Mason Greenwood, Roberto De Zerbi'nin PSG ile oynanan Le Classique maçındaki utanç verici yenilginin ardından Marsilya'dan ayrılmasıyla mentorunu kaybetti.
PSG, De Zerbi'nin sonunu getirdi
PSG, Parc des Princes'te Le Classique'de 5-0'lık bir galibiyet elde etti ve bu maç, De Zerbi'nin Marsilya'nın başında geçirdiği son maç oldu. İtalyan teknik adam, maçın ardından oyuncularının zihniyetini sorguladı ve taraftarlardan performansları için özür diledi. De Zerbi, gazetecilere şunları söyledi: "Zor bir dönemden geçiyoruz... Rennes ve Lens karşısında iyi bir performans sergiledik, ama sonra tam bir umutsuzluk yaşandı. Bir kez daha taraftarlardan özür diliyorum." Bu yenilgi, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesinin ardından geldi ve De Zerbi'nin teknik direktörlük görevinden istifa ettiği yönünde spekülasyonlara yol açtı. De Zerbi, üç maç daha görevde kaldı ancak kulüpteki görevi artık sona erdi.
Onun ayrılığı, İtalyan teknik adamın gözetiminde Avrupa'nın en golcü forvetlerinden biri haline gelen Marsilya'nın yıldız oyuncusu Mason Greenwood için büyük bir darbe olacak.
Marsilya, De Zerbi'nin ayrıldığını doğruladı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olympique Marsilya ve birinci takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, karşılıklı anlaşma ile işbirliklerinin sona erdiğini duyurdu. Kulüp yönetiminin tüm paydaşları (sahipleri, başkan, futbol direktörü ve teknik direktör) arasında yapılan görüşmelerin ardından, birinci takımın başında bir değişiklik yapılmasına karar verildi.
Bu, sezon sonundaki sportif zorluklara yanıt vermek amacıyla kulübün çıkarları doğrultusunda dikkatli bir değerlendirme sonucunda alınan zor bir kolektif karardı. Olympique Marseille, Roberto De Zerbi'ye, özellikle 2024/25 sezonunda takımın ikinci sırada bitirmesinde belirgin olan adanmışlığı, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kendisine kariyerinin geri kalanında başarılar diler."
Marsilya'da karışıklık
De Zerbi'nin ayrılığı, kulüp başkanı Pablo Longoria'nın The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, teknik direktörün bir "dahi" olduğunu ve onun kulüpte uzun süre kalmasından memnun olacağını söylemesinden sadece iki hafta sonra gerçekleşti.
"O, Avrupa'nın en yaratıcı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor ve bu tür şeyler oyuncular için önemlidir. Her şeyden önce, büyük kulüplerin Roberto'yu transfer etmeye çalışması normaldir. Çünkü en iyilerden birine sahipseniz, büyük kulüplerin geleceğini beklemelisiniz, çünkü bu Roberto. Aynı zamanda, geleceğe dair aynı düzeyde heyecanı paylaşmak için elimdeki kartı oynamam gerekiyor" dedi.
"Para dışında tüm kişisel teşvikleri bir araya getirmekle ilgili. Hepimizin aynı fikirde olduğunu ve bu kulübün büyük potansiyelini görmekle ilgili. Bu en güçlü mesaj. Bu, uzun bir yolculuğu birlikte yapmak için en iyi argüman.
"Roberto uzun süre kalırsa çok mutlu olurum. Roberto'nun Atlético [Madrid'de 15 yıldır görev yapan] [Diego] Simeone gibi olmasını isterim. Bu büyük bir sinerji. Bir taraftar olarak her zaman kazanmak istersiniz. Ama sizi temsil eden insanların kazanmasını istersiniz. Ve bence Roberto buradaki insanları temsil ediyor."
De Zerbi Premier Lig'e geri dönüyor mu?
RMC Sport'a göre, Marsilya, De Zerbi'nin ayrılmasının ardından Strasbourg ile oynayacakları bir sonraki maçta takımı yönetecek geçici bir teknik direktör atayacağı tahmin ediliyor. Yardımcı teknik direktör Jacques Abardonado ve hatta yedek takım teknik direktörü Romain Ferrier, şimdiden gündemde olan iki isim.
Bu arada, daha önce Manchester United ile adı anılan De Zerbi'nin talkSPORT'a göre Premier League'e geri dönebileceği belirtiliyor. 46 yaşındaki teknik adam, Tottenham yönetimi tarafından "hayranlıkla izleniyor". Tottenham'ın mevcut teknik direktörü Thomas Frank'ın geleceği, takımın Premier League tablosunda 16. sıraya gerilemesine neden olan kötü sonuçların ardından ciddi şekilde sorgulanıyor.
