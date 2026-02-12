Getty Images Sport
Marcus Rashford, eski teknik direktörünün Barcelona'dan kiralık olarak oynayan oyuncunun geri dönebileceğine inandığı için hala Man Utd'ye geri dönebilir.
Old Trafford'a dönüş için kapı açık kalıyor
Aston Villa'da geçirdiği sürecin ardından Katalan deviyle formunu yeniden kazanan Rashford, Premier League'in yoğun baskısından uzaklaşarak yeniden doğmuş bir oyuncu gibi görünüyor. La Liga'da 4 gol ve 6 asist kaydeden Rashford, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 gol ve 3 asistle oynadı. Ancak Meulensteen, oyuncu ile çocukluk kulübü arasındaki bağın kopmaz olduğunu düşünüyor ve Manchester'a geri dönme ihtimalinin yüksek olduğunu ima ediyor.
BetGoat'a konuşan Sir Alex Ferguson'un eski yardımcısı, akademiden yetişen oyuncuların kulüple asla kaybolmayacak benzersiz bir bağa sahip olduklarını vurguladı. Meulensteen, "Marcus Rashford'un Man Utd'ye geri dönmesi kesinlikle mümkün" dedi. "Marcus, genç bir çocukken akademiden yetiştiği için hala herkes kadar 'kırmızı' olduğunu düşünüyorum ve bu asla değişmeyecek, onu asla terk etmeyecek."
- Getty Images Sport
Premier Lig'den uzakta başarılı olmak
Meulensteen, Rashford'un kişisel ve profesyonel gelişimi için United'dan ayrılma kararının, önce Aston Villa'ya, ardından da Barcelona'ya transfer olmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı. Hollandalı teknik adam, Carrington'dan mezun olan ve Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazanarak Manchester dışında başarıya ulaşan Scott McTominay ile paralellik kurarak, Premier League'den ayrılmanın Rashford'un yeniden nefes almasını sağladığını öne sürdü.
"Scott McTominay ile de durum aynı. Her iki oyuncu da gittikleri her yerde son derece başarılı oldular," dedi Meulensteen. "Ama Marcus için önce Aston Villa'da, şimdi de Barcelona'da bu süreyi geçirmesi iyi oldu. Farklı bir kültür, farklı bir dil ve farklı bir stil. Her hafta farklı."
İngiltere'nin en üst liginin fiziksel ve zihinsel olarak oyuncuları yıpratan zorlu koşullarının, La Liga'nın ise Rashford'un oyun stiline daha uygun farklı bir tür zorluk sunduğunu savundu. "Premier League farklı. Dünyadaki diğer liglerden çok daha zorlu. Bence o futbolun tadını çıkarıyor ve bu en önemli şey. Futbolun tadını çıkarmaya ihtiyacı var."
United'da 'kaybolan arzu' sorununu ele almak
Potansiyel bir dönüşü tartışırken Meulensteen, Rashford'un ilk etapta ayrılmak zorunda hissetmesinin nedenlerini ele almaktan çekinmedi. United'daki ilk döneminin son ayları, teknik direktörler Erik ten Hag ve Ruben Amorim yönetiminde güven ve mutluluğunda gözle görülür bir düşüşle gölgelendi. Meulensteen, böylesine tutkulu bir oyuncunun parlaklığını kaybetmesine neden olan iç faktörleri sorguladı ve o dönemde kulislerde "bir şeyler yolunda gitmediğini" ima etti.
"Şampiyonlar Ligi'nde hala iyi gidiyorlar. Ama evet, işler değişti. Kulüpte işler değişti," diye gözlemledi Meulensteen. "O dönemde Manchester United'da Marcus'u rahatsız eden bir şey vardı, çünkü ona eskiden sevdiği ve birlikte büyüdüğü kulüpte oynamak için duyduğu arzuyu kaybetmesine neden olan şeyin ne olduğunu gerçekten sorgulamak gerekiyor."
- AFP
Uçurumu kapatmanın anahtarı: diyalog
Meulensteen, ileriye bakarak, ayrılık süresinin ardından iyileşme sürecinin muhtemelen çoktan başladığına inanıyor. Rashford'un İspanya'da yeniden gülümsemesini bulması ve United'ın yeni bir döneme girmesiyle, uzlaşma için gerekli koşullar oluşmaya başlıyor olabilir. Ancak Hollandalı, oyuncu ile kulüp yönetimi arasında açık ve dürüst bir diyalog olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
"Ancak durumlar değişebilir ve daha iyiye gidebilir, ancak elbette bunun nereye varacağını görmek için görüşmeler yapılmalıdır" diye konuştu.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam