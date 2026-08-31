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De Roon AtalantaGetty Images

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Marten de Roon Atalanta'dan Roma'ya: anlaşmanın rakamları

Transfers
Atalanta
Roma
M. de Roon

Il Tempo, Marten De Roon'un Roma'ya transferindeki son durumu aktarıyor: Roma, oyuncuyu Atalanta'dan bonservissiz olarak alıyor; bonuslarla birlikte (Scudetto bonusu da var) toplam rakam en fazla 600 bin euroya çıkıyor. Bugün Gasperini'nin kullanımına hazır olacak orta saha oyuncusu, yıllık 2 milyon euro net değerinde bir sözleşme imzaladı.


  • Atalanta'nın bel kemiği

    1991 doğumlu De Roon, 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Atalanta'dan 445 maç, 23 gol ve 32 asistin ardından ayrılıyor. 2024 Avrupa Ligi'ni kazandı.


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