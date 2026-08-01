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Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Marcelino: Barcelona'yı iki kez dize getiren, İspanya dışında başarıyı tanımayan sıradan bir isim

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Al Ahli
M. Garcia
M. Jaissle
Barcelona
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İspanyol teknik direktör, Suudi El Ahli'yi çalıştırmak için güçlü bir aday konumunda

"Oyunculardan korkuyu silmek için geldim", Villarreal taraftarlarının, kulübün modern dönemdeki tarihini yazan İspanyol teknik direktör Marcelino için asla unutmadığı ikonik bir cümle. Al Ahli taraftarları da gelecek sezon buna benzer bir sözü duymayı umuyor.

Basın haberleri, Marcelino'nun gelecek sezon Suudi Al Ahli takımının yeni teknik direktörü olmaya yaklaştığını, Newcastle United'ı çalıştırmaya yaklaşan Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerine geçeceğini doğrulamıştı.

  • Sıradan bir oyuncu

    Marcelino teknik direktörlük düzeyinde dikkat çeken bir kariyere sahip, ancak futbolculuk döneminde durum böyle değildi; futbol sahalarında uzun süre kalamayan silik bir oyuncuydu.

    Marcelino kariyerine Sporting Gijon'da, tam olarak da alt takımda oyun kurucu olarak başladı ve 1985'te A takıma yükseldi.

    Dört yıl sonra İspanyol oyuncu alt liglerde forma giymeye yöneldi; Racing, Levante ve 1994'te futbolculuk kariyerini noktaladığı Elche formalarını giydi.

    Marcelino'nun futbolu bırakması normal koşullarda gerçekleşmedi; henüz 28 yaşındayken sakatlık nedeniyle bıraktı ve bu durum onu erken bir dönemde teknik direktörlük dünyasına adım atmaya itti.

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  • İspanya'nın en iyi teknik direktörü

    Emekliye ayrılmasından 4 yıl sonra ve henüz 32 yaşındayken Marcelino, teknik direktörlük kariyerine İspanya'nın alt liglerinde, tam olarak Deportivo Lealtad kulübünde başladı; ardından başladığı yere geri döndü, ancak bu kez Sporting Gijon kulübünün rezerv takımının teknik direktörü olarak.

    Marcelino, 2001'den 2003'e kadar iki yıl boyunca rezerv takımda kaldı; ardından 2002 ile 2005 yılları arasında ilk takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu, ancak İspanya Ligi'ne yükselmeyi başaramadı.

    Marcelino'nun Gijon ile başaramadığını, 2005'te çalıştırdığı Recreativo Huelva ile başardı; ilk sezonunda takımı İspanya Ligi'ne çıkardı, sonraki sezon ise La Liga'da sekizinci sırayı elde etti.

    Bu sıralama, Recreativo'nun İspanya Ligi tarihindeki en iyi derecesiydi ve bu da Marcelino'nun tarihinde ilk kez ligin en iyi teknik direktörü ödülünü kazanmasına yardımcı oldu.

    Recreativo ile elde ettiği bu tarihi başarının ardından Marcelino, Racing ile yeni bir deneyim yaşamaya karar verdi ve tek bir sezonda takımı İspanya Ligi'nde altıncı sıraya taşıdı; bu, kulübün ligdeki tarihinin en iyi derecesiydi ve UEFA Kupası'na katılma hakkını elde etti.

    Buna rağmen Marcelino gezginliğini sürdürdü ve bu kez İkinci Lig'deki Real Zaragoza takımına yöneldi; takımı La Liga'ya çıkarmasının ardından ligin en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

    İlginç olan, Marcelino'nun yaklaşık 10 yıl sonra, tam olarak 2019 yılında, Valencia'yı İspanya Kral Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından yeniden İspanya Ligi'nin en iyi teknik direktörü ödülünü kazanmasıdır.

  • Villarreal'in tarih yazan ismi

    2011'de Racing ve Sevilla ile yaşadığı iki kısa tecrübenin ardından, Marcelino'nun kariyerindeki en önemli durak geldi. Takım İkinci Lig'de zorlu bir dönem geçirirken, Ocak 2013'te Villarreal'in teknik direktörlüğünü üstlendi.

    Marcelino, Villarreal'i daha ilk sezonda La Liga'ya geri döndürmeyi başardı; ardından takip eden üç sezonda ilk altı içinde tamamladı ve 2015-2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi.

    Ancak sürpriz olan, İspanyol teknik adamın tüm bu başarının ardından takımdan ayrılmasıydı. Tam olarak Ağustos 2016'da, takımın La Liga yolculuğunun başlamasına birkaç gün kala, yönetimle bazı kararlar konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı.

    Ayrılığından 7 yıl sonra Marcelino, 2023'te Villarreal'e geri döndü ve takımı iki sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak yeni bir tarih yazdı.

    Ayrıca Marcelino, 6 yıl boyunca 298 maçla Villarreal tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu. Bu süreçte elde ettiği 145 galibiyet de kulübün tarihindeki herhangi bir teknik direktörün ulaştığı en yüksek rakam.

    Bu başarıların bir sonucu olarak Villarreal, geçen sezonun ardından takımdan ayrılan Marcelino'yu mümkün olan en iyi şekilde onurlandırmaya karar verdi ve La Cerámica Stadı'ndaki şeref koridoruna onun ismini taşıyan bir plaket yerleştirdi.

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  • Barcelona'yı iki kez mağlup etti

    Villarreal'deki ilk döneminin ardından ayrılan Marcelino, 2017'de Valencia'nın başına geçti ve 2019'a kadar takımda kaldı. Bu süreçte kariyerinde ikinci kez La Liga'nın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

    Marcelino bu ödülü birçok nedenle kazandı; bunların en önemlisi, final maçında Barcelona'yı mağlup ederek Valencia'yı 2019 İspanya Kral Kupası şampiyonluğuna taşımasıydı.

    Ancak bu tarihi sezonun ardından Marcelino, kulüp yönetimiyle oyuncu satış politikası konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Valencia'nın başından uzaklaştırıldı.

    Yaklaşık bir buçuk yıl sonra, tam olarak Ocak 2021'de Marcelino, Athletic Bilbao kapısından sahalara geri döndü ve takımın başındaki üçüncü maçında yine Barcelona karşısında İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

    Böylece Marcelino'nun futbol sahalarındaki iki kupası da Barcelona karşısında kazanıldı; ilki 2019'da Valencia ile İspanya Kral Kupası, ikincisi ise 2021'de Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası oldu.

  • İspanya dışında başarıyı tanımıyor

    Yaklaşık 30 yıla uzanan teknik direktörlük kariyeri boyunca Marcelino, İspanya dışında yalnızca tek bir deneyim yaşadı ve bu deneyim mümkün olan en kötü şekilde son buldu.

    Söz konusu deneyim, 2023-2024 sezonunun başında Fransız ekibi Marsilya ile yaşandı; ancak bu, kariyerinin tartışmasız en kötü dönemiydi.

    Marcelino, Fransız takımıyla yalnızca 7 maça çıkabildi; yönetimle birlikte kendisine yönelik protesto tezahüratlarına, hatta istifaya zorlanması için bazı tehditlere maruz kaldı.

    Nitekim İspanyol teknik direktör, Eylül 2023'te Marsilya'nın teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı ve bu, onun İspanya dışındaki ilk ve son durağı oldu.

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