Manchester United yıldızı, yerleşim bölgesinde şok edici hızlara ulaştığı için altı aylık ehliyet yasağı ve para cezasına çarptırıldı
Yoro'ya sürüş yasağı verildi
Yoro, hız sınırını aştığı için altı ay süreyle ehliyetine el konulmuş ve 666 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca 120 sterlin masraf ve 266 sterlin mağdur ek ücreti ödemek zorunda kalacak. Yoro duruşmaya katılmadı ancak avukatı Lisa Nevitt, Manchester United yıldızının "bir arkadaşını tren istasyonuna yetiştirmek için acele ettiğini" açıkladı ve savunma oyuncusu adına bir özür diledi.
Nevitt şunları ekledi: "O, ehliyetine el konulmasıyla ilgili bir sorumluluk taşımıyor, ancak hız nedeniyle mahkemenin ceza puanı yerine ehliyetine el konulmasını yüksek olasılıkla uygulayacağını anlıyor. Müvekkilimiz, bir arkadaşını tren istasyonuna yetiştirmek için acele ederken meydana gelen olaydan dolayı özür dilemek istiyor.
Müvekkilimiz ayrıca, hız ihlalinin yolun geniş olduğu ve yayalar gibi savunmasız yol kullanıcılarıyla temas olasılığının çok düşük olduğu bir noktada gerçekleştiğini düşündüğünü belirtmektedir."
Manchester United, Madrid'i Yoro'da yendi.
Yoro, ManchesterUnited'ın transfer yarışını kazanmasının ardından 2024 yılında 52 milyon sterlin (68 milyon dolar) karşılığında Manchester United ile sözleşme imzaladı. Real Madrid de bu defans oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasındaydı, ancak o Old Trafford'u tercih etti.
Yoro'nun gelişinden bu yana Red Devils zor bir dönem geçirdi ve Ruben Amorim, Ocak ayında 14 aylık görev süresinin ardından kovuldu, ancak Yoro, Premier League kulübüne katılma kararından pişman olmadığını vurguladı.
"Geçen sezon bile hiç pişmanlık duymadım" dedi. "Manchester United'ı tanıyorum, bazen kötü bir sezon geçirebileceğini biliyorum. Ama bu kulüp bir üst düzey kulüp, buna şüphe yok. Gelmeden önce projeyi biliyordum. Tabii ki ilk yıl 15. sırada bitireceğimizi beklemiyordum, bu bizim yüzleşmemiz gereken bir şey.
"Ama bugün benim seçimim Manchester [United] ve bundan gerçekten mutluyum. Bazılarının geçen yıl sonuçlar nedeniyle bu konuyu konuştuğunu biliyorum. Onları anlayabiliyorum, ama dürüst olmak gerekirse, bu benim seçimim ve benim kariyerim. Ne yaptığımı biliyorum ve gelecekte daha iyi olacağım."
Yoro, Man Utd'da başarıya ulaşacak
Yoro, United'ın kilit oyuncusu olacağına dair tahminlerde bulunuluyor. Eski Red Devil Phil Jones, kulübün resmi web sitesine şunları söyledi: "Bence o gerçekten çok iyi. Bir oyuncu olarak, bir stoper olarak, özellikle de üçlü savunmanın sağ tarafında oynayan bir oyuncu olarak özelliklerini beğeniyorum.
"Bence hızı ve atletizmi var, ki bu da günümüz Premier League'inde bir stoper için çok önemli. Teknik olarak, topla çok iyi. Oyunu kurmada çok iyi ve çok güvenilir. Oyunu çok iyi okuyor. Her iki alanda da güçlü. Evet, önümüzdeki yıllarda Manchester United için önemli bir oyuncu olacak."
Martinez'in sakatlığı sonrası Yoro geri çağrıldı
Yoro, Pazartesi günü Everton ile oynanan maçta Manchester United'ın ilk 11'inde yer aldı. Lisandro Martinez ise sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı. Arjantinli oyuncu hafif bir baldır sakatlığı geçiriyor ve Premier League'de Crystal Palace ile oynanacak bir sonraki maçta da forma giyemeyecek. Bu durumda Yoro, Eagles'ın konuk olacağı maçta da savunmada yer alabilir.
