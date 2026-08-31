Marten de Roon Atalanta'dan Roma'ya: anlaşmanın rakamları

Il Tempo, Marten De Roon'un Roma'ya transferindeki son durumu aktarıyor: Roma, oyuncuyu Atalanta'dan bonservissiz olarak alıyor; bonuslarla birlikte (Scudetto bonusu da var) toplam rakam en fazla 600 bin euroya çıkıyor. Bugün Gasperini'nin kullanımına hazır olacak orta saha oyuncusu, yıllık 2 milyon euro net değerinde bir sözleşme imzaladı.



