Marcus Rashford'un halefi kim olacak? Man Utd, PSG'nin üçlü kupasını kazanan ve Premier League'in yıldızını beş kişilik transfer listesine aldı
Rashford, Old Trafford'dan kalıcı olarak ayrılmaya yakın
Sport'a göre, Barcelona onu kalıcı olarak transfer etmek için opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, Kırmızı Şeytanlar eski akademi yıldızları olmadan hayatlarına devam etmeyi planlıyorlar. Transfer ekibi, sol kanattaki boşluğu doldurmak için Şampiyonlar Ligi şampiyonlarından Premier Lig'in yükselen yıldızlarına kadar beş potansiyel hedef belirledi. Listenin başında, geçen sezon kulübün Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynayan Paris Saint-Germain'in forveti Barcola yer alıyor.
Diomande de en önemli hedeflerden biri
RB Leipzig'den Yan Diomande de dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki Fildişi Sahili milli oyuncunun, hızı ve dripling yeteneği ile United yöneticilerini etkilediği söyleniyor. Diomande, bu sezon Leipzig formasıyla tüm turnuvalarda 27 maçta 11 gol ve 7 asist kaydetti. United'ın scoutları, Premier League'in gerektirdiği yoğunluğa uygun belirli bir profil arıyor.
İtalya ve Fransa'dan sürpriz isimler
Kısa listede, şu anda Como'da Cesc Fabregas'ın altında gelişmekte olan 20 yaşındaki İspanyol Jesus Rodriguez de yer alıyor. Rodriguez, bu sezon Serie A'da yedi asistle menajerinin güvenini boşa çıkarmadı ve takımın hücum düzeninin önemli bir parçası haline geldi. Ayrıca, United, Strasbourg'da Martial Godo'yu da takip ediyor. İngiltere doğumlu ve eski Fulham oyuncusu olan 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda 12 gol ve 5 asist kaydetti.
Premier Lig alternatifi
Son olarak, The Sun gazetesi, United'ın Everton'dan Ndiaye'yi de takip ettiğini belirtiyor. Beş gol ve üç asistle gol açısından en verimli sezonunu geçirmiyor olsa da, Goodison Park'ta David Moyes'un kadrosunda tartışmasız en önemli oyuncu haline geldi. Yaklaşık 40 milyon sterlin değerinde olan Ndiaye, bu sezon 23 maçta ilk 11'de yer aldı ve Old Trafford'a adım atabileceğini gösteren yeterli Premier League tecrübesine sahip.
