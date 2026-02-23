Manchester United yıldızı, yerleşim bölgesinde şok edici hızlara ulaştığı için altı aylık ehliyet yasağı ve para cezasına çarptırıldı

Yoro, hız sınırını aştığı için altı ay süreyle ehliyetine el konulmuş ve 666 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca 120 sterlin masraf ve 266 sterlin mağdur ek ücreti ödemek zorunda kalacak. Yoro duruşmaya katılmadı ancak avukatı Lisa Nevitt, Manchester United yıldızının "bir arkadaşını tren istasyonuna yetiştirmek için acele ettiğini" açıkladı ve savunma oyuncusu adına bir özür diledi.

Nevitt şunları ekledi: "O, ehliyetine el konulmasıyla ilgili bir sorumluluk taşımıyor, ancak hız nedeniyle mahkemenin ceza puanı yerine ehliyetine el konulmasını yüksek olasılıkla uygulayacağını anlıyor. Müvekkilimiz, bir arkadaşını tren istasyonuna yetiştirmek için acele ederken meydana gelen olaydan dolayı özür dilemek istiyor.

Müvekkilimiz ayrıca, hız ihlalinin yolun geniş olduğu ve yayalar gibi savunmasız yol kullanıcılarıyla temas olasılığının çok düşük olduğu bir noktada gerçekleştiğini düşündüğünü belirtmektedir."