Manchester United, yaz aylarında alınacak karar öncesinde Cristiano Ronaldo'nun antrenörünü potansiyel teknik direktör adayları listesine ekledi
United'ın radarında bir FA Kupası şampiyonu
Muhabir Ben Jacobs'a göre, Red Devils, İspanyol teknik adamın milli takım görevleri sona erdiğinde onu kulüp futboluna geri getirme olasılığını şimdiden araştırmaya başladı. 52 yaşındaki teknik adam, Swansea City, Wigan Athletic ve Everton'da görev yapmış, İngiliz birinci liginin deneyimli isimlerinden biri. Yurtiçi futboldaki en büyük başarısını 2013 yılında Wigan'ı tarihi bir FA Cup zaferine taşıyarak, Wembley finalinde rakibi Manchester City'yi yenerek elde etti. Premier League'i derinlemesine anlaması, yıllardır sahada istikrarsız bir performans sergileyen kulübü eski ihtişamına kavuşturacak bir lider bulmaya çalışan United için önemli bir kazanç olarak görülüyor.
Old Trafford'da yapılan iç tartışmalar
Jacobs, United Stand podcast'ine katıldığı son programda gelişen duruma ışık tuttu ve Martinez'in isminin kulübün iç çevrelerinde aktif olarak tartışıldığını doğruladı. Muhabir, ilginin derinliğini şöyle açıkladı: "Manchester United'ın en azından kulüp içinde tartıştığı bir başka isim, çok heyecanlanmamamız gereken Roberto Martinez. Portekiz'den ayrılması bekleniyor ve Jose Mourinho bu işi alabilir."
United şu anda Ruben Amorim'in kovulmasının ardından geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick'in yönetiminde çalışıyor. Carrick, Arsenal ve Manchester City gibi ağır toplara karşı elde ettiği önemli galibiyetlerle yönetim kurulunu etkilemiş olsa da, kulüp onun bu göreve uygun olup olmadığını hala değerlendiriyor. Sonuç olarak, Manchester United, Martinez'in deneyimini Avrupa pazarındaki diğer tanınmış isimlerle karşılaştırarak onunla ilgili görüşmeler yaptı.
Adayların sıralı kısa listesi
Martinez, bu pozisyon için tek aday değil. Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezonun teknik direktörü konusunda yaz aylarında kesin bir karar vermek için seçeneklerini açık tutuyor. Almanya'nın şu anki teknik direktörü Julian Nagelsmann ve Marsilya'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Roberto De Zerbi'nin de adaylar arasında olduğu biliniyor. Kulüp, Old Trafford'un spot ışıklarının yarattığı büyük baskıyla başa çıkabilen ve modern, hücumcu bir oyun tarzı uygulayabilecek bir teknik direktör arıyor.
Ancak Jacobs, eski Everton teknik direktörünün görüşmelere dahil olmasına rağmen mutlak favori olmayabileceğini ima etti. Jacobs, "Ancak Martinez'in tarzının onu bu iş için en uygun aday yaptığını düşünmüyorum, ancak Nagelsmann ve De Zerbi gibi o da kesinlikle listede yer alıyor" dedi. Bu, kulübün Martinez'in teknik bilgisini ve uluslararası deneyimini takdir etmesine rağmen, onun taktiksel yaklaşımının birinci takım kadrosu için uzun vadeli vizyonlarıyla uyumlu olup olmadığını hala tartıştığını gösteriyor.
Odak noktası Dünya Kupası zaferi olmaya devam ediyor
Martinez için öncelikli odak noktası, Portekiz milli takımındaki mevcut görevi olmaya devam ediyor. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile olan sözleşmesi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bitiminden birkaç gün sonra, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Nations League şampiyonu Portekiz, kupayı kaldıracak favoriler arasında gösteriliyor ve haberlere göre, ne teknik direktör ne de federasyon, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva sona erene kadar Martinez'in geleceği hakkında görüşmeyecek.
Martinez, son aylarda takımıyla, özellikle de efsanevi kaptan Cristiano Ronaldo ile güçlü bir ilişki kurdu. Tecrübeli forvetin etkisi hakkında konuşan teknik direktör, daha önce şöyle demişti: "Roberto Martinez, Cristiano'ya teslim oluyor: O, tarihin en iyisi olacak." Martinez'in Premier League'in günlük yoğunluğuna geri dönmeye mi yoksa uluslararası menajerlik kariyerine devam etmeye mi karar vereceği henüz belli değil, ancak Manchester United, yaz yaklaşırken onun durumunu çok yakından takip ediyor.
