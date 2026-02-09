Getty Images Sport
Manchester United ve Michael Carrick, sezon ortasında kazançlı bir dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitme planlarını neden iptal etti?
Manchester United'ın planları suya düştü
The Times'a göre, United, büyük kazanç getirebilecek bir dostluk maçı için Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyordu. Sezonun başlarında Amorim, kulübün "bunu yapmak zorunda olduğunu" iddia etmişti.
Kulübün Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle başka seçeneği olmadığını öne sürdü.
"Bunu yapmak zorundayız. Avrupa'ya katılamadığımızda, yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyorduk. Taraftarlarımız var, bütçemiz var, birçok şeyi telafi etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız. Yapacağız da. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Yapmak zorundaysanız, bunu yapmak için bir yol bulmak zorundasınız."
Carrick'in uyarısı
Carrick ve United, kulübün kazançlı maçlara olan ilgisinin "azalması" nedeniyle planlarından vazgeçmiş görünüyor. Uluslararası maçlar arası ara sonrasında görüşmeler yeniden başlayabilir, ancak United bu haftayı milyonlarca dolarlık gelir getirebilecek olan sergi maçı için ideal bir zaman olarak belirlemişti. United, FA Cup'tan elendiği için, Everton ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde 13 günlük bir ara vermeden önce Salı günü West Ham ile karşılaşacak.
Kuveyt Futbol Federasyonu, United için bir dostluk maçı düzenlemeleri istendiğini iddia etmişti, ancak bu bilgi doğrulanmadı.
Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Ahmad Al-Yousef, "Manchester United'ın 17 veya 18 gün içindeki gelişi için bir etkinlik düzenleyemem" dedi.
Carrick, oyuncularını sıcak hava antrenman kampına götürme seçeneği de vardı, ancak bunu tercih etmedi ve bunun yerine takımına dört gün izin verecek gibi görünüyor.
Eğitim için daha fazla zaman
United, Carrick yönetiminde son dört lig maçını kazandı ve şu anda dördüncü sırada, beşinci sıradaki Chelsea'nin bir puan önünde ve lider Arsenal'in 12 puan gerisinde yer alıyor. Carrick, Avrupa kupalarında yer almamaları ve FA Cup'tan elenmeleri sayesinde antrenman sahasında daha fazla zaman geçirebilmenin, United'ın son dört maçında iki kez kalesini gole kapatmasına yardımcı olduğunu ve savunmalarını daha sağlam hale getirdiğini düşünüyor.
O, "Bu kesinlikle sevindirici ve her hafta çok fazla gol atmak zorunda kalmadan maçları kazanmak daha kolay. Biz, rakiplere çok sorun çıkarabilen, fırsatlar yaratabilen ve gol atabilen bir takım gibi görünüyoruz, bu yüzden kesinlikle doğru dengeyi bulduk.
"Hala iyileştirilmesi gereken şeyler var, bu kesinlikle odaklandığımız bir konu, top bizde olmadığında takım olarak daha iyi olmaya çalışıyoruz, ancak üç veya dört hafta içinde her şeyi düzeltip birdenbire mükemmel hale gelemezsiniz."
44 yaşındaki teknik adam, "Kazanmanın heyecanını yaşamak gerekir, değil mi? Biz bunun için buradayız" diye ekledi. "Bu heyecanı yönetmek ve maçı kazanmanın keyfini çıkarmak gerekir."
Sırada ne var?
United, West Ham ile oynayacağı maçta Matthijs de Ligt, Mason Mount ve Patrick Dorgu'dan yoksun olacak.
Carrick şunları ekledi: "Mason, Everton maçında geri dönecek. Matthijs şu anda uzun süredir yokmuş gibi geliyor, bu yüzden nasıl gelişeceğini göreceğiz. O pozitif, doğru yönde ilerliyor, ancak Mason ondan biraz daha yakın."
