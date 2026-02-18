AFP
Çeviri:
Marsilya, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasının ardından yeni teknik direktör atadı. Dramatik sezon yeni bir dönemece girdi
De Zerbi, Marsilya teknik direktörlüğünden kovuldu
De Zerbi, Le Classique'de rakibi Paris Saint-Germain'e 5-0 gibi utanç verici bir skorla yenildikten sonra geçen hafta karşılıklı anlaşma ile Marsilya'dan ayrılmaya karar verdi. Kulüp, Beye ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Eski Senegal yıldızı, De Zerbi'nin ayrılmasından sadece birkaç gün önce Ligue 1 rakibi Rennes tarafından kovulduktan sonra tekrar piyasaya çıktı.
- AFP
Beye, Marsilya'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olympique de Marseille, Habib Beye'nin profesyonel takımın teknik direktörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.
Habib Beye, önce mücadeleci ve saygın bir oyuncu, ardından hırslı ve düşünceli bir teknik direktör olarak Fransız futbolunda benzersiz bir kariyer yolunda ilerlemiştir.
Habib Beye, teknik direktörlük kariyerine hızla adapte oldu. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyordu ve doğal olarak kenarda yerini buldu. 2021'de Red Star FC'nin başına geçti. Zorlu bir ligde, disiplin, yoğunluk ve hırs gibi net bir kimlik ortaya koydu. Yönetim tarzı, sahada sergilediği tavırla uyumlu olarak yüksek standartlara ve oyuncuların sorumluluğuna dayanıyordu. 2004 yılında ulusal şampiyon olan Beye, Red Star'ı Ligue 2'ye yükseltti, ancak Stade Rennais'e transfer oldu.
"18 Şubat 2018 Salı günü, Habib Beye'nin Olympique de Marseille'ye dönüşü. Orange Velodrome'un yeşil çimlerinden Boulevard Michelet stadyumunun kenar çizgisine kadar, bir döngüyü tamamlamış gibi görünüyor, ancak en zor kısmı muhtemelen hala önünde, oyunculuk kariyerinde ona eşlik eden aynı ilkelerle: liderlik, sıkı çalışma ve tutku."
De Zerbi'nin ayrılmasından sonra bile Marsilya'yı kaos sarmış durumda
De Zerbi'nin kulüpten ayrılmasının hemen ardından oynadıkları ilk maçta Marsilya, Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'u Stade Velodrome'da ağırladı. Ultralar, yönetim kuruluna protesto etmek için maçın başlamasından önce bir tribünü boşalttı. Bazı haberlere göre, bazı taraftarlar başkanlık locasına bile girmeye çalıştı.
Geçici teknik direktör Jacques Abardonado yönetimindeki Marsilya, Mason Greenwood'un erken golüyle öne geçti, ardından Amine Gouiri devre arasından kısa bir süre sonra farkı ikiye çıkardı. Ancak Sebastian Nanasi konuk takım adına bir gol geriye çekti, ardından Joaquin Panichelli 97. dakikada penaltıdan gol atarak bir puanı kurtardı.
Pazar günü Mehdi Benatia sportif direktörlük görevinden istifa etti, ancak birkaç gün sonra sezon sonuna kadar görevine geri döndü. Kulüp başkanı Pablo Longoria, Fransa'nın güney kıyısında geçirdiği bir başka çılgın sezon nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalmaya devam ediyor.
- AFP
Marsilya için bundan sonra ne olacak?
Mason Greenwood ve Ethan Nwaneri gibi forvetlerle donanmış Beye, Cuma akşamı Brest ile oynanacak deplasman maçında Marsilya teknik direktörü olarak ilk galibiyetini almayı hedefleyecek.
