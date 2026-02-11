Marsilya, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasının ardından Mason Greenwood'un yeni teknik direktörü olarak eski Newcastle yıldızını hedefliyor.

Marsilya, hafta sonu PSG'ye 5-0 yenilmesinin ardından hafta ortasında De Zerbi'yi görevinden aldı. Maçın ardından eski Brighton teknik direktörü oyuncularına sert çıktı.

De Zerbi, "Zor bir dönemden geçiyoruz... Rennes ve Lens karşısında iyi bir performans sergiledik, ama sonra tam bir umutsuzluk yaşandı. Bir kez daha taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

"Oyuncuların kafasının içinde değilim, neler olduğunu bilmiyorum.

Maça mümkün olduğunca hazırlandık. Ama açıkça görülüyor ki, iyi hazırlanmamışız. Nedenini anlamamız gerekiyor. Neden Brugge'ye gidip öyle oynuyoruz? Neden buraya gelip öyle oynuyoruz? Ve neden Lens ve Rennes'e karşı tamamen farklı maçlar oynuyoruz?"

Ayrıca yönetim kuruluyla konuşacağını ve bu konuşmanın sonucunda görevinden ayrılacağını söyledi. Sonuç olarak şunları söyledi: "Ne yapabileceğimizi anlamak için [spor direktörü Medhi] Benatia ve Longoria ile konuşacağız. Çünkü bu yenilgiler acı veriyor, özellikle Paris'te, özellikle de bu şekilde."