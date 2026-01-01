Getty/GOAL
Manchester United yeni Cristiano Ronaldo'sunu buldu
Semenyo maddesi: Bournemouth yıldızı için ocak transferi kapıda
Antoine Semenyo’nun, 2026 kış transfer dönemi sona ermeden Bournemouth’tan ayrılmasının artık kaçınılmaz olduğu görülüyor. Sözleşmesinde, giderek uzayan talipler listesindeki herhangi bir kulüp tarafından devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 13 gol atan ve bu sezon da şu ana kadar 9 gole ulaşan güçlü hücum oyuncusu için Manchester City’nin yarışta önde olduğu bildiriliyor. Mohamed Salah’ın Anfield’daki geleceğine dair belirsizlik sürerken, Liverpool’un da Semenyo ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor.
Efsane kanatlar: Semenyo, Ronaldo, Beckham ve Giggs’e benzetildi
Dwight Yorke ise Manchester United’ın, Old Trafford’a bir kanat oyuncusu daha kazandırmak için elinden geleni yapması gerektiği görüşünde.
1999’daki üçleme (Treble) şampiyonluğunun mimarlarından olan Yorke, PokerScout’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Antoine Semenyo, şu anda Premier Lig’de yaptıkları düşünüldüğünde, belki de en iyi oyuncu. Üstelik bunu oynadığı takımın seviyesini de hesaba katarak söylüyorum. Daha iyi takımlarda, daha kaliteli oyuncularla birlikte oynarsa, potansiyeli inanılmaz derecede artar. Tüm büyük kulüplerin onunla ilgilenmesinin bir nedeni var; istikrarı ve sahada ortaya koydukları."
"Manchester United için konuşursak, taraftarı koltuklarından kaldıracak bir oyuncu olur. Bence olağanüstü bir futbolcu. United’a ne katar? Topu ileri taşıyarak savunmanın üzerindeki baskıyı alır. Teknik direktör açısından bakıldığında bu çok önemli bir hamle olur. United’ın yıllar boyunca başarılı olduğu dönemlerde, topu ileriye taşıyan, savunmayı rahatlatan oyuncular hep vardı. Semenyo da bunu yapabilir."
"Bu, United’ın başarısının temel taşlarından biri oldu. Andrei Kanchelskis’ten Ryan Giggs’e, David Beckham’dan Cristiano Ronaldo’ya, Antonio Valencia’ya kadar bu tip oyuncular her zaman topu alıp rakip yarı sahaya derinlemesine taşıdı. Semenyo da buna ek olarak gollerini ve yaratıcılığını ortaya koyar. Olağanüstü bir oyuncu olur, ama bir kanat bek olarak değil. Ruben Amorim’in onu hangi rolde oynatmayı planladığı, kararında büyük etki yaratacaktır."
"Ben olsam, yaratıcılığımı törpüleyecek bir kanat bek rolünde oynamak istemem. İlk görüşmenin yapılmasını öneririm; ancak şu bir gerçek ki şu anda yalnızca United değil, City ve diğer herkes kadrosunda görmek ister.”
Suudi Arabistan ilgisi: Fernandes, Old Trafford’da kalacak mı?
Manchester United’ın kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Dwight Yorke, kilit isimlerin de takımda tutulmasını umut ediyor. Kulüp kaptanı Bruno Fernandes’in geleceği, Suudi Pro Lig kulüplerinin ilgisine dair söylentiler nedeniyle yeniden sorgulanırken, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesinin Portekizli orta sahayı kalmaya ikna edebileceği ifade ediliyor.
Yorke, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bruno Fernandes, son beş yıldır kulübün gerçek anlamda talismanı oldu. Marcus Rashford en iyi sezonunda 30’un üzerinde gol attı ama Bruno her zaman belirleyici bir oyuncuydu. United’ın hücum hattında her zaman çok iyi oyuncular oldu ve Bruno bu yapının tam içine oturdu."
"Son beş yıl boyunca takım için inanılmaz işler yaptı. Suudi Arabistan’a gitmek istememesi de önemliydi; o dönemde teknik direktörün arkasında durması bence doğru bir karardı ve Manchester United açısından da bunun karşılığını verdi."
"Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha’nın takıma katılmasıyla Bruno’nun bakış açısının daha olumlu hâle gelip gelmediğini merak ediyorum; bu transferler hücum gücünü biraz daha artırdı. [Benjamin] Šeško’nun da eklenmesiyle bir miktar ilerleme var. Hücum hattı zaten iyiydi; bence asıl gelişime ihtiyaç duyulan yer orta saha ile savunma hattı. Fark kapanır mı? Ruben Amorim yönetiminde gelecek sezon bir kupa kazanılır mı? Hâlâ yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum."
"Sezon sonunda Bruno’nun tabloya bütüncül bakacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle kalacaktır; ancak United düşüş yaşar ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa, bu durum düşüncelerini tamamen değiştirebilir. Günün sonunda Bruno, kendisi için en iyisinin ne olduğuna karar vermek ve bu hedefe ulaşmak zorunda.”
Manchester United fikstürü: Kırmızı Şeytanlar sırada Leeds deplasmanında
Manchester United, Premier Lig’de şu anda altıncı sırada yer alıyor ve istikrar hâlâ en büyük sorun. Son maçta ligin son sırasındaki Wolves ile 1-1 berabere kalmaları hayal kırıklığı yaratırken, Ruben Amorim üzerindeki soru işaretleri de arttı. Kırmızı Şeytanlar, 2026’daki ilk maçlarında pazar günü ezeli rakipleri Leeds’e karşı oynayacakları karşılaşmada acilen olumlu bir performansa ihtiyaç duyuyor.
