Markus Leonardo’nun hatası… Enzagi’nin yarattığı kaos, Al-Hilal’in geleceğini ucuza mı mahvetti?

Markus Leonardo’nun, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal kulübünün, özellikle forvet hattında yaşadığı kaosun kurbanı olduğu söylenebilir.

Inzaghi'nin gelmesinden önce, Markus Leonardo ilk sezonunda Sırp oyuncu Aleksandar Mitrović'in ardından Al-Hilal'ın ikinci forvetiydi; ancak Mitrović'in yaşadığı sayısız sakatlıkların ardından takımın birinci forveti haline geldi.

İtalyan teknik direktörün gelmesiyle birlikte Al-Hilal, Mitrović’in ayrılmasının ardından takımı yönetecek yeni bir forvet arıyordu. Napoli’den Nijeryalı Victor Osimhen’i kadroya katma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından “Lider”, Liverpool’dan Uruguaylı forvet Darwin Núñez ile sözleşme imzaladı.

Plan, Leonardo’nun önceki sezonda olduğu gibi yaş sınırının altındaki forvet olarak kadroya alınmasıydı; ancak kulüp yönetimi, oyuncunun yasal yaş sınırını aşması nedeniyle bunu yapamayacağını fark edince şaşırdı; dolayısıyla Leonardo, sekiz yabancı oyuncu kotasından bir yer kaplayacaktı.

Nunez’in kötü performansı üzerine Al-Hilal, Portekizli bek João Cancelo’nun sakatlığını fırsat bilerek onu yerli kadrodan çıkardı ve yerine Marcos Leonardo’yu dahil etti. Leonardo, önce Uruguaylı yıldızın yedek forveti oldu, ardından da onun as kadrodaki yerini aldı.

Ancak kargaşa bununla sınırlı kalmadı; kış transfer döneminde Al-Hilal, iki yeni forvetle sözleşme imzaladı: biri çok yaşlı olan Fransız Karim Benzema, diğeri ise çok genç olan Fildişili Mohamed Kader Miti.

Benzema ve Miti’nin takıma katılmasıyla birlikte Marcos Leonardo bir kez daha yerini kaybetti; Fransız forvet tek forvet pozisyonunu tek başına üstlenirken, Fildişili oyuncu onun yedeği oldu. Brezilyalı forvetin rolü ise, Nunez’in de yerel kadrodan çıkarılmasıyla birlikte daha da azaldı.

Sezonun sonunda Al-Hilal’ın kadrosunda kaderi belirsiz dört yabancı forvet yer alıyordu. Bunların üçü (Benzema, Nunez ve Marcus Leonardo) yaş sınırını aşmıştı ve “Lider” Brezilyalı forvetin ayrılmasına karar verdi.