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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Marmuş: Mısır, Afrika'nın en iyisi... Hedefimiz Dünya Kupası'nda mücadele etmek

Mısır
Dünya Kupası
O. Marmoush
M. Salah
Mısır

Kanada milli takımında oynamayı hiç düşünmedim

Manchester City'nin yıldızı Mısırlı Omar Marmoush, milli takımının 2026 Dünya Kupası'na son derece ciddiyetle yaklaştığını ve sadece katılmak ve görünmek gibi bir hedefi olmadığını vurguladı.

Mısır milli takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 7. grupta yer alıyor.

Marmuş, Manchester City dergisine verdiği röportajda, "Hedeflerimiz büyük, oyuncuların özgüveni yüksek ve Mısır'ın adını yüceltecek bir başarıya imza atmayı umuyoruz" dedi.

"Elimizdeki oyuncular, kadromuz ve kalitemizle, Mısır milli takımı olarak Afrika'nın en iyi takımıyız" diye ekledi.

"Dünya Kupası'na sadece katılmak için değil, grup aşamasını geçip dünyaya kim olduğumuzu göstermek için gidiyoruz" diye devam etti.

Marmoush, "Bu bizim için çok büyük bir olay. Ancak daha önce de söylediğim gibi, bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Dünya Kupası'na sadece oynamak için gitmiyoruz, şampiyonluk için mücadele etmeye gidiyoruz" dedi.

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    "Elbette gerçekçi olmalıyız; dünyanın en iyi takımlarından bazılarıyla karşılaşacağız ve rakiplerimizin seviyesi yüksek, ancak oraya '3 maç oynayıp sonra döneceğiz' zihniyetiyle gitmiyoruz" dedi.

    "İnşallah başarılı olacağız. Grup aşamasını geçmeye çalışacağız, sonra turnuvayı maç maç ele alacağız" dedi.

    "İyi bir performans sergilemek istiyoruz, ayrıca turnuvayı kazanmayı veya belirli bir aşamaya ulaşmayı da hayal edebiliriz. Sadece katılmak için gitmiyoruz" dedi.

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    İronik bir şekilde, Mısır milli takımının grup aşamasındaki maçlarından biri Kanada'da oynanacak; bu da Marmoush'un kısa bir süre yaşadığı ve Mısır yerine uluslararası alanda temsil edebileceği ülkeye geri döneceği anlamına geliyor.

    Kanada milli takımı, Ömer Marmuş'a kendilerini temsil etme fırsatı sunmuştu ve Marmuş bu jesti çok takdir etmişti, ancak bunu kabul etmeyi asla düşünmemişti.

    Gülümseyerek şöyle dedi: "Kanada'yı sadece birkaç kez ziyaret ettim ve bu fırsat olmasına rağmen kalbim Mısır için atıyordu. Köklerime güçlü bir bağlılık hissettim ve Firavunlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istedim."

    "18 yıl boyunca Mısır'da yaşadım ve orada büyüdüm, bu yüzden içimde hala birçok Mısırlı şey var. Ülkemizi çok seviyorum" diye vurguladı.

    "Mohamed Salah, bugüne kadar başardıkları ve yazdığı tarihle, parlamaya devam ediyor. Mısır halkının ikimizle de gurur duyduğunu hissediyorum" diye ekledi.

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