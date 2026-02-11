AFP
Marcus Rashford'un sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Copa del Rey yarı final maçında forma giyemeyeceği kesinleşirken, Barcelona için büyük darbe oldu.
Rashford, önemli kupa maçında forma giyemeyecek
Rashford'un Perşembe günü Atletico Madrid ile oynanacak yarı final maçında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesiyle, Barcelona'nın Copa del Rey'i kaldırma umutları büyük bir darbe aldı. Manchester United'dan kiralık olarak geldiği günden bu yana Blaugrana'nın hücumunda kilit bir figür haline gelen forvet, Cumartesi günü Camp Nou'da oynanan lig maçının ardından rahatsızlık hissedince testlerden geçmek zorunda kaldı.
Kulüp Çarşamba öğleden sonra resmi bir tıbbi açıklama yayınlayarak sakatlığın niteliğini doğruladı. Açıklamada, "Birinci takım oyuncusu Marcus Rashford, Cumartesi günü Spotify Camp Nou'da Mallorca ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle sol dizinde ağrı hissediyor. Oyuncu Perşembe günü Atlético Madrid ile oynanacak Copa del Rey maçında forma giyemeyecek" denildi.
Kulüp, oyuncunun ne zaman sahalara döneceğine dair kesin bir tarih vermedi, ancak bu kadar önemli bir maçta kadroda yer almaması, sorunun acil önlem alınmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Blaugrana'yı vuran baş ağrısı
Rashford'un yokluğu, Barcelona'nın hücumunun sol kanadında büyük bir boşluk bırakıyor. Hızı, direkt koşuları ve içeriye kesme yeteneği, bu sezon inatçı savunmaları yıkmada çok önemli bir rol oynadı. Bu özellikler, sağlam bir Atletico takımına karşı hayati öneme sahip olacaktı.
Bu kayıp, Barcelona'nın sezonun belirleyici dönemine girmesiyle daha da ağırlaşıyor. Lig şampiyonluğu yarışı kızışırken ve kupa için mücadele sürerken, Rashford gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek, forvet hattının ritmini ve kimyasını bozuyor. İngiliz oyuncunun Robert Lewandowski ile uyumu, Barça'nın hücum oyunlarının en önemli özelliğiydi ve onun yokluğu, maçın başlamasına sadece 24 saat kala taktiksel bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyor.
Teknik direktör şimdi, doğal bir yedek kullanarak geleneksel 4-3-3 sistemine sadık kalmak mı, yoksa sistemi değiştirerek fazladan bir orta saha oyuncusu eklemek mi kararını vermek zorunda.
Raphinha'nın sakatlığı, sakatlık sorunlarını daha da artırıyor
Durumu daha da kötüleştiren şey, Rashford'un hücumda eksik olan tek yüksek profilli oyuncu olmaması. Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın durumu hala belirsiz ve bu hafta birinci takım antrenmanlarına tam olarak devam edemediği için forma giymesi pek olası görünmüyor. Eski Leeds United oyuncusu kas aşırı yüklenmesi ile mücadele ediyor ve formunu geri kazanmak için ana gruptan ayrı çalışıyor.
Hafta başında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Raphinha, durumuyla ilgili samimi bir bilgi verdi ve iyileşmekte olduğunu ancak henüz rekabetçi maçların yoğunluğuna hazır olmadığını itiraf etti. "Daha iyi hissediyorum, günü gününe bakıyoruz" dedi. "Yalan söyleyemem, Perşembe günü oynayabileceğimi söylemek isterdim ama biraz zor olacak."
İki ilk tercih kanat oyuncusu da muhtemelen forma giyemeyecek, bu da Barcelona'nın kadro derinliğinin sınırlarını test edecek. Sağ kanatta Raphinha'nın yaratıcılığının eksikliği ve sol kanatta Rashford'un gol tehdidinin kaybı, yaratıcılık yükünün diğer oyunculara ağır bir şekilde bineceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Atleti, Barça'nın galibiyet serisini durdurabilir mi?
Bu çifte sakatlık, Atletico Madrid'in işine çok yaradı. Diego Simeone'nin takımı, rakiplerini sinirlendirme ve kontra ataklarla gol bulma becerisiyle tanınıyor ve Barcelona'nın en güçlü iki silahı olmadan başkente geleceği haberi, onları daha da cesaretlendirecek.
Perşembe günü Metropolitano'da oynanacak maçın düşmanca bir ortamda geçeceği kesin ve Barcelona, ikinci maç için Katalonya'ya olumlu bir sonuçla dönmek için büyük bir karakter sergilemek zorunda. Hansi Flick'in takımı altı maçlık galibiyet serisi yakaladı ve son 18 maçının 17'sini kazandı.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam