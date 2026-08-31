Il Tempo, Marten De Roon'un Roma'ya transferindeki son durumu aktarıyor: Roma, oyuncuyu Atalanta'dan bonservissiz olarak alıyor; bonuslarla birlikte (Scudetto bonusu da var) toplam rakam en fazla 600 bin euroya çıkıyor. Bugün Gasperini'nin kullanımına hazır olacak orta saha oyuncusu, yıllık 2 milyon euro net değerinde bir sözleşme imzaladı.
Getty Images
Çeviri:
Marten de Roon Atalanta'dan Roma'ya: anlaşmanın rakamları
Atalanta'nın bel kemiği
1991 doğumlu De Roon, 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Atalanta'dan 445 maç, 23 gol ve 32 asistin ardından ayrılıyor. 2024 Avrupa Ligi'ni kazandı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun