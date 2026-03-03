Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Arsenal'e açıkça gönderme yaparak, duran toplarda mücadelenin "çok ileri gittiğini" iddia etti

United, Carrick yönetiminde yedi maçın altısını kazanarak yenilgisizliğini sürdürürken, Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alarak Newcastle'a gidiyor. Koç, Ocak ortasında Ruben Amorim'in yerine geçtiğinden bu yana oyuncuların çalışma temposunu ve performanslarını övgüyle karşıladı.

"Yetenek ve beceri açısından, çocuklar neler yapabileceklerini gösterdiler" dedi. "İyi alışkanlıklar, iyi davranışlar, birbirlerine göz kulak olma... Oyuncuları ne kadar övsem azdır.

"Oyuncular, iyi performanslar sergileyebilmek için iyi bir zihin yapısına sahip olmalılar. Bence bunu başarmanın ve kendinize en iyi şansı vermenin tek yolu, anı yaşamak ve herkesin tartışmalara katılmasını sağlamaktır. O aşamada neyin mümkün olduğu konusunda çok ileri gitmedim. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamalı ve bunları uygulamaya koymalı, oyunculara maça çıkmak için doğru dengeyi sağlamalıydık. Bazı oyuncuları tanıyorum, bazılarını diğerlerinden daha iyi, gerçekten iyi bir grup.

"Futbol, sonuç almak için zor bir oyun. Öğreniyorum, her zaman öğrenmeye devam ediyorum, farklı şeyler yapıyorum. Çok fazla bağlam var, oyuncu grubu. Anı yaşamak, ayakları yere basmak ve kendinizi kaptırmamakla ilgili. Güveni beslemelisiniz. Daha fazlasını istiyoruz. Tutarlı kalın."