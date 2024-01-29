Marcus Rashford için yüzleşme zamanı! Manchester United yıldızı, 'gece kulübü' olayından sonra geri döndü

Matt O'Connor-Simpson ve Can Özer
Marcus Rashford Manchester United 2023-24Getty
Manchester UnitedErik ten HagPremier LeagueMarcus Rashford

Marcus Rashford, menajer Erik ten Hag ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Manchester United'ın antrenman sahasına gelirken görüntülendi.

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  • Rashford antrenmandan saatler önce gece kulübünü ziyaret etti
  • Şimdi ise Ten Hag ile görüşmek için geldi
  • Forvet kötü bir sezon geçiriyor

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