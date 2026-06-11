Marmuş: Mısır, Afrika'nın en iyisi... Hedefimiz Dünya Kupası'nda mücadele etmek

Manchester City'nin yıldızı Mısırlı Omar Marmoush, milli takımının 2026 Dünya Kupası'na son derece ciddiyetle yaklaştığını ve sadece katılmak ve görünmek gibi bir hedefi olmadığını vurguladı.
Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 7. grupta yer alıyor.
Marmuş, Manchester City dergisine verdiği röportajda, "Hedeflerimiz büyük, oyuncuların özgüveni yüksek ve Mısır'ın adını yüceltecek bir başarıya imza atmayı umuyoruz" dedi.
"Elimizdeki oyuncular, kadromuz ve kalitemizle, Mısır milli takımı olarak Afrika'nın en iyi takımıyız" diye ekledi.
"Dünya Kupası'na sadece katılmak için değil, grup aşamasını geçip dünyaya kim olduğumuzu göstermek için gidiyoruz" diye devam etti.
Marmoush, "Bu bizim için çok büyük bir olay. Ancak daha önce de söylediğim gibi, bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Dünya Kupası'na sadece oynamak için gitmiyoruz, şampiyonluk için mücadele etmeye gidiyoruz" dedi.