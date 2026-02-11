Marcus Rashford'un sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Copa del Rey yarı final maçında forma giyemeyeceği kesinleşirken, Barcelona için büyük darbe oldu.

Rashford'un yokluğu, Barcelona'nın hücumunun sol kanadında büyük bir boşluk bırakıyor. Hızı, direkt koşuları ve içeriye kesme yeteneği, bu sezon inatçı savunmaları yıkmada çok önemli bir rol oynadı. Bu özellikler, sağlam bir Atletico takımına karşı hayati öneme sahip olacaktı.

Bu kayıp, Barcelona'nın sezonun belirleyici dönemine girmesiyle daha da ağırlaşıyor. Lig şampiyonluğu yarışı kızışırken ve kupa için mücadele sürerken, Rashford gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek, forvet hattının ritmini ve kimyasını bozuyor. İngiliz oyuncunun Robert Lewandowski ile uyumu, Barça'nın hücum oyunlarının en önemli özelliğiydi ve onun yokluğu, maçın başlamasına sadece 24 saat kala taktiksel bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyor.

Teknik direktör şimdi, doğal bir yedek kullanarak geleneksel 4-3-3 sistemine sadık kalmak mı, yoksa sistemi değiştirerek fazladan bir orta saha oyuncusu eklemek mi kararını vermek zorunda.