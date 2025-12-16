FBL-BRA-FLUMINENSE-MARCELO-ARRIVALAFP
Marcelo'nun oğlu, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Marcelo’nun oğlu, teknik direktör Alvaro Arbeloa’yı etkilemesinin ardından Real Madrid Castilla formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. 16 yaşındaki genç oyuncu, bu hafta kendi kariyeri için önemli bir adım attı. Enzo, salı gecesi Joie Stadyumu’nda Manchester City U21 takımıyla oynanacak Premier Lig International Cup maçı öncesinde ilk kez Castilla kadrosuna davet edildi ve A takıma bir adım daha yaklaştı.

  • Şartların yarattığı bir fırsat

    Marca’nın aktardığına göre Arbeloa’nın bu kararı kısmen zorunluluktan doğdu. Castilla, grup aşamasındaki son maçına son derece eksik bir kadroyla çıkıyor. Sakatlıklar, milli takım davetleri, A takımdaki görevler ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle tam 16 oyuncu forma giyemeyecek. Bu eksikler arasında birçok düzenli isim yer alırken, teknik ekip çözümü altyapının derinliklerinde aramak zorunda kaldı. İşte bu noktada, hâlâ altyapıdaki ilk yılını geçiren Enzo devreye giriyor. Genç yaşına rağmen Enzo, akademinin en parlak hücum potansiyellerinden biri olarak görülüyor. 

    Bu davet, Enzo’nun yalnızca birkaç gün önce Olympiacos’a karşı UEFA Gençlik Ligi’nde Avrupa sahnesine ilk kez çıkmasının ardından geldi. Juvenil A ile sezona güçlü bir başlangıç yapan genç oyuncu, Julián López de Lerma’nın maç kadrolarında düzenli olarak yer alıyor ve uzun süredir Avrupa futbolunun kapısını zorluyordu. O kapıdan içeri adım atan Enzo, şimdi Real Madrid’in rezerv takımıyla sahaya çıkmaya çok yakın. Arbeloa, Enzo’yu yakından tanıyor. Eski Real Madrid ve İspanya savunmacısı, geçtiğimiz sezon Enzo’ya Juvenil A’daki ilk maçını veren isimdi. Şimdi ise onu Castilla seviyesinde sahaya sürerek kariyerinde bir dönüm noktasına daha imza atabilir. Enzo’nun yanı sıra Liberto, Galassi, De Almeida ve Lacosta gibi diğer genç oyuncular da kadroya dahil edildi.

    Madrid’in yükselen bir yeteneğe olan inancı

    Real Madrid içinde Enzo’ya yönelik beklentiler giderek artıyor. İspanya’dan yansıyan haberlere göre, Juvenil A’daki performansları kulübün teknik ekibi ve yöneticileri arasında büyük heyecan yarattı. Kulüp içinde Valdebebas’ta her gün onunla çalışanlar, Enzo’nun Real Madrid’e gelecekte “çok fazla sevinç” yaşatabilecek bir oyuncu olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz sezon henüz 15 yaşındayken, Atletico Madrid’e karşı oynanan kritik bir altyapı derbisinde forma şansı bulan Enzo, 77. dakikada oyuna girmiş ve yalnızca sekiz dakika içinde yaptığı asistle maçın kaderini değiştirmişti. Bu an, gelişiminin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. Mart 2025’te İspanya U17 Milli Takımı’yla ilk maçına çıkan Enzo, Avusturya ile 3-3 biten karşılaşmada bir gol ve bir asistle katkı sağladı. 2017’den bu yana Real Madrid altyapısında yer alan genç yetenek, 2023’ten beri de İspanya’nın alt yaş milli takımlarının bir parçası konumunda.

  • Tecrübeyle yoğrulan Enzo, parlamaya hazır

    Marcelo’nun yanında büyüyen Enzo için mükemmellik örnekleri hiçbir zaman uzak olmadı. Babası, ne zaman bir soru işareti oluşsa başvurabileceği güvenilir bir rehber olmayı sürdürüyor. Yükselişinin hızına takılmak yerine, bugüne odaklanmayı tercih eden Enzo, soyadının avantajına sığınmak yerine yerini sahada kazanmakta kararlı. 

    FIFA’ya verdiği röportajda bu durumu şu sözlerle anlatıyor: “Babam futbol oynarken büyüdüğüm için bu hayat bana her zaman çok normal geldi. Onunla birlikte yaşadım, antrenmanlarına giderdim ve etrafım hep üst düzey oyuncularla doluydu. Bunun işleri kolaylaştırması ya da zorlaştırması gibi bir durum yok. Şikâyet eden biri değilim; her zaman şükretmeyi tercih ederim. Bir sorum olduğunda onun yanımda olması çok büyük bir avantaj. Gidebileceğim en doğru kişi o. Onu bu kadar yakınımda hissettiğim için gerçekten çok minnettarım.” 

    Enzo’nun futboldaki ilham kaynakları ise kuşaklar arası bir yelpazeye yayılıyor. 

    Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo’dan, Kylian Mbappé, Vinícius Junior ve Rodrygo gibi günümüz yıldızlarına uzanan bu listede, özellikle Benzema’nın hareketliliği ve oyun zekâsı Enzo’nun oyun anlayışını şekillendiriyor. “Şu anda Kylian [Mbappé], Vinícius [Junior] ve Rodrygo’yu çok seviyorum. Ama küçük yaşlardan beri Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo’yu hep beğenmişimdir. Yine de forvet olduğu için Benzema’ya daha fazla odaklanıyorum,” diyerek bu tercihini açıklıyor.

    Enzo, Manchester City karşısında forma şansı bulacak mı?

    Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Enzo, Castilla futbolunun eşiğinde duruyor. Üzerinde büyük bir beklenti var ama aynı zamanda önemli bir fırsat da… Salı gecesi sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil; ancak şans verilmesi hâlinde hazır olduğu kesin.

