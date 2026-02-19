Marcos Senesi'nin tercih ettiği kulüp, Bournemouth savunma oyuncusu serbest kalma öncesinde seçeneklerini değerlendirirken açıklandı

Uzun bir talip listesi arasında, bir kulüp oyuncunun zihninde diğerlerinden bir adım önde. Barcelona'nın sadece statüsü nedeniyle değil, Senesi'nin kendisi de Katalan devini tercih ettiği kulüp olarak belirlediği için en önde olduğu bildiriliyor. TeamTalk'un haberine göre, Blaugrana'nın cazibesi Senesi için büyük bir çekicilik oluşturuyor ve resmi bir teklif gelirse Camp Nou'da ünlü formayı giyme fırsatını "görmezden gelmek zor" olacak.

Bu ilgi karşılıklı, çünkü sportif direktör Deco ve Barcelona yönetimi, bu sezon zayıf görünen savunma hattını güçlendirmek istiyor. Inigo Martinez'in ayrılmasının ardından, kadroda merkez savunmada doğal bir sol ayak uzmanı eksikliği var. Kulüp, Alessandro Bastoni veya Josko Gvardiol gibi yıldız isimleri transfer etmeyi hayal etse de, mali durumlarının gerçekliği, Senesi gibi Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu bedelsiz transfer etmek, yaklaşan transfer dönemi için son derece cazip bir teklif haline getiriyor.