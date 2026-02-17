Marsilya'da büyük değişiklik! Medhi Benatia, istifasını açıklamasına rağmen kulüpte kalacak. Kulüp sahibi, eski savunma oyuncusunun Roberto De Zerbi'nin halefini seçeceğini doğruladı

Faslı oyuncu, Pazar günü sosyal medyada, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin karşılıklı anlaşma ile ayrılmasının ardından spor danışmanı görevinden istifa ettiğini doğrulamıştı. Ancak, kulübün Amerikalı sahibi McCourt'un Salı günü şehre yaptığı önemli ziyaretin ardından, durum tamamen değişti. Benatia, Ligue 1 devlerinin kritik bir geçiş döneminde kulübün futbol departmanının tamamını denetleyeceği, önemli ölçüde genişletilmiş bir göreve geçiyor.

McCourt'un müdahalesi, Benatia'yı şimdilik kulüpteki en güçlü spor pozisyonuna terfi ettirdi. Bu karar, taraftarların felaketle sonuçlanan bir dizi sonucun ardından istikrar talep ettiği bir dönemde geldi. Spor yönetimi artık tamamen onun elinde olan Benatia'nın öncelikli görevi, teknik alanda önemli bir istikrarsızlık döneminin ardından takımı yönetecek doğru adayı bulmak olacak.

Salı günü yayınlanan resmi açıklamada, kulübün sahibi yeni hiyerarşiyi net bir şekilde ortaya koydu ve Benatia'nın artık "tüm spor faaliyetlerini" yöneteceğini ve gelecekteki teknik direktörün seçiminden sorumlu başlıca kişi olacağını doğruladı. Bu hamle, daha önce kulübün başkanıyla birlikte transfer ve strateji konusunda çalışan eski stoperin tüm futbol kararlarını merkezileştiriyor.