AFP
Marcus Thuram, Inter'in Serie A şampiyonluğunun ardından NBA efsanesi Kobe Bryant'a saygılarını sundu
Inter, ezici bir galibiyetle şampiyonluğu garantiledi
Inter, Giuseppe Meazza'da Parma'yı 2-0 mağlup ederek Serie A şampiyonluğunu üç maç kala garantiledi. Bu sonuç, Cristian Chivu'nun takımının şampiyonluğunu kesinleştirdi ve kulübün 21. Scudetto'sunu garantiledi. Thuram, Inter'i öne geçiren ilk golü attı; Henrikh Mkhitaryan ise maçın sonlarında galibiyeti perçinledi. Üç puanın kesinleşmesi, Nerazzurri'nin bir kez daha İtalyan futbolunun zirvesinde bitirmesiyle Milano'nun dört bir yanında kutlamalara yol açtı.
Thuram, Bryant’ın ‘Mamba Zihniyeti’ni benimsiyor
Şampiyonluğu garantileyen galibiyetin ardından Thuram, Instagram'da Kobe'ye bir saygı mesajı paylaştı ve bu basketbol efsanesinin ünlü şampiyonluk fotoğrafını yeniden canlandırdı. Bryant'ın orijinal fotoğrafı, Los Angeles Lakers'ın 2001 NBA Finalleri'nde Philadelphia 76ers'ı mağlup etmesinin ardından çekilmişti. Yeniden canlandırılan fotoğrafın yanında Thuram şöyle yazdı: "Üç renkli bayrak yuvasına döndü ve bir daha asla bizden ayrılmayacak."
Chivu yönetiminde üstünlük
Thuram, 2023 yılında Inter'e katıldığından beri adeta bir keşif oldu ve bu son şampiyonluğa yaptığı katkı kesinlikle küçümsenemez. Bu sezon 28 yaşındaki oyuncu, Serie A'da çıktığı 28 maçta 13 gol attı ve ligin gol krallığı sıralamasında takım arkadaşı Lautaro Martinez'in sadece üç gol gerisinde yer aldı. Öte yandan, Nerazzurri'ye katıldığından bu yana tüm turnuvalarda toplam 138 maçta 51 gol attı.
Odak noktası güçlü bir finişe kayıyor
Şampiyonluk unvanını çoktan garantilemiş olsa da, Inter’in sezonun sona ermesine kadar ligde oynayacağı üç maç daha var. Ayrıca, 13 Mayıs’ta Lazio ile oynayacakları Coppa Italia finaline hazırlanacaklar; ardından ise odak noktası şüphesiz yaz transfer dönemi ve kadroyu güçlendirmek için yapılacak oyuncu transferlerine kayacak.