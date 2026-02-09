Manchester United ve Michael Carrick, sezon ortasında kazançlı bir dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitme planlarını neden iptal etti?

Carrick ve United, kulübün kazançlı maçlara olan ilgisinin "azalması" nedeniyle planlarından vazgeçmiş görünüyor. Uluslararası maçlar arası ara sonrasında görüşmeler yeniden başlayabilir, ancak United bu haftayı milyonlarca dolarlık gelir getirebilecek olan sergi maçı için ideal bir zaman olarak belirlemişti. United, FA Cup'tan elendiği için, Everton ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde 13 günlük bir ara vermeden önce Salı günü West Ham ile karşılaşacak.

Kuveyt Futbol Federasyonu, United için bir dostluk maçı düzenlemeleri istendiğini iddia etmişti, ancak bu bilgi doğrulanmadı.

Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Ahmad Al-Yousef, "Manchester United'ın 17 veya 18 gün içindeki gelişi için bir etkinlik düzenleyemem" dedi.

Carrick, oyuncularını sıcak hava antrenman kampına götürme seçeneği de vardı, ancak bunu tercih etmedi ve bunun yerine takımına dört gün izin verecek gibi görünüyor.