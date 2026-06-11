Marmuş: Mısır, Afrika'nın en iyisi... Hedefimiz Dünya Kupası'nda mücadele etmek

İronik bir şekilde, Mısır milli takımının grup aşamasındaki maçlarından biri Kanada'da oynanacak; bu da Marmoush'un kısa bir süre yaşadığı ve Mısır yerine uluslararası alanda temsil edebileceği ülkeye geri döneceği anlamına geliyor.

Kanada milli takımı, Ömer Marmuş'a kendilerini temsil etme fırsatı sunmuştu ve Marmuş bu jesti çok takdir etmişti, ancak bunu kabul etmeyi asla düşünmemişti.

Gülümseyerek şöyle dedi: "Kanada'yı sadece birkaç kez ziyaret ettim ve bu fırsat olmasına rağmen kalbim Mısır için atıyordu. Köklerime güçlü bir bağlılık hissettim ve Firavunlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istedim."

"18 yıl boyunca Mısır'da yaşadım ve orada büyüdüm, bu yüzden içimde hala birçok Mısırlı şey var. Ülkemizi çok seviyorum" diye vurguladı.

"Mohamed Salah, bugüne kadar başardıkları ve yazdığı tarihle, parlamaya devam ediyor. Mısır halkının ikimizle de gurur duyduğunu hissediyorum" diye ekledi.