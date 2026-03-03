Getty
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Arsenal'e açıkça gönderme yaparak, duran toplarda mücadelenin "çok ileri gittiğini" iddia etti
Köşe stratejisi şiddetli tartışmalara yol açıyor
United, Ekim ayında Liverpool'a karşı Harry Maguire'ın son dakikada attığı galibiyet golü ve geçen ay Tottenham'a karşı Bryan Mbeumo'nun attığı gol dahil olmak üzere, duran toplardan attığı 16 golle bu listede altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca, sezonun açılış maçında Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçta, o dönem teknik direktör olan Ruben Amorim'in geçersiz sayılması gerektiğini düşündüğü bir kornerden gelen golle, rakiplerinin agresif yaklaşımının mağduru oldular.
United, geçen hafta Everton'ı 1-0 yenerek çapraz pasların yoğun saldırısından kurtuldu. Kobbie Mainoo, daha sonra Toffees'in ceza sahasındaki itişip kakışmasını WWE'nin Royal Rumble'ına benzetti.
Arsenal, Pazar günü Chelsea'yi 2-1 yendi ve iki golü köşe vuruşlarından attı, bir gol yedi ve İngiliz futbolunun gittiği yön hakkında menajerlerden tepki geldi. Liverpool teknik direktörü Arne Slot, "Premier Lig'deki çoğu maçı izlemek benim için bir zevk değil" derken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, ligin sezon sonunda köşe vuruşlarındaki mücadeleleri gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Şimdi Carrick de tartışmaya katıldı.
Carrick: Set parçalarında denge 'doğru değil'
Carrick basın toplantısında şunları söyledi: "Bence bu iş çok ileri gitti. Kısa bir süre önce, ceza sahasında kimseye dokunulamayacağı ve bu konuda sıkı önlemler alınacağı söylenmişti. Bu durum yavaş yavaş yayıldı, köşe vuruşlarının başarısı ve oyuncuları birbirine yakın tutabilme imkanı, daha fazla takımın bunu yapmasına neden oldu. Neden bu kadar çok takımın bunu yapmaya ve denemeye çalıştığı anlaşılabilir. Oyun olarak, bu dengeyi doğru bir şekilde sağlayamadığımızı hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, bu kararı vermek bana düşmez."
Carrick, takım hakkında "yeterince övgü dolu sözler bulamıyor"
United, Carrick yönetiminde yedi maçın altısını kazanarak yenilgisizliğini sürdürürken, Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alarak Newcastle'a gidiyor. Koç, Ocak ortasında Ruben Amorim'in yerine geçtiğinden bu yana oyuncuların çalışma temposunu ve performanslarını övgüyle karşıladı.
"Yetenek ve beceri açısından, çocuklar neler yapabileceklerini gösterdiler" dedi. "İyi alışkanlıklar, iyi davranışlar, birbirlerine göz kulak olma... Oyuncuları ne kadar övsem azdır.
"Oyuncular, iyi performanslar sergileyebilmek için iyi bir zihin yapısına sahip olmalılar. Bence bunu başarmanın ve kendinize en iyi şansı vermenin tek yolu, anı yaşamak ve herkesin tartışmalara katılmasını sağlamaktır. O aşamada neyin mümkün olduğu konusunda çok ileri gitmedim. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamalı ve bunları uygulamaya koymalı, oyunculara maça çıkmak için doğru dengeyi sağlamalıydık. Bazı oyuncuları tanıyorum, bazılarını diğerlerinden daha iyi, gerçekten iyi bir grup.
"Futbol, sonuç almak için zor bir oyun. Öğreniyorum, her zaman öğrenmeye devam ediyorum, farklı şeyler yapıyorum. Çok fazla bağlam var, oyuncu grubu. Anı yaşamak, ayakları yere basmak ve kendinizi kaptırmamakla ilgili. Güveni beslemelisiniz. Daha fazlasını istiyoruz. Tutarlı kalın."
Maguire ve Shaw, Newcastle kadrosunda yer aldı
Carrick, Crystal Palace'ı yendikleri maçta Maguire ve Luke Shaw'ı oyundan almak zorunda kaldı, ancak o sırada ikilinin sakatlık değil hastalık nedeniyle sorun yaşadığını söyledi. İki oyuncu Newcastle'a giden kadroda yer aldı ve Carrick, ikisinin de ilk 11'de yer alacağını umuyordu.
"Öyle umuyoruz. Bunun için çalışıyoruz," dedi Carrick. "Kendilerini pek iyi hissetmiyorlardı, maça biraz zaman var ve nasıl hissedeceklerini görmek zorundayız. Elbette onlara her türlü şansı vereceğiz."
