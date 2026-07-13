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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Mancini: "Milli takımın teknik direktörü mü? Malagò'ya sorun"

İtalya
Transfers
R. Mancini

Eski milli takım teknik direktörü, İtalya milli takımının teknik direktörlüğüne geri döneceği yönündeki söylentilere esprili bir yanıt verdi

Milli takım teknik direktörlüğü için adaylardan biri olan Roberto Mancini, ANSA’ya şunları söyledi: “Benmi teknik direktör mü? Malagò’ya sorun. Hiçbir fikrim yok, Malagò var, ona sorun.”


  • Mancini, L’Aquila’da devam eden “Partita del Cuore” maçı sırasında, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanının kendisini milli takım teknik direktörü olarak atayacağını sürpriz bir şekilde duyurabileceği iddiaları hakkında konuştu. Abruzzo’nun başkentinde bulunan federasyon başkanı da, Mancini’nin şarkıcılar ve gazetecilerden oluşan milli takımın teknik direktörlüğünü üstlendiği maçın başlama vuruşunu yaptı.


    Ardından Mancini, Dünya Kupası ile ilgili bir tahminde bulundu: “İngiltere kazanacak.”


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