Marcelo'nun oğlu, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Marcelo’nun yanında büyüyen Enzo için mükemmellik örnekleri hiçbir zaman uzak olmadı. Babası, ne zaman bir soru işareti oluşsa başvurabileceği güvenilir bir rehber olmayı sürdürüyor. Yükselişinin hızına takılmak yerine, bugüne odaklanmayı tercih eden Enzo, soyadının avantajına sığınmak yerine yerini sahada kazanmakta kararlı.

FIFA’ya verdiği röportajda bu durumu şu sözlerle anlatıyor: “Babam futbol oynarken büyüdüğüm için bu hayat bana her zaman çok normal geldi. Onunla birlikte yaşadım, antrenmanlarına giderdim ve etrafım hep üst düzey oyuncularla doluydu. Bunun işleri kolaylaştırması ya da zorlaştırması gibi bir durum yok. Şikâyet eden biri değilim; her zaman şükretmeyi tercih ederim. Bir sorum olduğunda onun yanımda olması çok büyük bir avantaj. Gidebileceğim en doğru kişi o. Onu bu kadar yakınımda hissettiğim için gerçekten çok minnettarım.”

Enzo’nun futboldaki ilham kaynakları ise kuşaklar arası bir yelpazeye yayılıyor.

Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo’dan, Kylian Mbappé, Vinícius Junior ve Rodrygo gibi günümüz yıldızlarına uzanan bu listede, özellikle Benzema’nın hareketliliği ve oyun zekâsı Enzo’nun oyun anlayışını şekillendiriyor. “Şu anda Kylian [Mbappé], Vinícius [Junior] ve Rodrygo’yu çok seviyorum. Ama küçük yaşlardan beri Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo’yu hep beğenmişimdir. Yine de forvet olduğu için Benzema’ya daha fazla odaklanıyorum,” diyerek bu tercihini açıklıyor.