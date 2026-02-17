AFP
Marsilya'da büyük değişiklik! Medhi Benatia, istifasını açıklamasına rağmen kulüpte kalacak. Kulüp sahibi, eski savunma oyuncusunun Roberto De Zerbi'nin halefini seçeceğini doğruladı
Faslı oyuncu, Pazar günü sosyal medyada, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin karşılıklı anlaşma ile ayrılmasının ardından spor danışmanı görevinden istifa ettiğini doğrulamıştı. Ancak, kulübün Amerikalı sahibi McCourt'un Salı günü şehre yaptığı önemli ziyaretin ardından, durum tamamen değişti. Benatia, Ligue 1 devlerinin kritik bir geçiş döneminde kulübün futbol departmanının tamamını denetleyeceği, önemli ölçüde genişletilmiş bir göreve geçiyor.
McCourt'un müdahalesi, Benatia'yı şimdilik kulüpteki en güçlü spor pozisyonuna terfi ettirdi. Bu karar, taraftarların felaketle sonuçlanan bir dizi sonucun ardından istikrar talep ettiği bir dönemde geldi. Spor yönetimi artık tamamen onun elinde olan Benatia'nın öncelikli görevi, teknik alanda önemli bir istikrarsızlık döneminin ardından takımı yönetecek doğru adayı bulmak olacak.
Salı günü yayınlanan resmi açıklamada, kulübün sahibi yeni hiyerarşiyi net bir şekilde ortaya koydu ve Benatia'nın artık "tüm spor faaliyetlerini" yöneteceğini ve gelecekteki teknik direktörün seçiminden sorumlu başlıca kişi olacağını doğruladı. Bu hamle, daha önce kulübün başkanıyla birlikte transfer ve strateji konusunda çalışan eski stoperin tüm futbol kararlarını merkezileştiriyor.
Longoria kontrolünü kaybediyor
Bu yeniden yapılanmanın sonucu, başkan Pablo Longoria'yı giderek daha riskli bir konuma soktu. Bir zamanlar Marsilya projesinin tartışmasız mimarı olan İspanyol, etkisinin önemli ölçüde azaldığını gördü. Yüksek ciro ve son zamanlarda sahada yaşanan başarısızlıklar, rakip Paris Saint-Germain'e karşı 5-0'lık utanç verici yenilgi de dahil olmak üzere, Longoria'nın başkanlığını tanımlayan günlük futbol operasyonlarından uzaklaştırılmasına neden oldu.
Kulübün resmi açıklaması, İspanyol için stratejik bir dönüşü işaret ediyor. McCourt'un açıklamasında şöyle deniyor: "Pablo Longoria'nın rolü, Olympique de Marseille'nin Fransız ve özellikle Avrupa kurumlarındaki temsilini sürdürmek için kurumsal sorumluluklarına doğru evrilmelidir."
McCourt sorumluluğu üstleniyor
Marsilya, De Zerbi'nin şok edici ayrılışı ve Şampiyonlar Ligi'nden acı verici bir şekilde elenmesinin şokunu yaşarken, McCourt harekete geçmek zorunda hissetti. Milyarder sahibi nadiren bu kadar doğrudan müdahale eder, ancak mevcut krizin boyutu, onun Güney Fransa'ya gelmesini gerektirdi. Kalan lider kadrosuna, teknik direktörlük pozisyonundaki mevcut boşluğu hızlı bir şekilde doldurmaları için meydan okudu.
McCourt, taraftar kitlesine doğrudan hitap ederek kulübün acil yol haritasını netleştirdi. "Kulübün sahibi olarak Marsilya'ya geliyorum ve kulübün hedeflerine odaklanmaya devam etmesi için bir kez daha sorumluluklarımı üstleniyorum" dedi. "Medhi Benatia'nın gözetiminde, yeni teknik direktörün ataması yakında duyurulacak. Kulüp için hedeflerim değişmedi. OM'nin hizmetinde harekete geçelim."
Sezonu belirleyen karar
Şimdi McCourt'un güvenini haklı çıkarmak için baskı tamamen Benatia'nın üzerinde. Onu istifa eşiğinden geri çekerek, kulüp sahibi kulübün yakın geleceğini Benatia'nın vizyonuna bağladı. De Zerbi'nin halefini bulmak, bu yeni güç dinamiklerinin ilk gerçek sınavı olacak, çünkü Marsilya, çok umut vaat eden ancak şu ana kadar sadece hayal kırıklığı getiren sezonun geri kalanını kurtarmaya çalışıyor.
Taraftarlar, kulislerdeki sürekli değişikliklere şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor, ancak Benatia'nın yeni görevinin netliği bir umut ışığı sunuyor. Kulüp yeni bir döneme girerken, bu kurumsal değişim Longoria'nın tam kontrolünün sona erdiğini işaret ediyor. Şimdi tüm gözler, Benatia'nın ilk takımı, talepkar Marsilya taraftarlarının beklediği zirvelere geri götürecek doğru kişi olarak kimi seçeceğine çevrilmiş durumda.
