Manchester United ve Liverpool'a, ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic'e Premier Lig'e dönüşünün neden işe yarayabileceği konusunda 'tehlikeli' bir transfer tavsiyesi verildi
Pulisic, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Pulisic, 2019 ile 2023 yılları arasında Stamford Bridge'de dört yıl geçirdi ve Blues ile tarih yazan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Batı Londra'da birçok başarıya imza attı, Premier League'de hat-trick yaptı ve önemli ödüller kazandı, ancak düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı.
İtalya'da forma giyme fırsatını kaçırmadı ve Milan'da kişisel rekorlarını kırmaya devam ediyor. Geçen sezon 17 golle etkileyici bir performans sergiledi ve takım olarak istikrarlı olamayan bir takımı temsil ederken, oyunun gidişatını değiştiren bireysel standartlarını korudu.
Pulisic, bu yaz Amerika Birleşik Devletleri ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda forma giyecek ve zaman zaman kaptanlık pazubandını takacak. Ayrıca, geleceği hakkında bazı önemli kararlar vermesi gerekiyor. San Siro'da yeni bir sözleşme teklifi bir süredir masada duruyor, ancak 27 yaşındaki oyuncu, uzun vadeli geleceğinin mevcut ortamında en iyi şekilde şekilleneceğinden emin değil gibi görünüyor.
Premier Lig'e dönüş, USMNT yıldızı Pulisic için cazip olur mu?
Pulisic'in kalması mı yoksa başka seçenekleri mi değerlendirmesi gerektiği sorusuna, eski USMNT yıldızı Ramos - bir çevrimiçi kumarhane aracılığıyla konuşarak - GOAL'e şunları söyledi: "Söylemesi zor. Milan'ın küçük bir kulüp olmadığını unutmayalım. Bu geleneksel bir takım, tarihsel olarak dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tabii ki EPL'ye geri dönme isteği her zaman vardır, çünkü EPL dünyanın en iyi ligidir. Orada bir çekicilik var.
"Ayrıca oyuncuları suçlayamayacağınız bir taraf da var. Para konusunda büyük bir fark varsa ve bunun kendisi ve ailesi için iyi bir şey olduğunu düşünüyorsa, o zaman bunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Tüm bunları düşünmeden bakarsak, bence Milan'da iyi bir konumda - orada fark yaratıyor, önemli bir oyuncu, harika bir ligde ve büyük bir kulüpte. Onun orada kalmasını isterim."
Pulisic'in Premier League'de bir şans daha denemek isteyip istemeyeceği konusunda daha fazla baskı altında kalan Ramos, bazı ağır topların ilgilendiği söylentileri üzerine şunları ekledi: "Eğer gerçekten adım atan ve topu elinde tutan bir kulüpten bahsediyorsanız, EPL'nin alt sıralarında yer alan bir takımdan değil, o zaman bu iyi bir senaryo olabilir çünkü Christian Pulisic son üçte birde tehlikeli bir oyuncu. Bence onun için biraz sorun olabilecek durum, orta sıralarda yer alan, defansif ve kontratak yapan bir takımda oynamasıdır - bu onun oyun tarzına pek uymaz."
Manchester United'a Pulisic için harekete geçmesi tavsiye edildi
Eski United savunma oyuncusu Paul Parker, Pulisic'in Old Trafford'a akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda GOAL'e şöyle cevap verdi: "Onu izlediğinizde, bire birde yetenekli, her iki kanatta da oynayabilen, orada bir yerlerde rakibini geçebilen, ama ortada da aynı derecede iyi olan birini görürsünüz. O hareket eder ve ona koşmasını söylemenize gerek kalmaz.
"Adını gördüğümde, Milan'da iyi zamanlar geçirdiğini fark ettim. Buna bakarsınız ve İtalyan liginden birini getirirsiniz, ama onun Chelsea'den uzaklaşması gerekiyordu. Chelsea'den ayrılırken, onun hakkında ne derseniz deyin, oradan ayrılıp AC Milan'a gittiğinizde, hemen Franco Baresi ve tüm o oyuncular ve 90'larda sahip oldukları takım aklınıza gelir. Harika bir hamle, ne harika bir yer.
"Manchester United ile Premier League'e geri dönme fırsatı - vay canına, özgeçmişinde bu başarıyla en ünlü Amerikalı futbolculardan biri olurdu. Ben bunu bir kenara bırakmazdım. Böyle birisi için bunu bir kez daha denerdim."
Milan, sözleşme uzatma görüşmelerinden vazgeçmeyi reddediyor
Pulisic bu sezon yine çift haneli gol sayısına ulaştı ve kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal ve Tottenham'ın da ilgisini çektiği söyleniyor. Milan, sözleşme görüşmelerinden vazgeçmeyi reddediyor ve 2027 yılına kadar "Kaptan Amerika"yı 12 aylık uzatma opsiyonu da dahil olmak üzere sözleşmeye bağladıkları için acil bir satış baskısı altında değiller.
