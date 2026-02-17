Manchester United ve Liverpool'a, ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic'e Premier Lig'e dönüşünün neden işe yarayabileceği konusunda 'tehlikeli' bir transfer tavsiyesi verildi

Pulisic, 2019 ile 2023 yılları arasında Stamford Bridge'de dört yıl geçirdi ve Blues ile tarih yazan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Batı Londra'da birçok başarıya imza attı, Premier League'de hat-trick yaptı ve önemli ödüller kazandı, ancak düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı.

İtalya'da forma giyme fırsatını kaçırmadı ve Milan'da kişisel rekorlarını kırmaya devam ediyor. Geçen sezon 17 golle etkileyici bir performans sergiledi ve takım olarak istikrarlı olamayan bir takımı temsil ederken, oyunun gidişatını değiştiren bireysel standartlarını korudu.

Pulisic, bu yaz Amerika Birleşik Devletleri ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda forma giyecek ve zaman zaman kaptanlık pazubandını takacak. Ayrıca, geleceği hakkında bazı önemli kararlar vermesi gerekiyor. San Siro'da yeni bir sözleşme teklifi bir süredir masada duruyor, ancak 27 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli geleceğinin mevcut ortamında en iyi şekilde şekilleneceğinden emin değil gibi görünüyor.