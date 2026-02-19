Getty
Manchester United ve Chelsea, Nottingham Forest'ın "en iyi oyuncusunu" istiyor. Avrupa Kupası şampiyonu Reds efsanesi transfer söylentilerine tepki gösterdi
Fiyat etiketi: Murillo'nun maliyeti ne kadar olur?
Bu rakamlar şu anda ortalıkta dolaşmıyor, ancak 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) ile 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) arasında bir teklifin, yüksek puanlı bir oyuncuyu City Ground'dan koparmak için yeterli olabileceği öne sürülüyor. Ancak Forest, herhangi bir müzakerede mücadele edecektir.
Murillo ile 2029 yazına kadar sözleşmesi olan Forest, satış için herhangi bir baskı altında değil. Ancak, 2023'te İngiltere'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu ayrılmak istediğini belirtirse, Forest'ın elinde başka seçenek kalmayabilir.
Murillo, Nottingham Forest'ta 'en iyi oyuncu' unvanını kazandı.
İki kez Avrupa Kupası şampiyonu olan Anderson, Forest'ta 100 maçta Murillo'yu birçok kez izledi ve bahis sitesi BetSelect ile yaptığı röportajda GOAL'a, Brezilya milli takım oyuncusunun Premier League şampiyonluğu için mücadele eden bir takıma katılmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Yaklaşık altı/yedi ay önce Ryan Yates ile Forest için bir etkinlik yaptık, kulüp için bir adidas etkinliği düzenledik ve orada bulunduğumuz süre boyunca - üç veya dört saat kadar sürmüş olmalı - ona bir soru sordum: En iyi oyuncu kim? O da hemen Murillo dedi. Bu da bana onun iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor.
"Onu birçok kez izledim ve gerçekten çok iyi bir oyuncu. Eğer giderse çok özlenecek, ama daha önümüzde uzun bir yol var. Sol ayağı çok iyi, o diyagonal pasları... Yates onun kulübün en iyi oyuncusu olduğunu söyledi ve ben de diğer tüm oyuncuları düşününce buna şaşırdım."
Anderson, Forest'ın altın çağında efsanevi Brian Clough yönetiminde birkaç ikonik stoperle birlikte oynadı ve Murillo'nun eski usul "kafa ve tekme" savunmacılarından çok daha fazlası olduğunu ekledi: "Hayır, [Larry] Lloyd ve [Kenny] Burns öyleydiler. Onlar da iyi oynayabiliyorlardı ama Cloughie'nin ana mesajı "topu aldığında, oynayabilecek birine ver" idi. O zamandan beri her şey değişti. Topla harika ve modern zamanlarda merkez savunmacılar her zaman herkesten daha fazlasına sahip."
Orman efsaneleri, Murillo'nun neden özel bir yetenek olduğunu açıklıyor.
Forest'ın bir başka efsanesi, eski kaptan Stuart Pearce, GOAL'a Murillo'nun neden diğerlerinden farklı olduğunu şöyle anlatmıştı: "Onu gerçekten çok seviyorum. Maçları domine eden, tüm maçlarda oynayan, oyunu çok iyi okuyan oyunculardan biri.
"O, tipik bir stoper değil. Fiziksel olarak SpongeBob'a benziyor, ama bence o gerçek bir yetenek. Topa hakim, pas bulabiliyor. Bazen alışılmadık şeyler de yapıyor, ama yaşını düşünürsek, o gerçek bir yetenek."
City Ground'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Stan Collymore, Murillo'nun transfer piyasasında 10 milyon sterlinlik bir bedelle satılan ilk defans oyuncusu olup olamayacağı sorulduğunda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Olabilir. Onu izleyen kulüpler var. Kişisel olarak, önümüzdeki üç, dört, beş yıl boyunca Forest'ta kalmasını çok isterim. Yeni sözleşmesini imzaladı.
"Her şeyden biraz var onda. Aslında bu biraz garip çünkü hiç de bir stoper gibi görünmüyor – çok uzun değil, hareketleri oldukça beceriksiz, ama savunmayı sevmesi, oyunculara yakın oynamayı ve fiziksel mücadeleyi sevmesi ve olayları iyi öngörmesi açısından biraz eski usul bir oyuncu.
"100 milyon sterlinlik ilk defans oyuncusu olabilir, bu da Forest için inanılmaz bir anlaşma olur. Umudum, iki veya üç yıl daha kalması."
Marinakis kararları verirken Forest küme düşmekten kaçınmalı
Murillo, Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis'in en zorlu müzakerecilerden biri olarak tanınması nedeniyle henüz takımda kalabilir. Ancak, Trentside'daki değerli oyuncularını takımda tutmak için Premier League'de küme düşme tehlikesinden uzak durmaları gerekecek.
Sezonun dördüncü kalıcı menajerini atayan Reds, Perşembe günü Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak ve ardından Pazar günü Liverpool'u ağırlayacak.
