Marcus Rashford, Manchester United'da futbolun tadını çıkaramazsa "bir sorun var" dedi
Katalan rönesansı Old Trafford'da incelemeyi tetikledi
2025 yazında Barcelona'ya transfer olan Rashford, durgunlaşan kariyerini tamamen canlandırdı. Manchester'da geçirdiği çalkantılı ve yoğun bir şekilde eleştirilen dönemi geride bırakan 28 yaşındaki oyuncu, İspanya'da başarılı bir performans sergiledi ve tüm turnuvalarda 35 maçta 10 gol ve 13 asist kaydetti. Dinamik bağlantı oyunu ve sol kanatta yeniden kazandığı patlayıcılık, Blaugrana'yı La Liga'nın zirvesine taşımaya yardımcı oldu. Ayrıca, Avrupa'daki elit geçmişi, lig aşamasında sekiz maçta dokuz gol katkısıyla Barça'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer almasını sağladı.
Bu keskin form farkı, kaçınılmaz olarak Old Trafford'daki günlerine yeniden dikkatleri çekti. Ayrılmadan önce, akademi mezunu oyuncu, çocukluk kulübünün ağır beklentileri altında ezilmiş, derin bir hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiliyordu. United taraftarları, kendi yetiştirdikleri yeteneğin yeniden gülümsemesini görmekten bir ölçüde memnun olsa da, yurtdışında elde ettiği ani başarı, neden son iki sezonda Premier League'de aynı neşeyi, çalışma temposunu ve verimi sergileyemediği konusunda rahatsız edici sorular ortaya çıkardı.
Robson, saldırgan tavırla ilgili cevaplar istiyor
Rashford'un tavırındaki dramatik değişiklik herkesi memnun etmedi, özellikle de eski Manchester United kaptanı Bryan Robson. Old Trafford'dan uzakta yeniden keşfettiği mutluluğa tepki gösteren efsanevi orta saha oyuncusu, Rashford'un Manchester'daki baskı ile başa çıkma konusundaki psikolojik yaklaşımını açık sözlerle değerlendirdi.
En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Robson, "Marcus Rashford'u bir oyuncu olarak anlayamıyorum. Manchester United'da oynarken herkes onun kulüpteki formuna olan güvenini ve inancını kaybettiğini söylüyor, o ise Aston Villa'da futbolun tadını yeniden çıkarmaya başladığını söylüyor. Manchester United'da futbolun tadını çıkaramıyorsan, sende bir sorun var demektir."
Robson ayrıca, önümüzdeki yaz forveti soyunma odasına geri kabul etmenin kolay bir karar olmayacağını belirterek, Carrington'da şu anda var olan şiddetli rekabete ve bunun neden olabileceği potansiyel sürtüşmeye dikkat çekti: "Sadece Marcus'u geri getirecek miyim, emin değilim, çünkü çocuklar 'peki ya onun tavrı ne olacak?' diyebilirler," diye itiraf etti Robson. "Şu anda kulüpte Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve formda olduğunda en iyi oyunculardan biri olan Mason Mount var. Ne yazık ki Marcus sürekli sakatlanıyor. Hatta harika bir performans sergileyen Patrick Dorgu da var. Bu çocuk için üzülüyorum çünkü harika oynarken sakatlandı."
Carrick yönetiminde yeni bir form
İspanya'da Rashford'un hücumdaki başarıları odak noktası olurken, İngiltere'de Michael Carrick sessizce Manchester United'ın savunma temellerini ve üst düzey takımlara karşı kontratak yapma yeteneğini güçlendirirken, aynı zamanda derin bloklara karşı da başarılı bir şekilde mücadele edebileceklerini kanıtladı. Bu taktiksel evrim, United'ın Carrick yönetiminde altı maçta yenilmezliğini sürdürmesi, Arsenal ve Manchester City'ye karşı büyük galibiyetler de dahil olmak üzere beş galibiyet ve sadece bir beraberlik elde etmesiyle olağanüstü bir form grafiği ortaya çıkardı.
Robson, "Michael Carrick'in bir kontratak takımı kurduğundan emin değilim. Bu, rakibin nasıl oynadığına bağlı" diye açıkladı. "Bazen çok defansif oynuyorlar ve onları aşmak zor olabiliyor, bu yüzden onlara karşı oynarken kontratak takımı tarafından açığa çıkmamaya dikkat etmelisiniz. Karşılaşacağınız duruma göre plan yapmalısınız ve bence şu anda Michael bunu oldukça iyi yapıyor."
Özellikle, savunma hattının rakibin en büyük tehditlerini ustaca etkisiz hale getirdiği Everton maçına dikkat çekti. "Everton karşısında United sağlamdı," diye ekledi. "Gerekli mücadeleyi gösterdiler ve Everton'ın sürekli kale direğinin hemen altına korner atması karşısında Harry Maguire, Leny Yoro, Casemiro ve Senne Lammens'in çok iyi başa çıktığını düşündüm, çünkü Everton gerçek tehlike olan bu kornerler dışında başka bir şey sunamadı. Maçı kazandıran gol harikaydı, ama bence çok iyi olan şey mücadele ruhu ve gol yememe kararlılığıydı."
Yaklaşan yaz ikilemi
Bahar sezonu yaklaşırken, Rashford Barcelona'daki kiralık döneminin belirleyici bir dönemine giriyor. Yaklaşan Şampiyonlar Ligi son 16 turu, onun Avrupa'nın elit takımlarına karşı başarılı olup olamayacağını test edecek, La Liga şampiyonluğu için mücadeleyi sürdürme baskısı ise mutlak bir istikrar gerektirecek. Mükemmel formu sayesinde, Hansi Flick'in takımı şimdiden onun transferini kalıcı hale getirmeyi düşünüyor ve Manchester United'a bu yaz büyük bir finansal ve sportif karar verme zorunluluğu getiriyor.
