için ona söylediklerimizi anladı."
De Zerbi şunları ekledi: "Umarım böyle devam eder. Ona sürekli olarak böyle devam etmesi gerektiğini ve bunun öncelikle kendi iyiliği için olduğunu hatırlatıyorum. Çünkü onu biraz daha insancıl görüyorum. Bazen gülümsüyor, biraz daha konuşuyor. Eskisi kadar içine kapanık değil. Ve bu olumlu bir şey. Artık herkes Greenwood'u eskisinden daha fazla takdir edebiliyor."
Beye büyük destek verildi
Marsilya, Beye'nin yönetimindeki ilk maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Olympique de Marseille, Habib Beye'nin profesyonel takımın teknik direktörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.
Habib Beye, önce mücadeleci ve saygın bir oyuncu, ardından hırslı ve düşünceli bir teknik direktör olarak Fransız futbolunda benzersiz bir kariyer yolunda ilerlemiştir.
Habib Beye, teknik direktörlük kariyerine hızla adapte oldu. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyordu ve doğal olarak kenarda yerini buldu. 2021'de Red Star FC'nin başına geçti. Zorlu bir ligde, disiplin, yoğunluk ve hırs gibi net bir kimlik ortaya koydu. Yönetim tarzı, sahada sergilediği tavırla uyumlu olarak yüksek standartlara ve oyuncuların sorumluluğuna dayanıyordu. 2004 yılında ulusal şampiyon olan Beye, Red Star'ı Ligue 2'ye yükseltti, ancak Stade Rennais'e transfer oldu.
"18 Şubat 2018 Salı günü, Habib Beye'nin Olympique de Marseille'ye dönüşü. Orange Velodrome'un yeşil çimlerinden Boulevard Michelet stadyumunun kenar çizgisine kadar, bir döngüyü tamamlamış gibi görünüyor, ancak en zor kısmı muhtemelen hala önünde, oyunculuk kariyerinde de ona eşlik eden aynı ilkelerle: liderlik, sıkı çalışma ve tutku."
- AFP
Sırada ne var?
Marsilya'nın bir sonraki maçı 1 Mart'ta Lyon ile olacak. Lyon şu anda Ligue 1'de üçüncü sırada, Beye'nin takımının beş puan önünde, ancak sürpriz lider Lens'in sadece yedi puan gerisinde.
Reklam