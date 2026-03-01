Marcus Rashford, Manchester United'da futbolun tadını çıkaramazsa "bir sorun var" dedi

2025 yazında Barcelona'ya transfer olan Rashford, durgunlaşan kariyerini tamamen canlandırdı. Manchester'da geçirdiği çalkantılı ve yoğun bir şekilde eleştirilen dönemi geride bırakan 28 yaşındaki oyuncu, İspanya'da başarılı bir performans sergiledi ve tüm turnuvalarda 35 maçta 10 gol ve 13 asist kaydetti. Dinamik bağlantı oyunu ve sol kanatta yeniden kazandığı patlayıcılık, Blaugrana'yı La Liga'nın zirvesine taşımaya yardımcı oldu. Ayrıca, Avrupa'daki elit geçmişi, lig aşamasında sekiz maçta dokuz gol katkısıyla Barça'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer almasını sağladı.

Bu keskin form farkı, kaçınılmaz olarak Old Trafford'daki günlerine yeniden dikkatleri çekti. Ayrılmadan önce, akademi mezunu oyuncu, çocukluk kulübünün ağır beklentileri altında ezilmiş, derin bir hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiliyordu. United taraftarları, kendi yetiştirdikleri yeteneğin yeniden gülümsemesini görmekten bir ölçüde memnun olsa da, yurtdışında elde ettiği ani başarı, neden son iki sezonda Premier League'de aynı neşeyi, çalışma temposunu ve verimi sergileyemediği konusunda rahatsız edici sorular ortaya çıkardı.