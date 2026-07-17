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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Markus Leonardo’nun hatası… Enzagi’nin yarattığı kaos, Al-Hilal’in geleceğini ucuza mı mahvetti?

FEATURES
M. Leonardo
K. Benzema
D. Nunez
S. Inzaghi
Al Hilal
Ajax
Premier Lig
Brezilya
Fransa
Uruguay
İtalya
Suudi Arabistan
Hollanda

Brezilyalı forvet, "Lider"e pişmanlık yaşatabilir

Brezilyalı forvet Marcos Leonardo’nun Al-Hilal kulübünden ayrılması sürpriz olmadı; bunun kaçınılmaz olduğu bir süredir biliniyordu, ancak bu karar, kulübün kısa ya da uzun vadede pişman olabileceği bir karar olmaya devam ediyor.

Marcos Leonardo, yaz transfer döneminde Hollanda'nın Ajax Amsterdam kulübüne transfer olmak üzere bugün Cuma günü Al-Hilal'dan resmen ayrıldı. 5 yıllık sözleşme, 2031 yılında sona erecek.

  • FC Salzburg v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Enzagi Kaosu

    Markus Leonardo’nun, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal kulübünün, özellikle forvet hattında yaşadığı kaosun kurbanı olduğu söylenebilir.

    Inzaghi'nin gelmesinden önce, Markus Leonardo ilk sezonunda Sırp oyuncu Aleksandar Mitrović'in ardından Al-Hilal'ın ikinci forvetiydi; ancak Mitrović'in yaşadığı sayısız sakatlıkların ardından takımın birinci forveti haline geldi.

    İtalyan teknik direktörün gelmesiyle birlikte Al-Hilal, Mitrović’in ayrılmasının ardından takımı yönetecek yeni bir forvet arıyordu. Napoli’den Nijeryalı Victor Osimhen’i kadroya katma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından “Lider”, Liverpool’dan Uruguaylı forvet Darwin Núñez ile sözleşme imzaladı.

    Plan, Leonardo’nun önceki sezonda olduğu gibi yaş sınırının altındaki forvet olarak kadroya alınmasıydı; ancak kulüp yönetimi, oyuncunun yasal yaş sınırını aşması nedeniyle bunu yapamayacağını fark edince şaşırdı; dolayısıyla Leonardo, sekiz yabancı oyuncu kotasından bir yer kaplayacaktı.

    Nunez’in kötü performansı üzerine Al-Hilal, Portekizli bek João Cancelo’nun sakatlığını fırsat bilerek onu yerli kadrodan çıkardı ve yerine Marcos Leonardo’yu dahil etti. Leonardo, önce Uruguaylı yıldızın yedek forveti oldu, ardından da onun as kadrodaki yerini aldı.

    Ancak kargaşa bununla sınırlı kalmadı; kış transfer döneminde Al-Hilal, iki yeni forvetle sözleşme imzaladı: biri çok yaşlı olan Fransız Karim Benzema, diğeri ise çok genç olan Fildişili Mohamed Kader Miti.

    Benzema ve Miti’nin takıma katılmasıyla birlikte Marcos Leonardo bir kez daha yerini kaybetti; Fransız forvet tek forvet pozisyonunu tek başına üstlenirken, Fildişili oyuncu onun yedeği oldu. Brezilyalı forvetin rolü ise, Nunez’in de yerel kadrodan çıkarılmasıyla birlikte daha da azaldı.

    Sezonun sonunda Al-Hilal’ın kadrosunda kaderi belirsiz dört yabancı forvet yer alıyordu. Bunların üçü (Benzema, Nunez ve Marcus Leonardo) yaş sınırını aşmıştı ve “Lider” Brezilyalı forvetin ayrılmasına karar verdi.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal, geleceğini feda ediyor

    Al-Hilal’ın yanlış forveti ya da kendi geleceğini feda etmeyi seçtiği söylenebilir; zira Marcos Leonardo, sadece 23 yaşında olmasıyla bu üç oyuncu arasında en genç olanıdır.

    Buna karşılık, Benzema 2026'nın sonunda 39 yaşına girecek, Nunez ise 27 yaşında.

    Mesele sadece yaşla ilgili değil; Benzema, Al-Hilal’a geldiğinden beri açıkça sakatlıklarla boğuşuyor; hatta takımla sadece 13 maça çıkabildi, sakatlık nedeniyle 3 farklı dönemde toplam 5 maçı kaçırdı.

    Bu 13 maçta 9 gol atıp 5 asist yaptığı doğru olsa da, yaşı ve son dönemde tekrarlanan sakatlıkları göz önüne alındığında, Fransız forvetin istikrarlı bir performans sergileyeceği garanti edilemez.

    Noñez ise gol atma konusunda açıkça zorlanıyor; Al-Hilal formasıyla 24 maçta sadece 9 gol attı, bu da yaklaşık her 3 maçta bir gol ortalamasına denk geliyor.

    Bu zorluk sadece Al-Hilal’da değil; Uruguaylı forvet, Liverpool’daki son sezonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşıyor. O sezon 47 maçta sadece 7 gol atabildi, bu da yeni sezonda bu durumu telafi etmenin zor olacağı anlamına geliyor.

    Benzema’nın sık sık sakatlık yaşaması ve Núñez’in form düşüşü göz önüne alındığında, Marcus Leonardo’nun takımda kalması gerekirdi; böylece Fransız forvetin sakatlandığı durumlarda yedeği olabilirdi, hatta sezon sonunda ayrılmasının ardından onun yerini alabilirdi.

  • Kaçırılan fırsatlar sorunu

    Leonardo'nun ayrılışı da pek sürpriz olmadı; zira 2024 yazında Kingdom Arena'ya geldiğinden beri, özellikle bazı kolay fırsatları kaçırması nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.

    Bu bir hayal ürünü değil; Leonardo gerçekten de bazı kolay fırsatları kaçırıyor, ancak bunu birçok önemli gol atarak telafi ediyor. Bu durum, “El Líder”in katıldığı büyük turnuvalardaki istatistiklerinden de açıkça anlaşılıyor.

    Geçtiğimiz yaz, Brezilyalı forvet Kulüpler Dünya Kupası’nda 4 gol atarak, Gonzalo García, Ángel Di María ve Serjo Gerasi ile birlikte turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu.

    Manchester City'ye attığı iki golü kimse unutamaz; bu goller, Al-Hilal'ın 4-3'lük tarihi galibiyetin ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini sağladı.

    Bazıları Leonardo’nun sadece boş kaleye gol attığını söyleyebilir; bu tam olarak doğru olmasa da – zira Brezilyalı oyuncu birçok zor gol de attı – bu durum bile onun sahada mükemmel hareket etme yeteneğini kanıtlıyor.

    Kolay fırsatları kaçırma konusuna gelince, bu birçok forvet için doğal bir durumdur; hatta Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi’nde en çok büyük fırsatları kaçıran oyuncu olurken, Al-Qadisiyah’ın yıldızı Meksikalı Julián Quintonis, gol krallığında zirvede olmasına rağmen bu sıralamada üçüncü sırada yer almıştı.

    Leonardo’yu Nunez’den ayıran özellik, bazı kolay fırsatları kaçırsa da diğer önemli golleri atmasıdır; genel olarak, kaçırdıklarından daha fazlasını gol olarak kayda geçiriyor.

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  • Leonardo'nun ayrılış bedeli... Düşük

    En büyük sorun, Hollanda kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Al-Hilal’ın geleceğini sadece 20 milyon avro karşılığında feda etmiş olmasıdır; bu rakam, Brezilyalı forvetin yeteneklerine göre oldukça düşük bir bedeldir.

    2024 yazında Al-Hilal, Benfica'dan gelecek vaat eden forvet Marcus Leonardo'yu 40 milyon avroya transfer etmişti; ancak oyuncu, 24 maçta sadece 8 gol atmış, yani her 3 maçta bir gol ortalaması yakalamıştı.

    İki sezonun ardından, 23 yaşındaki oyuncu, 82 maçta 48 gol atmış ve her iki maçta bir golün üzerinde bir ortalamaya ulaşmış olmasına rağmen, transfer bedelinin yarısı karşılığında kulüpten ayrıldı; kıtasal ve uluslararası turnuvalarda edindiği büyük deneyimler ise cabası.

    Krallık Arena’daki takım arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında bile, Leonardo, seviyelerindeki bariz farka rağmen, Al-Hilal’ın 2025 yazında Darwin Núñez ile imzaladığı 50 milyon avrodan fazla olan sözleşme bedelinin yarısından daha az bir miktara ayrıldı.

    Tüm bunlar, Al-Hilal’ın bu yaz belki de en büyük hatalardan birini işlediğini doğruluyor; bu hatanın etkileri sadece önümüzdeki sezonda değil, Leonardo’nun yıldızı parladığında ve değeri kat kat arttığında sonraki sezonlarda da hissedilecek.

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