Marsilya, Roberto De Zerbi'nin ayrılmasının ardından Mason Greenwood'un yeni teknik direktörü olarak eski Newcastle yıldızını hedefliyor.
Marsilya teknik kadroda değişiklik yaptı
Marsilya, hafta sonu PSG'ye 5-0 yenilmesinin ardından hafta ortasında De Zerbi'yi görevinden aldı. Maçın ardından eski Brighton teknik direktörü oyuncularına sert çıktı.
De Zerbi, "Zor bir dönemden geçiyoruz... Rennes ve Lens karşısında iyi bir performans sergiledik, ama sonra tam bir umutsuzluk yaşandı. Bir kez daha taraftarlardan özür diliyorum" dedi.
"Oyuncuların kafasının içinde değilim, neler olduğunu bilmiyorum.
Maça mümkün olduğunca hazırlandık. Ama açıkça görülüyor ki, iyi hazırlanmamışız. Nedenini anlamamız gerekiyor. Neden Brugge'ye gidip öyle oynuyoruz? Neden buraya gelip öyle oynuyoruz? Ve neden Lens ve Rennes'e karşı tamamen farklı maçlar oynuyoruz?"
Ayrıca yönetim kuruluyla konuşacağını ve bu konuşmanın sonucunda görevinden ayrılacağını söyledi. Sonuç olarak şunları söyledi: "Ne yapabileceğimizi anlamak için [spor direktörü Medhi] Benatia ve Longoria ile konuşacağız. Çünkü bu yenilgiler acı veriyor, özellikle Paris'te, özellikle de bu şekilde."
Beye, OM tarafından aranıyor
Mason Greenwood mentorlarından birini kaybetmiş olsa da, Le Parisien'e göre kulüp onun yerine geçecek birini bulmak üzere. Beye, 2003-2007 yılları arasında Marsilya'da oynamış ve şu anda Rennes'i yönetiyor. Geçen hafta, takımı De Zerbi'nin takımına 3-0 yenildi, ancak yakında Velodrome'a geri dönebilir. Marsilya'nın çok fazla seçeneği olmadığı söyleniyor, bu da atamanın nispeten hızlı bir şekilde halledilebileceği anlamına geliyor.
De Zerbi'nin kovulmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olympique Marsilya ve birinci takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, karşılıklı anlaşma ile işbirliklerinin sona erdiğini duyurdu. Kulüp yönetiminin tüm paydaşları - sahibi, başkan, futbol direktörü ve teknik direktör - arasında yapılan görüşmelerin ardından, birinci takımın başında bir değişiklik yapılmasına karar verildi.
Bu, sezon sonundaki sportif zorluklara yanıt vermek amacıyla kulübün çıkarları doğrultusunda dikkatli bir değerlendirme sonucunda alınan zor bir toplu karardı. Olympique Marsilya, Roberto De Zerbi'ye, özellikle 2024/25 sezonunda takımın ikinci sırada bitirmesinde belirgin olan adanmışlığı, bağlılığı, profesyonelliği ve ciddiyeti için teşekkür eder. Kulüp, kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diler."
De Zerbi'nin Greenwood üzerindeki etkisi
Greenwood bu sezon 22 gol attı ve De Zerbi, oyuncunun Ligue 1'de "daha insanca" hale geldiğini iddia ediyor.
De Zerbi, "Son birkaç maçta gördüğümüz gibi bir Greenwood'a her zaman ihtiyacımız var. O dünya klasmanında bir Greenwood. Çünkü annesi ve babasının ona öğrettiklerinin yanı sıra, tam bir oyuncu haline geliyor. O da zor zamanlar geçirdi, ayrılmadı ve burada kaldı. Onun iyiliği ve OM'nin iyiliği için ona söylediklerimizi anladı" dedi.
De Zerbi şunları ekledi: "Umarım böyle devam eder. Ona sürekli olarak böyle devam etmesi gerektiğini ve bunun öncelikle kendi iyiliği için olduğunu hatırlatıyorum. Çünkü onu biraz daha insan gibi görüyorum. Bazen gülümsüyor, biraz daha konuşuyor. Eskisi kadar içine kapanık değil. Ve bu olumlu bir şey. Artık herkes Greenwood'u eskisinden daha fazla takdir edebiliyor."
Sırada ne var?
Marsilya Cumartesi günü Strazburg ile karşılaşacak ve kulübün maç başlamadan önce De Zerbi'nin yerine geçecek ismi belirleyip belirleyemeyeceği şu anda belirsiz. Marsilya, ağır yenilginin ardından Ligue 1'de lider PSG'nin 12 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.
