Mason Greenwood, Roberto De Zerbi'nin PSG ile oynanan Le Classique maçındaki utanç verici yenilginin ardından Marsilya'dan ayrılmasıyla mentorunu kaybetti.

De Zerbi'nin ayrılığı, kulüp başkanı Pablo Longoria'nın The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, teknik direktörün bir "dahi" olduğunu ve onun kulüpte uzun süre kalmasından memnun olacağını söylemesinden sadece iki hafta sonra gerçekleşti.

"O, Avrupa'nın en yaratıcı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor ve bu tür şeyler oyuncular için önemlidir. Her şeyden önce, büyük kulüplerin Roberto'yu transfer etmeye çalışması normaldir. Çünkü en iyilerden birine sahipseniz, büyük kulüplerin geleceğini beklemelisiniz, çünkü bu Roberto. Aynı zamanda, geleceğe dair aynı düzeyde heyecanı paylaşmak için elimdeki kartı oynamam gerekiyor" dedi.

"Para dışında tüm kişisel teşvikleri bir araya getirmekle ilgili. Hepimizin aynı fikirde olduğunu ve bu kulübün büyük potansiyelini görmekle ilgili. Bu en güçlü mesaj. Bu, uzun bir yolculuğu birlikte yapmak için en iyi argüman.

"Roberto uzun süre kalırsa çok mutlu olurum. Roberto'nun Atlético [Madrid'de 15 yıldır görev yapan] [Diego] Simeone gibi olmasını isterim. Bu büyük bir sinerji. Bir taraftar olarak her zaman kazanmak istersiniz. Ama sizi temsil eden insanların kazanmasını istersiniz. Ve bence Roberto buradaki insanları temsil ediyor."