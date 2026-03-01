Manchester United, yaz aylarında alınacak karar öncesinde Cristiano Ronaldo'nun antrenörünü potansiyel teknik direktör adayları listesine ekledi

Jacobs, United Stand podcast'ine katıldığı son programda gelişen duruma ışık tuttu ve Martinez'in isminin kulübün iç çevrelerinde aktif olarak tartışıldığını doğruladı. Muhabir, ilginin derinliğini şöyle açıkladı: "Manchester United'ın en azından kulüp içinde tartıştığı bir başka isim, çok heyecanlanmamamız gereken Roberto Martinez. Portekiz'den ayrılması bekleniyor ve Jose Mourinho bu işi alabilir."

United şu anda Ruben Amorim'in kovulmasının ardından geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick'in yönetiminde çalışıyor. Carrick, Arsenal ve Manchester City gibi ağır toplara karşı elde ettiği önemli galibiyetlerle yönetim kurulunu etkilemiş olsa da, kulüp onun bu göreve uygun olup olmadığını hala değerlendiriyor. Sonuç olarak, Manchester United, Martinez'in deneyimini Avrupa pazarındaki diğer tanınmış isimlerle karşılaştırarak onunla ilgili görüşmeler yaptı.