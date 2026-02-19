Manchester United ve Chelsea, Nottingham Forest'ın "en iyi oyuncusunu" istiyor. Avrupa Kupası şampiyonu Reds efsanesi transfer söylentilerine tepki gösterdi

İki kez Avrupa Kupası şampiyonu olan Anderson, Forest'ta 100 maçta Murillo'yu birçok kez izledi ve bahis sitesi BetSelect ile yaptığı röportajda GOAL'a, Brezilya milli takım oyuncusunun Premier League şampiyonluğu için mücadele eden bir takıma katılmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Yaklaşık altı/yedi ay önce Ryan Yates ile Forest için bir etkinlik yaptık, kulüp için bir adidas etkinliği düzenledik ve orada bulunduğumuz süre boyunca - üç veya dört saat kadar sürmüş olmalı - ona bir soru sordum: En iyi oyuncu kim? O da hemen Murillo dedi. Bu da bana onun iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

"Onu birçok kez izledim ve gerçekten çok iyi bir oyuncu. Eğer giderse çok özlenecek, ama daha önümüzde uzun bir yol var. Sol ayağı çok iyi, o diyagonal pasları... Yates onun kulübün en iyi oyuncusu olduğunu söyledi ve ben de diğer tüm oyuncuları düşününce buna şaşırdım."

Anderson, Forest'ın altın çağında efsanevi Brian Clough yönetiminde birkaç ikonik stoperle birlikte oynadı ve Murillo'nun eski usul "kafa ve tekme" savunmacılarından çok daha fazlası olduğunu ekledi: "Hayır, [Larry] Lloyd ve [Kenny] Burns öyleydiler. Onlar da iyi oynayabiliyorlardı ama Cloughie'nin ana mesajı "topu aldığında, oynayabilecek birine ver" idi. O zamandan beri her şey değişti. Topla harika ve modern zamanlarda merkez savunmacılar her zaman herkesten daha fazlasına sahip."