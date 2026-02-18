Marsilya, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasının ardından yeni teknik direktör atadı. Dramatik sezon yeni bir dönemece girdi

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olympique de Marseille, Habib Beye'nin profesyonel takımın teknik direktörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.

Habib Beye, önce mücadeleci ve saygın bir oyuncu, ardından hırslı ve düşünceli bir teknik direktör olarak Fransız futbolunda benzersiz bir kariyer yolunda ilerlemiştir.

Habib Beye, teknik direktörlük kariyerine hızla adapte oldu. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyordu ve doğal olarak kenarda yerini buldu. 2021'de Red Star FC'nin başına geçti. Zorlu bir ligde, disiplin, yoğunluk ve hırs gibi net bir kimlik ortaya koydu. Yönetim tarzı, sahada sergilediği tavırla uyumlu olarak yüksek standartlara ve oyuncuların sorumluluğuna dayanıyordu. 2004 yılında ulusal şampiyon olan Beye, Red Star'ı Ligue 2'ye yükseltti, ancak Stade Rennais'e transfer oldu.

"18 Şubat 2018 Salı günü, Habib Beye'nin Olympique de Marseille'ye dönüşü. Orange Velodrome'un yeşil çimlerinden Boulevard Michelet stadyumunun kenar çizgisine kadar, bir döngüyü tamamlamış gibi görünüyor, ancak en zor kısmı muhtemelen hala önünde, oyunculuk kariyerinde ona eşlik eden aynı ilkelerle: liderlik, sıkı çalışma ve tutku."