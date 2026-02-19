Getty Images Sport
Marcos Senesi'nin tercih ettiği kulüp, Bournemouth savunma oyuncusu serbest kalma öncesinde seçeneklerini değerlendirirken açıklandı
Barselona, rüya gibi bir destinasyon olarak öne çıkıyor
Uzun bir talip listesi arasında, bir kulüp oyuncunun zihninde diğerlerinden bir adım önde. Barcelona'nın sadece statüsü nedeniyle değil, Senesi'nin kendisi de Katalan devini tercih ettiği kulüp olarak belirlediği için en önde olduğu bildiriliyor. TeamTalk'un haberine göre, Blaugrana'nın cazibesi Senesi için büyük bir çekicilik oluşturuyor ve resmi bir teklif gelirse Camp Nou'da ünlü formayı giyme fırsatını "görmezden gelmek zor" olacak.
Bu ilgi karşılıklı, çünkü sportif direktör Deco ve Barcelona yönetimi, bu sezon zayıf görünen savunma hattını güçlendirmek istiyor. Inigo Martinez'in ayrılmasının ardından, kadroda merkez savunmada doğal bir sol ayak uzmanı eksikliği var. Kulüp, Alessandro Bastoni veya Josko Gvardiol gibi yıldız isimleri transfer etmeyi hayal etse de, mali durumlarının gerçekliği, Senesi gibi Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu bedelsiz transfer etmek, yaklaşan transfer dönemi için son derece cazip bir teklif haline getiriyor.
Cubarsi savunma sorunları hakkında açıkça konuşuyor
Barcelona'nın mevcut savunma ikilisinin tutarsız performansı, takviyeye olan ihtiyacı ortaya koydu. Genç yıldız Pau Cubarsi, takımın temel direği olsa da, zor günler geçiren bir takımda farklı rollere uyum sağlamanın zorluğunu kendisi de kabul etti. Cubarsi'nin bireysel yeteneği umut vaat etse de, Eric Garcia ile olan ortaklığı gerekli istikrarı sağlayamadı. Bu durum, Deco'nun seçeneklerini artırmak amacıyla Senesi'nin temsilcileriyle görüşmeleri hızlandırmasına neden oldu. Barcelona'nın, oyuncunun menajerlerinin şimdiye kadar aldıkları en ilgi çekici teklif olduğunu düşündüğü bir sözleşme hazırladığı bildiriliyor. Kulüp, genç yıldızları için daha deneyimli bir partner bulmak için çaresiz durumda ve Senesi'nin agresif stili ve top oynama yeteneği, sisteme mükemmel bir şekilde uyum sağladığı düşünülüyor.
Avrupalı taliplerin kalabalık alanı
Barcelona, Güney Amerikalı oyuncuyu transfer etmek isteyen tek kulüp değil. İspanya'da, Diego Simeone yaşlanan savunmasını yenilemek isteyen Atletico Madrid de oyuncuya ilgi gösterdi. Madrid'de bir hemşehrisiyle birlikte oynama ihtimali önemli bir faktör, ancak Senesi şimdilik Barça projesine odaklanmış görünüyor. Bu arada, İtalyan kulüpler de harekete geçti ve Napoli ile Juventus, savunma oyuncusunu gelecek sezon Serie A'ya getirmek için yarışa girdi.
Özellikle Juventus, bu konuda proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Bianconeri, serbest oyuncu piyasasında değer bulmak için menajerleriyle anlaşma görüşmeleri yapıyor. İtalya'da birçok kulübün mali dengelerini sağlaması gerektiğinden, transfer ücreti olmadan transfer edilebilecek Senesi gibi bir oyuncunun varlığı, imza parası ve maaş paketleri konusunda önemli bir teklif savaşını ateşledi, ancak La Liga'nın cazibesi oyuncu için hala güçlü.
Premier Lig devleri sahne arkasında bekliyor
İspanyol ve İtalyan devleri rekabet ederken, en kazançlı finansal paketler yine de Premier Lig'den gelebilir. Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle United, Sunderland ve Chelsea, savunma oyuncusunu İngiltere'de tutmak istediklerini açıkladı. Chelsea son zamanlarda oyuncunun menajerleriyle iletişime geçmemiş olsa da, diğer İngiliz kulüpleri, onun üst düzey deneyiminin onu Avrupa futbolunu takip eden herhangi bir takım için düşük riskli, yüksek getirili bir transfer haline getirdiğini bilerek, durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.
Barcelona için zaman daralıyor. Oyuncunun ilk tercihi olma avantajına sahip olsalar da, alışılmış finansal ihtiyatlılıkları riskli olabilir. Harcayabilecekleri kaynakları daha iyi görebilmek için yaz aylarına kadar bekleyebilirler ve Senesi'nin başka bir kulübe gitme riskini göze alabilirler. Deco yakında resmi bir anlaşma imzalamazsa, Premier League'in ağır toplarından biri veya yeniden yükselişe geçen Juventus kolayca devreye girip anlaşmayı ele geçirebilir.
