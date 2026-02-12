Marcus Rashford, eski teknik direktörünün Barcelona'dan kiralık olarak oynayan oyuncunun geri dönebileceğine inandığı için hala Man Utd'ye geri dönebilir.

Meulensteen, Rashford'un kişisel ve profesyonel gelişimi için United'dan ayrılma kararının, önce Aston Villa'ya, ardından da Barcelona'ya transfer olmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı. Hollandalı teknik adam, Carrington'dan mezun olan ve Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazanarak Manchester dışında başarıya ulaşan Scott McTominay ile paralellik kurarak, Premier League'den ayrılmanın Rashford'un yeniden nefes almasını sağladığını öne sürdü.

"Scott McTominay ile de durum aynı. Her iki oyuncu da gittikleri her yerde son derece başarılı oldular," dedi Meulensteen. "Ama Marcus için önce Aston Villa'da, şimdi de Barcelona'da bu süreyi geçirmesi iyi oldu. Farklı bir kültür, farklı bir dil ve farklı bir stil. Her hafta farklı."

İngiltere'nin en üst liginin fiziksel ve zihinsel olarak oyuncuları yıpratan zorlu koşullarının, La Liga'nın ise Rashford'un oyun stiline daha uygun farklı bir tür zorluk sunduğunu savundu. "Premier League farklı. Dünyadaki diğer liglerden çok daha zorlu. Bence o futbolun tadını çıkarıyor ve bu en önemli şey. Futbolun tadını çıkarmaya ihtiyacı var."