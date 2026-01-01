Manchester United yeni Cristiano Ronaldo'sunu buldu

Dwight Yorke ise Manchester United’ın, Old Trafford’a bir kanat oyuncusu daha kazandırmak için elinden geleni yapması gerektiği görüşünde.

1999’daki üçleme (Treble) şampiyonluğunun mimarlarından olan Yorke, PokerScout’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Antoine Semenyo, şu anda Premier Lig’de yaptıkları düşünüldüğünde, belki de en iyi oyuncu. Üstelik bunu oynadığı takımın seviyesini de hesaba katarak söylüyorum. Daha iyi takımlarda, daha kaliteli oyuncularla birlikte oynarsa, potansiyeli inanılmaz derecede artar. Tüm büyük kulüplerin onunla ilgilenmesinin bir nedeni var; istikrarı ve sahada ortaya koydukları."

"Manchester United için konuşursak, taraftarı koltuklarından kaldıracak bir oyuncu olur. Bence olağanüstü bir futbolcu. United’a ne katar? Topu ileri taşıyarak savunmanın üzerindeki baskıyı alır. Teknik direktör açısından bakıldığında bu çok önemli bir hamle olur. United’ın yıllar boyunca başarılı olduğu dönemlerde, topu ileriye taşıyan, savunmayı rahatlatan oyuncular hep vardı. Semenyo da bunu yapabilir."

"Bu, United’ın başarısının temel taşlarından biri oldu. Andrei Kanchelskis’ten Ryan Giggs’e, David Beckham’dan Cristiano Ronaldo’ya, Antonio Valencia’ya kadar bu tip oyuncular her zaman topu alıp rakip yarı sahaya derinlemesine taşıdı. Semenyo da buna ek olarak gollerini ve yaratıcılığını ortaya koyar. Olağanüstü bir oyuncu olur, ama bir kanat bek olarak değil. Ruben Amorim’in onu hangi rolde oynatmayı planladığı, kararında büyük etki yaratacaktır."

"Ben olsam, yaratıcılığımı törpüleyecek bir kanat bek rolünde oynamak istemem. İlk görüşmenin yapılmasını öneririm; ancak şu bir gerçek ki şu anda yalnızca United değil, City ve diğer herkes kadrosunda görmek ister.”