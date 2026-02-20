Greenwood, maç boyunca toplam yedi şut attı, ancak sadece ikisi kaleyi buldu. Bu sezon iyi bir formda olan Greenwood, Ligue 1'de 20 maçta 14 gol attı ve dört asist yaptı.

Eski teknik direktörü De Zerbi, Greenwood'un potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Eski Brighton menajeri, olgunlaşan yetenek hakkında şunları söyledi: "Son birkaç maçta gördüğümüz gibi bir Greenwood'a her zaman ihtiyacımız var. O dünya klasmanında bir Greenwood. Çünkü annesi ve babasının ona öğrettiklerinin yanı sıra, tam bir oyuncu haline geliyor. O da zor zamanlar geçirdi, ayrılmadı ve burada kaldı. Onun iyiliği ve OM'un iyiliği için ona söylediklerimizi anladı."

De Zerbi şunları ekledi: "Umarım böyle devam eder. Ona sürekli olarak böyle devam etmesi gerektiğini ve bunun öncelikle kendi iyiliği için olduğunu hatırlatıyorum. Çünkü onu biraz daha insancıl görüyorum. Bazen gülümsüyor, biraz daha konuşuyor. Eskisi kadar içine kapanık değil. Ve bu olumlu bir şey. Artık herkes Greenwood'u eskisinden daha fazla takdir edebiliyor."