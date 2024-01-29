Marcus Rashford için yüzleşme zamanı! Manchester United yıldızı, 'gece kulübü' olayından sonra geri döndüMatt O'Connor-Simpson ve Can ÖzerGettyManchester UnitedErik ten HagPremier LeagueMarcus RashfordMarcus Rashford, menajer Erik ten Hag ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Manchester United'ın antrenman sahasına gelirken görüntülendi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRashford antrenmandan saatler önce gece kulübünü ziyaret ettiŞimdi ise Ten Hag ile görüşmek için geldiForvet kötü bir sezon geçiriyor