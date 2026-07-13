Mancini: "Milli takımın teknik direktörü mü? Malagò'ya sorun"

Mancini, L’Aquila’da devam eden “Partita del Cuore” maçı sırasında, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanının kendisini milli takım teknik direktörü olarak atayacağını sürpriz bir şekilde duyurabileceği iddiaları hakkında konuştu. Abruzzo’nun başkentinde bulunan federasyon başkanı da, Mancini’nin şarkıcılar ve gazetecilerden oluşan milli takımın teknik direktörlüğünü üstlendiği maçın başlama vuruşunu yaptı.





Ardından Mancini, Dünya Kupası ile ilgili bir tahminde bulundu: “İngiltere kazanacak.”



